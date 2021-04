Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"743e2f2a-bea2-4397-910f-63c64c0665f7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha a NASA-nak megfelel a Hasselblad képalkotó technikája, akkor vélhetően nekünk, egyszerű földi halandóknak is, immár akár okostelefonba rejtve is. Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban OnePlus gyönyörű kijelzős és szupergyorsan tölthető új készüléke. ","shortLead":"Ha a NASA-nak megfelel a Hasselblad képalkotó technikája, akkor vélhetően nekünk, egyszerű földi halandóknak is, immár...","id":"20210403_oneplus_9_pro_teszt_hasselblad_kamera_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=743e2f2a-bea2-4397-910f-63c64c0665f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ba99d1-3402-416c-94a2-a073a616eed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_oneplus_9_pro_teszt_hasselblad_kamera_velemeny","timestamp":"2021. április. 03. 14:00","title":"Földöntúli képkészítő: teszten a Hasselblad kamerás új OnePlus 9 Pro csúcsmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532c2127-79d6-4be9-9581-0fa2c624a0f1","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem mozdult meg a tőke az ellenzék támogatására. A félelem az úr, csak az meri felvállalni az arcát és a pénzét, aki ellen már nyílt háborút indít a NER.","shortLead":"Nem mozdult meg a tőke az ellenzék támogatására. A félelem az úr, csak az meri felvállalni az arcát és a pénzét, aki...","id":"20210401_A_penz_nem_beszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=532c2127-79d6-4be9-9581-0fa2c624a0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f91c39-6acf-49ae-b3a1-24848958ce9e","keywords":null,"link":"/360/20210401_A_penz_nem_beszel","timestamp":"2021. április. 02. 07:00","title":"Simicska veszte után ki mer pénzt adni a kormányváltásra? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aec4827-df44-4522-ae72-c280ce60ec0e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A típusból nem sok készült, és mára értelemszerűen még kevesebb maradt fenn jó állapotban. Mi találtunk egyet.","shortLead":"A típusból nem sok készült, és mára értelemszerűen még kevesebb maradt fenn jó állapotban. Mi találtunk egyet.","id":"20210402_ritka_bmwt_talaltunk_az_alfoldon_ime_a_nyithato_teteju_regi_baur_3as","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aec4827-df44-4522-ae72-c280ce60ec0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3a315d-c929-4abd-867b-78648e3cfadd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210402_ritka_bmwt_talaltunk_az_alfoldon_ime_a_nyithato_teteju_regi_baur_3as","timestamp":"2021. április. 02. 06:41","title":"Ritka BMW-t találtunk az Alföldön, íme a nyitható tetejű régi Baur 3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b875dd-89f2-48d3-9f08-e5ab3482b14d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hét alatt 302 brit halt meg a koronavírus miatt, ami tavaly szeptember óta a legalacsonyabb heti halálozási szám. Az országon belül külön kiszámították Angliára a reprodukciós rátát, és ez alapján úgy tűnik, a legrosszabb esetben is csak stagnálni fog a közeljövőben az ottani fertőzésszám.","shortLead":"Egy hét alatt 302 brit halt meg a koronavírus miatt, ami tavaly szeptember óta a legalacsonyabb heti halálozási szám...","id":"20210402_Visszaszoruloban_van_a_jarvany_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b875dd-89f2-48d3-9f08-e5ab3482b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0c7124-65ea-49c6-9c01-466ae49815d8","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Visszaszoruloban_van_a_jarvany_NagyBritanniaban","timestamp":"2021. április. 02. 21:45","title":"Visszaszorulóban van a járvány Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc888a7-9f89-4a28-8fed-c9b4e12f6cff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A virágos növények mindössze 7 százalékát érzékeli kéknek az emberi szem – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amely szerint a kék festékanyag előállításának nehézsége, valamint a beporzók színérzékelése is szerepet játszik a kék virágú növényfajok ritkaságában.","shortLead":"A virágos növények mindössze 7 százalékát érzékeli kéknek az emberi szem – állapította meg egy nemzetközi...","id":"20210402_viragos_novenyek_kek_szin_emberi_szem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dc888a7-9f89-4a28-8fed-c9b4e12f6cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0555ee04-243f-49b8-8407-30aa704e7a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_viragos_novenyek_kek_szin_emberi_szem","timestamp":"2021. április. 02. 10:03","title":"Miért olyan ritka a kék virág?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 129 510 295 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 826 852, a gyógyultaké pedig 73 380 066 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem péntek reggeli adatai szerint.\r

\r

","shortLead":"A világon 129 510 295 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 826 852...","id":"20210402_Kozelit_a_harommilliohoz_a_COVID_aldozatainak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b19a857-9eca-455b-93e1-845d847e7ccd","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Kozelit_a_harommilliohoz_a_COVID_aldozatainak_szama","timestamp":"2021. április. 02. 09:13","title":"Közelít a hárommillióhoz a COVID áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b4b4ad-15de-42b2-87a3-3a3657679c10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazafelé a munkából egy kör a Ringen? ","shortLead":"Hazafelé a munkából egy kör a Ringen? ","id":"20210329_Az_egyik_legerdekesebb_amikor_nagyon_nem_oda_valo_autok_mennek_a_Nurburgringen__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b4b4ad-15de-42b2-87a3-3a3657679c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab90708-da76-4a3c-b2c6-ed2a6f416041","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Az_egyik_legerdekesebb_amikor_nagyon_nem_oda_valo_autok_mennek_a_Nurburgringen__video","timestamp":"2021. április. 02. 04:53","title":"Az egyik legérdekesebb, amikor nagyon nem oda való autók mennek a Nürburgringen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adf6672-88b5-4218-9616-27d928987273","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden a Sony Music Publishing tulajdona lett.","shortLead":"Minden a Sony Music Publishing tulajdona lett.","id":"20210401_paul_simon_eladta_60_evnyi_zenejet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8adf6672-88b5-4218-9616-27d928987273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c69d20-9b9d-4318-94ee-07f31faf2b61","keywords":null,"link":"/kultura/20210401_paul_simon_eladta_60_evnyi_zenejet","timestamp":"2021. április. 01. 16:11","title":"Paul Simon eladta hat évtizednyi zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]