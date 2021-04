Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijelöltek oltásra 18 fővárosi szakrendelőt.","shortLead":"Kijelöltek oltásra 18 fővárosi szakrendelőt.","id":"20210403_szakrendelo_oltas_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769e4915-c3d4-4ad7-ba7f-ae03a1f95d07","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_szakrendelo_oltas_budapest","timestamp":"2021. április. 03. 10:01","title":"Már a szakrendelőkben is oltanak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a3efd4-46bb-4cc2-9339-97d5f6b0650e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most szombatig zajló, első körös oltásra 78 ezer ember kapott behívót.","shortLead":"A most szombatig zajló, első körös oltásra 78 ezer ember kapott behívót.","id":"20210401_Elkezdodott_a_pedagogusok_soron_kivuli_oltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05a3efd4-46bb-4cc2-9339-97d5f6b0650e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec77b68b-28c8-4343-a0dd-9b55a33e6e26","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Elkezdodott_a_pedagogusok_soron_kivuli_oltasa","timestamp":"2021. április. 01. 17:23","title":"Elkezdődött a pedagógusok soron kívüli oltása, 215 ezren regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e42d8a2-c131-4d4a-af62-338984d5997a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európa vezetői nacionalistái egymás közt: Orbán, Salvini és Morawiecki az egységgel próbálkoznak az Európai Parlamentben, de sok minden választja el őket. Így vezeti fel helyzetértékelését a csütörtöki hármas találkozóról az első számú német jobboldali lap.","shortLead":"Európa vezetői nacionalistái egymás közt: Orbán, Salvini és Morawiecki az egységgel próbálkoznak az Európai...","id":"20210403_Frankfurter_Allgemeine_orban_Salvini_Morawiecki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e42d8a2-c131-4d4a-af62-338984d5997a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4af5a88-5a91-4914-9d7b-61ad8e18e430","keywords":null,"link":"/360/20210403_Frankfurter_Allgemeine_orban_Salvini_Morawiecki","timestamp":"2021. április. 03. 09:00","title":"FAZ: Orbán, Salvini és Morawiecki dicsérték egymást, de többre nem jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b94d3a-ad95-41ed-a391-1aa8b0244a5c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A város Fidesz-közeli, megkerülhetetlen turisztikai vállalkozóinak új cégalapítása arra utalhat, hogy a műemlék hotel felújítás előtt áll.","shortLead":"A város Fidesz-közeli, megkerülhetetlen turisztikai vállalkozóinak új cégalapítása arra utalhat, hogy a műemlék hotel...","id":"202113_hullam_szallo_fideszes_kapcsolatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69b94d3a-ad95-41ed-a391-1aa8b0244a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0630ae-3059-46a4-881e-5edf23808884","keywords":null,"link":"/360/202113_hullam_szallo_fideszes_kapcsolatok","timestamp":"2021. április. 02. 08:30","title":"A keszthelyi turizmus nagyágyúi éleszthetik fel a patinás Hullám Szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57793c7e-ee12-4da0-8875-97de4e2c212f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az UVeya nevű svájci vállalat egy speciális robotot épített, ami alkalmas lehet arra, hogy sterilizálja a repülőgépek utasterét.","shortLead":"Az UVeya nevű svájci vállalat egy speciális robotot épített, ami alkalmas lehet arra, hogy sterilizálja a repülőgépek...","id":"20210401_uveya_koronavirus_uv_feny_sterilizalas_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57793c7e-ee12-4da0-8875-97de4e2c212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2f4dc0-2851-4886-924a-1f7bc1974820","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_uveya_koronavirus_uv_feny_sterilizalas_repulogep","timestamp":"2021. április. 01. 19:03","title":"UV-fénnyel ölné meg a koronavírust a repülőgépeken egy svájci cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 260 koronavírusos beteg hunyt el, és 9 ezer fölött van a fertőzöttek száma is - mondta be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. 3-3,5 millió beoltottnál jöhet a nagyobb szabadság, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára elindul a kulturális élet és nyitnak a szállodák - lebegtette be. A pontos részletekről később beszél. ","shortLead":"Több mint 260 koronavírusos beteg hunyt el, és 9 ezer fölött van a fertőzöttek száma is - mondta be Orbán Viktor...","id":"20210402_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48245545-e3f6-4390-b8bc-0acb9faa1904","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Orban","timestamp":"2021. április. 02. 07:36","title":"Orbán: Jövő héten kiderül, beolthatók-e itthon a 16-18 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb905583-346c-47d5-b56c-825ca0072bbe","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Aki az életeket menti, az a miniszterelnök – így foglalta össze Orbán Viktor mindazt, amit a járványkezelésből magára vállal. A halálozásért Brüsszel, a DK és az egyén a felelős, teszi hozzá a kormánypropaganda. Orbán az oltásügyből is migránskérdést teremtett.","shortLead":"Aki az életeket menti, az a miniszterelnök – így foglalta össze Orbán Viktor mindazt, amit a járványkezelésből magára...","id":"202113__fogadas_brusszel_ellen__europabajnok_oltakozas__gyaszos_hetek__hazad_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb905583-346c-47d5-b56c-825ca0072bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c26727-ae4c-4903-9688-7dc976b88d31","keywords":null,"link":"/360/202113__fogadas_brusszel_ellen__europabajnok_oltakozas__gyaszos_hetek__hazad_jatek","timestamp":"2021. április. 03. 07:00","title":"Orbán új kerítése: így épített magának politikai terméket oltásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d364e6-078a-4bb6-90ea-728de7ec58a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Istenes Lászlónak nagy megtiszteltetés volt a felkérés. Marad mellette a Mokka műsorvezetője is.","shortLead":"Istenes Lászlónak nagy megtiszteltetés volt a felkérés. Marad mellette a Mokka műsorvezetője is.","id":"20210402_istenes_laszlo_puskas_akademia_kommunikacios_es_marketing_igazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1d364e6-078a-4bb6-90ea-728de7ec58a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a978f8f9-ce75-4643-b9ce-072fef9754a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_istenes_laszlo_puskas_akademia_kommunikacios_es_marketing_igazgato","timestamp":"2021. április. 02. 09:28","title":"A TV2 műsorvezetője lett a felcsúti Puskás Akadémia kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]