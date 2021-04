Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1584babd-3fb4-40e1-8234-d75cf8c3cd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A résztvevő oktatók és hallgatók a sztrájk idején az egyetemi modellváltásról fognak beszélgetni az órákon.","shortLead":"A résztvevő oktatók és hallgatók a sztrájk idején az egyetemi modellváltásról fognak beszélgetni az órákon.","id":"20210401_Egyetemi_sztrajkot_hirdettek_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1584babd-3fb4-40e1-8234-d75cf8c3cd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a763b10d-829d-4638-9d05-a5b30f22d4d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Egyetemi_sztrajkot_hirdettek_a_Facebookon","timestamp":"2021. április. 01. 15:51","title":"Egyhetes egyetemi sztrájkot hirdetnének hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30ef215-4c8a-43bd-af96-ec674da2ec02","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Senki sem szeret bíróságra járni – ebben valószínűleg megegyezhetünk. Hiszen ki akar pereskedni? Az nemcsak idő-, hanem pénzigényes procedúra, ráadásul a kimenetele is rendkívül bizonytalan. Így legfeljebb csak akkor lépünk be egy tárgyalóterembe, ha mindenképpen szükséges. Szerencsére ma már van mód arra, hogy elkerüljük a sok esetben több évig elhúzódó bírósági eljárást, annál összehasonlíthatatlanul rövidebb idő, akár néhány hét vagy hónap alatt megnyugtatóan rendezhetjük jogvitánkat.","shortLead":"Senki sem szeret bíróságra járni – ebben valószínűleg megegyezhetünk. Hiszen ki akar pereskedni? Az nemcsak idő-, hanem...","id":"mokk_20210331_Gyorsan_akar_pontot_tenni_jogvitaja_vegere_Per_helyett_van_mas_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f30ef215-4c8a-43bd-af96-ec674da2ec02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5542f36-0456-43fa-a918-530dda5b52cc","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20210331_Gyorsan_akar_pontot_tenni_jogvitaja_vegere_Per_helyett_van_mas_megoldas","timestamp":"2021. március. 31. 07:30","title":"Gyorsan akar pontot tenni jogvitája végére? Per helyett van más megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány áldozatai között az első két helyen a dializált és a vesetranszplantált betegek állnak, így a szervátültetetteket világszerte az extrém veszélyeztetettek csoportjába sorolják.","shortLead":"A koronavírus-járvány áldozatai között az első két helyen a dializált és a vesetranszplantált betegek állnak...","id":"20210331_szervatultetes_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c05c21-4e27-424f-92a1-a0a7f161a85e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_szervatultetes_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 31. 10:33","title":"A szervátültetettek 45 százaléka még mindig nem kapott oltást, holott nagy szükségük lenne rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A harmadik fázisú klinikai vizsgálatok szerint a 12–15 évesek szervezete jól tolerálja az oltóanyagot.","shortLead":"A harmadik fázisú klinikai vizsgálatok szerint a 12–15 évesek szervezete jól tolerálja az oltóanyagot.","id":"20210331_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina_serdulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979bf241-f83a-4713-9a09-e8f343bab2a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina_serdulok","timestamp":"2021. március. 31. 13:34","title":"A Pfizer közölte, hogy kamaszoknál 100 százalékos hatásosságú a vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8336e9a6-f0b8-4cb8-9703-078bf61b1265","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Ha valaki nem ismerné a naptárat, az hálás lehet a járványügyi sajtótájékoztatóért, mást sajnos nem tudtak közölni.","shortLead":"Ha valaki nem ismerné a naptárat, az hálás lehet a járványügyi sajtótájékoztatóért, mást sajnos nem tudtak közölni.","id":"20210401_opreativ_torzs_koronavirus_csutortok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8336e9a6-f0b8-4cb8-9703-078bf61b1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c514a005-fa50-4cfa-ba7a-0617a3f62857","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_opreativ_torzs_koronavirus_csutortok","timestamp":"2021. április. 01. 13:18","title":"Az operatív törzs felhívta rá a figyelmet, hogy húsvét lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apple, Samsung, LG, OnePlus vagy Google? Az OpenSignal mobilanalitikai cég azt firtatta, melyik gyártó készüléke válik a leggyorsabbá az 5G-re váltásnak köszönhetően.","shortLead":"Apple, Samsung, LG, OnePlus vagy Google? Az OpenSignal mobilanalitikai cég azt firtatta, melyik gyártó készüléke válik...","id":"20210401_5g_telefon_mennyivel_gyorsabb_apple_samsung_lg_oneplus_google_opensignal_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5d8a49-01d9-42ea-9f86-da7311d1b0fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_5g_telefon_mennyivel_gyorsabb_apple_samsung_lg_oneplus_google_opensignal_jelentes","timestamp":"2021. április. 01. 08:03","title":"Melyik 5G-s telefon a leggyorsabb, ha letöltésről van szó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU raktáraiba került berendezések a leírás alapján modernebbnek tűnnek. A jelentős árkülönbség oka az lehet, hogy a tavalyi árakat a hirtelen jött igény is felverte.","shortLead":"Az EU raktáraiba került berendezések a leírás alapján modernebbnek tűnnek. A jelentős árkülönbség oka az lehet...","id":"20210331_lelegeztetogep_beszerzes_europai_unio_kozbeszerzes_belugyminiszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f954a44a-c7c7-4e97-8af0-ebbb72769078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_lelegeztetogep_beszerzes_europai_unio_kozbeszerzes_belugyminiszterium","timestamp":"2021. március. 31. 10:45","title":"G7.hu: Magyarország olcsóbban vett lélegeztetőgépeket az EU-nak, mint saját magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bfd1c1-0f05-4ff4-9650-c4dd285a87ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet szerint a Kúria félreértette Tóta W. Árpád publicisztikáját, és az ítélet káros a magyar sajtószabadságra.","shortLead":"Az intézet szerint a Kúria félreértette Tóta W. Árpád publicisztikáját, és az ítélet káros a magyar sajtószabadságra.","id":"20210331_Eotvos_Karoly_Intezet_HVGt_itelet_tota_w","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35bfd1c1-0f05-4ff4-9650-c4dd285a87ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff75e7a6-6870-41f0-84dc-6c7b82fae96b","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Eotvos_Karoly_Intezet_HVGt_itelet_tota_w","timestamp":"2021. március. 31. 15:52","title":"Eötvös Károly Intézet: A HVG-t elmarasztaló ítélet kiindulópontja és érvelése is hibáktól terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]