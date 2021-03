Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6b9f4af-23cc-4a0d-8e64-b2c5cd73d868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke szerint, ha egyszerre nyolc-tíz súlyos állapotú beteg érkezik, a katasztrófamedicina szabályai alapján kell dönteni arról, kinek tudják megadni az adott sürgősségi ellátást.","shortLead":"A Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke szerint, ha egyszerre nyolc-tíz súlyos állapotú beteg érkezik...","id":"20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_magyar_orvosok_szakszervezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b9f4af-23cc-4a0d-8e64-b2c5cd73d868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f853e54-1052-434a-8342-8924d1142fee","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_magyar_orvosok_szakszervezete","timestamp":"2021. március. 29. 13:59","title":"Orvosszakszervezet: Nem kell pánikot kelteni, a valóságot viszont be kellene mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65c29be-0aab-432d-8f82-331e8d263234","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Nagy változások zajlanak a kecskeméti Neumann János Egyetemen, ahol nemcsak a campus építését folytatják, hanem a képzésekben is több változásról döntöttek. ","shortLead":"Nagy változások zajlanak a kecskeméti Neumann János Egyetemen, ahol nemcsak a campus építését folytatják, hanem...","id":"20210328_matolcsy_gyorgy_kecskemeti_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d65c29be-0aab-432d-8f82-331e8d263234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb9547b-8d85-4e1a-b01d-4ef044e44f31","keywords":null,"link":"/kkv/20210328_matolcsy_gyorgy_kecskemeti_egyetem","timestamp":"2021. március. 28. 11:00","title":"Felpörögtek az események Matolcsy György kecskeméti álma körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abb96c3-3558-4a94-a950-0e3a27a9313b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Az egyik legnagyobb hatású kortárs mozgásszínház, a Frenák Pál Társulat alapítója nemzetközi szinten is elismert táncos-, koreográfus-, és pedagógiai munkásságával, egyedi táncnyelv létrehozásával érdemelte ki a Kossuth-díjat.","shortLead":"Az egyik legnagyobb hatású kortárs mozgásszínház, a Frenák Pál Társulat alapítója nemzetközi szinten is elismert...","id":"20210328_Frenak_Pal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0abb96c3-3558-4a94-a950-0e3a27a9313b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bef850-90c5-41de-ac8c-ef255c12252e","keywords":null,"link":"/360/20210328_Frenak_Pal","timestamp":"2021. március. 28. 13:30","title":"Frenák Pál: Ma behatárolt stílushullámokon kell szörfözni mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felmérésben kérték ki tagjaik véleményét, az eredmény megerősítette őket abban, hogy ki kell állni az önkormányzatiságon alapuló modell mellett. Nagy Elek BKIK-elnök a kamarai hozzájárulást Parragh Lászlóhoz csatornázó törvénymódosítás-javaslat visszavonását kéri.","shortLead":"Felmérésben kérték ki tagjaik véleményét, az eredmény megerősítette őket abban, hogy ki kell állni...","id":"20210329_mkik_bkik_kamarai_hozzajarulas_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeca204b-0281-4906-a070-8ed9b0c28f9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_mkik_bkik_kamarai_hozzajarulas_felmeres","timestamp":"2021. március. 29. 11:29","title":"BKIK: Elutasítják a Parragh-féle központosítást a budapesti vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George R. R. Martin még mindig nem fejezte be a Trónok harca alapját adó regénysorozatot, de úgy tűnik, továbbra is másra fog koncentrálni.","shortLead":"George R. R. Martin még mindig nem fejezte be a Trónok harca alapját adó regénysorozatot, de úgy tűnik, továbbra is...","id":"20210329_A_Tronok_harca_iroja_oteves_szerzodest_irt_ala_az_HBOval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f344556-8628-4ea6-96a1-3ac1862b32c9","keywords":null,"link":"/elet/20210329_A_Tronok_harca_iroja_oteves_szerzodest_irt_ala_az_HBOval","timestamp":"2021. március. 29. 13:42","title":"A Trónok harca írója ötéves szerződést írt alá az HBO-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A teljesen üres Szent Péter téren tartotta meg virágvasárnapi beszédét Ferenc pápa, aki szerint tavaly nagyobb volt a sok, most több a megpróbáltatás.","shortLead":"A teljesen üres Szent Péter téren tartotta meg virágvasárnapi beszédét Ferenc pápa, aki szerint tavaly nagyobb volt...","id":"20210328_A_jarvany_gazdasagi_hatasairol_is_beszelt_a_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b6bd2c-b2cf-4798-b708-ae84756eedc7","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_A_jarvany_gazdasagi_hatasairol_is_beszelt_a_papa","timestamp":"2021. március. 28. 15:40","title":"A járvány gazdasági hatásairól is beszélt a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdd514e-1795-4f3a-acac-53ec57b92ebc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Verstappen végül második lett. ","shortLead":"Verstappen végül második lett. ","id":"20210328_Forma1_Lewis_Hamilton_Bahrein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcdd514e-1795-4f3a-acac-53ec57b92ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399634c5-aa0b-4f65-8c9d-94c181699055","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Forma1_Lewis_Hamilton_Bahrein","timestamp":"2021. március. 28. 18:50","title":"Forma-1: Lewis Hamilton nyerte az idénynyitót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus az egyes bűncselekménytípusokra is hatással volt.","shortLead":"A koronavírus az egyes bűncselekménytípusokra is hatással volt.","id":"20210329_baleset_csalas_jarvany_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42eb09a1-569d-4556-bf13-fc587da2e9ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_baleset_csalas_jarvany_rendorseg","timestamp":"2021. március. 29. 16:21","title":"Balesetből kevesebb, csalásból sokkal több lett a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]