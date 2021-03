Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai kezdeményezéshez csatlakozott Budapest.","shortLead":"Európai kezdeményezéshez csatlakozott Budapest.","id":"20210321_Karacsony_Egy_perc_csenddel_emlekezunk_a_jarvany_aldozataira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69b1710-dcd1-4970-9605-85592f739571","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Karacsony_Egy_perc_csenddel_emlekezunk_a_jarvany_aldozataira","timestamp":"2021. március. 21. 10:29","title":"Karácsony: \"Egy perc csenddel emlékezünk a járvány áldozataira\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2603982b-847d-4f1a-b475-a8f5defa4c61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU megtilthatja a vakcina exportját, ha a cég nem teljesíti a szállítási kötelezettségeket.","shortLead":"Az EU megtilthatja a vakcina exportját, ha a cég nem teljesíti a szállítási kötelezettségeket.","id":"20210320_Von_der_Leyen_kiviteli_tilalommal_fenyegeti_az_AstraZenecat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2603982b-847d-4f1a-b475-a8f5defa4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f061d30d-1447-4d70-beb7-07acb5cc8196","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Von_der_Leyen_kiviteli_tilalommal_fenyegeti_az_AstraZenecat","timestamp":"2021. március. 20. 22:00","title":"Von der Leyen kiviteli tilalommal fenyegeti az AstraZenecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Erős földrengés rázta meg a szigetországot.","shortLead":"Erős földrengés rázta meg a szigetországot.","id":"20210320_Cunamiriadot_adtak_ki_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5174041d-5d8a-40ad-aef5-5f43eb5f22f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_Cunamiriadot_adtak_ki_Japanban","timestamp":"2021. március. 20. 12:30","title":"Cunamiriadót adtak ki Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bece5078-b289-4ac1-9e74-f479b0565b75","c_author":"HVG","category":"360","description":"Női edzők emelhetnék a férfilabdarúgás színvonalát XXI. századira. 