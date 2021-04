Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8780de7e-bed1-4d21-911b-d7ba8f15a657","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész Facebookon jelentkezett be a balesete után, mint írta, sérülés nélkül megúszta.","shortLead":"A színész Facebookon jelentkezett be a balesete után, mint írta, sérülés nélkül megúszta.","id":"20210402_Bereczki_Zoltan_M7es_negyes_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8780de7e-bed1-4d21-911b-d7ba8f15a657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f252dc-8ab6-4417-8775-3edc1011f9ba","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_Bereczki_Zoltan_M7es_negyes_baleset","timestamp":"2021. április. 02. 17:49","title":"Bereczki Zoltán ült az M7-esen négyes balesetet szenvedő autók egyikében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7694b9a-e8f3-4118-8392-f0044ae68e56","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 105 millió dolláros vérfrissítő tőkeinjekciót kapott a Truvian startup. A kaliforniai székhelyű cég automatizált vérvizsgálati technológiát fejleszt, amely nemcsak a gyorsabb diagnosztikai folyamatot teszi lehetővé, de ígéretük szerint az eredmények pontosabbak is lehetnek az eddigi eljárásokénál. ","shortLead":"Egy 105 millió dolláros vérfrissítő tőkeinjekciót kapott a Truvian startup. A kaliforniai székhelyű cég automatizált...","id":"202113_tupontos_laborvizsgalat_verprofik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7694b9a-e8f3-4118-8392-f0044ae68e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f9027-db46-4349-a94e-40ce66312ef7","keywords":null,"link":"/360/202113_tupontos_laborvizsgalat_verprofik","timestamp":"2021. április. 03. 16:15","title":"5 csepp vér és 20 perc elég az újfajta vérvizsgálathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781c736d-8dd7-4187-9bde-15fb12cc0ff4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hajnali órákban érhette baleset a madarat.","shortLead":"A hajnali órákban érhette baleset a madarat.","id":"20210401_baglyot_mentettek_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=781c736d-8dd7-4187-9bde-15fb12cc0ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7637f6b-3635-425a-8e46-f070b5669e63","keywords":null,"link":"/elet/20210401_baglyot_mentettek_a_rendorok","timestamp":"2021. április. 01. 17:11","title":"Törött szárnyú baglyot mentettek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzletek nyitva tartását is kitolták az országban este 10-ig. ","shortLead":"Az üzletek nyitva tartását is kitolták az országban este 10-ig. ","id":"20210403_szerbia_nyitas_kerthelyiseg_etterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f6d614-56c2-4b27-965f-3b7d4e8df387","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_szerbia_nyitas_kerthelyiseg_etterem","timestamp":"2021. április. 03. 09:05","title":"Szerbiában hétfőtől kinyithatnak az éttermek és kávézók kerthelyiségei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06324532-65fc-4317-afa3-98393e5cc1f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC szerint is megéri a pénzt az az új alkalmazás, amellyel az őslényeket és környezetüket költöztethetjük nappalinkba.","shortLead":"A BBC szerint is megéri a pénzt az az új alkalmazás, amellyel az őslényeket és környezetüket költöztethetjük...","id":"20210403_oslenyek_dinok_dinoszaurusz_museum_alive_ar_alkalmazas_ios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06324532-65fc-4317-afa3-98393e5cc1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19100212-e0e7-472b-b649-eca316bf0d92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_oslenyek_dinok_dinoszaurusz_museum_alive_ar_alkalmazas_ios","timestamp":"2021. április. 03. 16:03","title":"Már letöltheti a látványos új alkalmazást, mellyel őslényeket vizsgálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6ee286-9b50-433e-8bd9-ab25aced168c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag elérhető áron felsőkategóriás felhasználói élményt kínál a Samsung Galaxy S20 rajongói változata (Galaxy S20 FE), érthető, ha imádják a felhasználók. A Samsung egy újabb változatát is kiadja, azonban ennél be kell érni a 4G-s kapcsolattal.","shortLead":"Viszonylag elérhető áron felsőkategóriás felhasználói élményt kínál a Samsung Galaxy S20 rajongói változata (Galaxy S20...","id":"20210403_samsung_galaxy_s20_fe_4g_lte_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6ee286-9b50-433e-8bd9-ab25aced168c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c5799e-dd60-4b52-b6fb-872c848ff7b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_samsung_galaxy_s20_fe_4g_lte_2021","timestamp":"2021. április. 03. 10:03","title":"Hiába írunk 2021-et, újabb Galaxy S20 FE érkezik a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b94d3a-ad95-41ed-a391-1aa8b0244a5c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A város Fidesz-közeli, megkerülhetetlen turisztikai vállalkozóinak új cégalapítása arra utalhat, hogy a műemlék hotel felújítás előtt áll.","shortLead":"A város Fidesz-közeli, megkerülhetetlen turisztikai vállalkozóinak új cégalapítása arra utalhat, hogy a műemlék hotel...","id":"202113_hullam_szallo_fideszes_kapcsolatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b94d3a-ad95-41ed-a391-1aa8b0244a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0630ae-3059-46a4-881e-5edf23808884","keywords":null,"link":"/360/202113_hullam_szallo_fideszes_kapcsolatok","timestamp":"2021. április. 02. 08:30","title":"A keszthelyi turizmus nagyágyúi éleszthetik fel a patinás Hullám Szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt új kampányának már el is készült az első videója, amelyben Orbán Viktor hallható.","shortLead":"A kormánypárt új kampányának már el is készült az első videója, amelyben Orbán Viktor hallható.","id":"20210402_hollik_fidesz_oltas_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41e8de9-e533-49bf-b7ef-5c567f65ba7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_hollik_fidesz_oltas_kampany","timestamp":"2021. április. 02. 13:08","title":"Az oltásról indított kampányt a Fidesz: Orbán szerint meghalhat, aki a baloldalra hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]