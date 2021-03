Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b6ad564-2f6b-4a1f-9f26-0474052f4396","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Deep Blue győzelme a híres sakknagymester fölött azt is példázza, hogy az algoritmusok ereje nem csupán a programkódjukba írt sorokból ered - mutat rá Hannah Fry matematikus az Emberek és gépek című könyvben.","shortLead":"A Deep Blue győzelme a híres sakknagymester fölött azt is példázza, hogy az algoritmusok ereje nem csupán...","id":"20210327_Hannah_Fry_kaszparov_deep_blue_sakkjatszma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b6ad564-2f6b-4a1f-9f26-0474052f4396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1bbed0-e6a2-4415-9815-9badc2d92938","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210327_Hannah_Fry_kaszparov_deep_blue_sakkjatszma","timestamp":"2021. március. 27. 19:15","title":"Egy furcsa vereség története. Avagy hogyan győzte le Kaszparovot egy gép?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad9d562-818c-45e2-931e-f74fff627c24","c_author":"HVG","category":"360","description":"2016-ban Lázár János akkori kancelláriaminiszter keményen fellépett a mutyi ellen. Az ügyben újra nyomoznak, őt is kihallgatták.","shortLead":"2016-ban Lázár János akkori kancelláriaminiszter keményen fellépett a mutyi ellen. Az ügyben újra nyomoznak, őt is...","id":"202112_akarattya_invest_feneketlento_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ad9d562-818c-45e2-931e-f74fff627c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f94404-c4fe-44d9-8315-09b32ec6a55c","keywords":null,"link":"/360/202112_akarattya_invest_feneketlento_utan","timestamp":"2021. március. 29. 10:00","title":"A Feneketlen-tavi botrányban elhíresült cég a Balatonnál építkezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911fdcbc-a09f-410d-a204-903ec9ac1333","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, egyik nagy riválisa, a Samsung is hozzájárulhat a Huawei megmentéséhez, a legújabb hírek szerint ugyanis a dél-koreaiak is gyártanak majd Kirin lapkakészletet a kínai tech-óriásnak.","shortLead":"Úgy tűnik, egyik nagy riválisa, a Samsung is hozzájárulhat a Huawei megmentéséhez, a legújabb hírek szerint ugyanis...","id":"20210327_huawei_kirin_5nm_lapkakeszlet_processzor_samsung","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=911fdcbc-a09f-410d-a204-903ec9ac1333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4109163d-9e9e-47e8-88f5-969fcff6abc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_huawei_kirin_5nm_lapkakeszlet_processzor_samsung","timestamp":"2021. március. 27. 18:03","title":"Erre kevesen fogadtak volna: Huawei Kirin chipek gyártásába foghat a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ade601c-79ec-453b-b9b3-45382327ac54","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull pilótája mind a három szabadedzést megnyerte a szezonnyitó bahreini hétvégén.","shortLead":"A Red Bull pilótája mind a három szabadedzést megnyerte a szezonnyitó bahreini hétvégén.","id":"20210327_Max_Verstappen_nagyon_belehuzott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ade601c-79ec-453b-b9b3-45382327ac54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421cd74f-8c4a-4a4c-8098-c3277915734e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Max_Verstappen_nagyon_belehuzott","timestamp":"2021. március. 27. 14:48","title":"Max Verstappen nagyon belehúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A koronavírus-járvány legsúlyosabb napjai tartanak, minden eddiginél több a fertőzött, nagyon sokan vannak kórházban - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.","shortLead":" A koronavírus-járvány legsúlyosabb napjai tartanak, minden eddiginél több a fertőzött, nagyon sokan vannak kórházban...","id":"20210327_Legkorabban_aprilis_kozepen_kezdhet_lassulni_a_virus_terjedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bffc0d-d0f8-43b8-b650-b1c183fc992c","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Legkorabban_aprilis_kozepen_kezdhet_lassulni_a_virus_terjedese","timestamp":"2021. március. 27. 14:33","title":"Szlávik: Legkorábban április közepén kezdhet lassulni a vírus terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ever Given balesete hivatalosan nem került be a játékba, egy kiegészítőnek köszönhetően azonban bárki megnézheti, ha a Szuezi-csatorna felé repül.","shortLead":"Az Ever Given balesete hivatalosan nem került be a játékba, egy kiegészítőnek köszönhetően azonban bárki megnézheti, ha...","id":"20210329_microsoft_flight_simulator_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60300811-3740-4ffe-b2de-5838fbc5d670","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_microsoft_flight_simulator_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","timestamp":"2021. március. 29. 11:33","title":"Valaki betette a Microsoft repülős játékába a Szuezi-csatornában keresztbe fordult teherhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy hónapra felfüggesztette Nicolás Maduro venezuelai államfő felhasználói jogait, mert a politikus minden bizonyíték nélkül írt arról, hogy egy növénnyel gyógyítani lehet a Covid-19-járvány okozta betegségeket.","shortLead":"A Facebook egy hónapra felfüggesztette Nicolás Maduro venezuelai államfő felhasználói jogait, mert a politikus minden...","id":"20210327_Letiltotta_a_Facebook_a_venezuelai_elnokot_egy_comment_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd4b10e-af14-4491-812a-49b5031ce7b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_Letiltotta_a_Facebook_a_venezuelai_elnokot_egy_comment_miatt","timestamp":"2021. március. 27. 21:05","title":"Letiltotta a Facebook a venezuelai elnököt egy komment miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062c869a-eb07-47d1-becf-f1aa1d619091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírushelyzet idején otthon ragadó családok közül is kitűnnek azok, ahol egyetlen szülőnek kell dolgoznia, családot szerveznie, gyereket nevelnie. Az ő problémáikról beszéltünk Nagy Annával, az Egyszülős Központ vezetőjével. ","shortLead":"A vírushelyzet idején otthon ragadó családok közül is kitűnnek azok, ahol egyetlen szülőnek kell dolgoznia, családot...","id":"20210327_Fulke_300_ezer_szulo_van_egyedul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=062c869a-eb07-47d1-becf-f1aa1d619091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c42982d-b0f1-4971-bc24-12874e6b6262","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Fulke_300_ezer_szulo_van_egyedul","timestamp":"2021. március. 27. 14:00","title":"Fülke: 300 ezer szülő van egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]