[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Melegszik az idő a következő napokban: többfelé 20 Celsius-fok feletti értékek is lehetnek, a hétvégére viszont hűl a levegő. Emellett sok lesz a napsütés, de többször esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Melegszik az idő a következő napokban: többfelé 20 Celsius-fok feletti értékek is lehetnek, a hétvégére viszont hűl...","id":"20210328_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92711fb-342d-4792-9ccf-b94e399b96df","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. március. 28. 15:59","title":"Sok napsütés és eső várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK tájékoztatása szerint mindannyian mutattak igazolást.","shortLead":"A BRFK tájékoztatása szerint mindannyian mutattak igazolást.","id":"20210326_edzotermek_igazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a53373-3b6f-4605-933b-d53ea18ba6ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_edzotermek_igazolas","timestamp":"2021. március. 26. 19:33","title":"170-en edzettek egy budapesti teremben, amikor a rendőrség razziázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f87881-8de9-4474-bb25-1457c7090b7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testkamerák felvételeit nyilvánosságra hozták szerencsére.","shortLead":"A testkamerák felvételeit nyilvánosságra hozták szerencsére.","id":"20210326_oz_idosotthon_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9f87881-8de9-4474-bb25-1457c7090b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ed39d-bd37-4414-b985-4c5b7752c496","keywords":null,"link":"/elet/20210326_oz_idosotthon_rendor","timestamp":"2021. március. 26. 19:51","title":"Egy őz repült be az idősotthon ajtaján, a rendőröknek kellett kitessékelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kiemelten fontos a pedagógusok oltása, amiért már nagyon régóta küzdenek az érintettek. De ugyanilyen fontos, hogy mindegyiküknél kialakuljon a megfelelő szintű védettség, mielőtt visszatérnek az iskolába. Bár kevésen múlik, de a Magyarországon alkalmazott vakcinák esetében a jelenlegi ütemterv szerint ez nem mindenkinél fog megtörténni az április 19-ei határidőre. Ezért a szakszervezet is arra kéri Orbán Viktort, hogy halassza el a tervezett nyitást. ","shortLead":"Kiemelten fontos a pedagógusok oltása, amiért már nagyon régóta küzdenek az érintettek. De ugyanilyen fontos...","id":"20210327_iskolanyitas_pedagogus_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13af908-c29f-4960-90a8-ea717340d4bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_iskolanyitas_pedagogus_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 27. 07:00","title":"Ha az oltással biztosra akar menni a kormány, akkor korai az április 19-i iskolanyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megteltek a Semmelweis Egyetem klinikáin a kismamák számára létrehozott oltópontok.","shortLead":"Megteltek a Semmelweis Egyetem klinikáin a kismamák számára létrehozott oltópontok.","id":"20210327_Olyan_sokan_mentek_oltani_hogy_kozlemenyt_adott_ki_a_Semmelweis_Egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de689379-02ab-4508-b783-5dca7288ef78","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Olyan_sokan_mentek_oltani_hogy_kozlemenyt_adott_ki_a_Semmelweis_Egyetem","timestamp":"2021. március. 27. 17:27","title":"Olyan sokan mentek oltatni, hogy szigorít a Semmelweis Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 70 színház és szervezet csatlakozott a Csiky Gergely Színház \"Köszönjük nektek, veletek vagyunk!\" elnevezésű kampányához, amelynek célja, hogy növelje az oltakozási hajlandóságot.","shortLead":"Több mint 70 színház és szervezet csatlakozott a Csiky Gergely Színház \"Köszönjük nektek, veletek vagyunk!\" elnevezésű...","id":"20210327_Szinhazak_az_oltakozasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef922b45-c848-4ef7-94ab-0051c4aa0bd6","keywords":null,"link":"/kultura/20210327_Szinhazak_az_oltakozasert","timestamp":"2021. március. 27. 21:33","title":"Színházak kampányolnak az oltakozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának egyelőre esélye sincs.","shortLead":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának...","id":"202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22a7634-cd32-4849-9b98-bfd1e638edc1","keywords":null,"link":"/360/202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","timestamp":"2021. március. 28. 16:00","title":"Tízévnyi öldöklés és szenvedés után is távolinak tűnik a béke Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Halálra gázolt egy embert Rákospalota-Újpest állomáson a Vácról a Nyugati pályaudvarra tartó 2441-es számú, S70-es jelzésű vonat - közölte a Mávinform szombaton a közösségi oldalán.","shortLead":"Halálra gázolt egy embert Rákospalota-Újpest állomáson a Vácról a Nyugati pályaudvarra tartó 2441-es számú, S70-es...","id":"20210327_Gazolt_a_vonat_RakospalotaUjpest_allomason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f985119-8db7-4721-8095-01d3f18e0386","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Gazolt_a_vonat_RakospalotaUjpest_allomason","timestamp":"2021. március. 27. 21:07","title":"Gázolt a vonat Rákospalota-Újpest állomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]