Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának egyelőre esélye sincs.","shortLead":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának...","id":"202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22a7634-cd32-4849-9b98-bfd1e638edc1","keywords":null,"link":"/360/202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","timestamp":"2021. március. 28. 16:00","title":"Tízévnyi öldöklés és szenvedés után is távolinak tűnik a béke Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nikol Pasinján vasárnap bejelentette, hogy lemond áprilisban tisztségéről, szabaddá téve ezzel az utat az előrehozott választások előtt.","shortLead":"Nikol Pasinján vasárnap bejelentette, hogy lemond áprilisban tisztségéről, szabaddá téve ezzel az utat az előrehozott...","id":"20210328_Ormeny_miniszterelnok_bejelentes_elorehozott_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49401d3-b486-422a-a3d7-ee09b8b96501","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Ormeny_miniszterelnok_bejelentes_elorehozott_valasztas","timestamp":"2021. március. 28. 17:32","title":"Az örmény miniszterelnök bejelentette, hogy áprilisban lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3081e1ce-3618-45ff-83f4-ecf2fbe97d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két ruházati márka termékeinek forgalmazása is veszélybe került néhány nappal azután, hogy az Európai Unió szankciókat vezetett be az ázsiai országgal szemben - számol be az Euronews.","shortLead":"A két ruházati márka termékeinek forgalmazása is veszélybe került néhány nappal azután, hogy az Európai Unió...","id":"20210327_Elkezdtek_bojkottalni_a_Niket_es_a_HMet_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3081e1ce-3618-45ff-83f4-ecf2fbe97d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c279ea21-2c7e-419e-8389-14ebba20d758","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Elkezdtek_bojkottalni_a_Niket_es_a_HMet_Kinaban","timestamp":"2021. március. 27. 11:38","title":"Elkezdték bojkottálni a Nike-t és a H&M-et Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megkezdődik a Budapestet elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítése - tájékoztatta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az MTI-t szombaton.","shortLead":"Megkezdődik a Budapestet elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítése - tájékoztatta Palkovics László innovációs és...","id":"20210327_Nagy_vasuti_fejlesztest_kap_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ceda50-6f36-447c-983c-d659328a5430","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Nagy_vasuti_fejlesztest_kap_Budapest","timestamp":"2021. március. 27. 09:59","title":"Nagy vasúti fejlesztést kap Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint hamarosan egy kávézó teraszára is kiülhetnek és szabadon mozoghatnak azok, akik megkapták az oltást, vagy átestek a fertőzésen. A nem oltottak számára viszont nem sokat változik a helyzet egyelőre. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint hamarosan egy kávézó teraszára is kiülhetnek és szabadon mozoghatnak azok, akik...","id":"20210328_Merkely_az_oltottak_szabadon_mozoghatnak_majd_a_nem_oltottak_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c6b807-8adc-4965-8f60-ce603ac6093b","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Merkely_az_oltottak_szabadon_mozoghatnak_majd_a_nem_oltottak_nem","timestamp":"2021. március. 28. 11:09","title":"Merkely: az oltottak szabadon mozoghatnak majd, a nem oltottak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordmértékben nőtt tavaly az éves átlaghőmérséklet Oroszországban: 3,22 Celsius-fokkal volt magasabb, mint az 1961–1990 közötti időszak átlaghőmérséklete és 1 Celsius-fokkal magasabb, mint a korábbi, 2007-ben mért rekord – közölte az orosz hidrometeorológiai és környezetfigyelő szolgálat, a Roszgidromet.","shortLead":"Rekordmértékben nőtt tavaly az éves átlaghőmérséklet Oroszországban: 3,22 Celsius-fokkal volt magasabb, mint...","id":"20210327_eves_atlaghomerseklet_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9803cba5-f636-4d24-9dca-fc502afd1270","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_eves_atlaghomerseklet_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 27. 14:03","title":"Rekordmértékben megugrott az átlaghőmérséklet Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2c50bf-cef3-4ef6-9086-00a3c807e0a7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Otthagytak bennünket, a vidék tengődik – mondja Bukta Imre, amikor a gondok gyökereiről beszél. Bepillanthatunk a képzőművész falujának hitéletébe, közben megismerjük Zsófit, akit 9 testvérével együtt nagymamájuk nevel, miután szüleik elhagyták őket. ","shortLead":"Otthagytak bennünket, a vidék tengődik – mondja Bukta Imre, amikor a gondok gyökereiről beszél. Bepillanthatunk...","id":"20210327_Doku360_Masik_Magyarorszag_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b2c50bf-cef3-4ef6-9086-00a3c807e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b6c908-63db-4065-aa7a-2a5154aeabf6","keywords":null,"link":"/360/20210327_Doku360_Masik_Magyarorszag_masodik_resz","timestamp":"2021. március. 27. 19:00","title":"Doku360: Mindenki része ennek a gépezetnek, nem tudsz kiugrani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik sofőrje viszont úgy döntött, inkább lelép az utasával és továbbhajtott. A rendőrök elfogták.","shortLead":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik...","id":"20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5f2671-8fec-4e62-ba0b-49925c052517","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","timestamp":"2021. március. 28. 13:05","title":"Hároméves kislány is megsérült a karambolban - az ittas sofőr továbbhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]