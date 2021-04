Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy nappal az után, hogy Oszaka vezetői azt mondták, a járvány miatt elképzelhető, hogy azt kérik, ne haladjon ott át az olimpiai láng, a szervezők arról beszéltek, dolgoznak, hogy ne kelljen változtatni az útvonalon.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Oszaka vezetői azt mondták, a járvány miatt elképzelhető, hogy azt kérik, ne haladjon ott át...","id":"20210402_olimpiai_lang_japan_oszaka_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2159ac-994f-4a0f-9571-18b659944969","keywords":null,"link":"/sport/20210402_olimpiai_lang_japan_oszaka_virus","timestamp":"2021. április. 02. 16:55","title":"Eljuthat-e az olimpiai láng a harmadik legnagyobb japán városba, ha a városvezetés szerint is veszélyes lenne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12a91a2-6c24-436a-85cf-c5086b7f2d19","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány vörös, sárga és zöld kategóriákat készül megállapítani, annak megfelelően, hogy az egyes országokban milyenek a koronavírus-fertőzöttségi és az oltási mutatók.","shortLead":"A brit kormány vörös, sárga és zöld kategóriákat készül megállapítani, annak megfelelően, hogy az egyes országokban...","id":"20210404_Anglia_koronavirus_utazas_szinkodok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f12a91a2-6c24-436a-85cf-c5086b7f2d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c2fe8f-8fee-4d3c-8a41-3153869331f6","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Anglia_koronavirus_utazas_szinkodok","timestamp":"2021. április. 04. 08:20","title":"Jönnek a színkódok: új utazási szabályokat vezetnek be Angliában a járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok dohányzó nem tartja be a maszkviselési kötelezettséget közterületeken, ennek veszélyeire figyelmeztetnek tüdőgyógyászok.","shortLead":"Sok dohányzó nem tartja be a maszkviselési kötelezettséget közterületeken, ennek veszélyeire figyelmeztetnek...","id":"20210404_covid_dohanyzas_tudogyogyasz_maszkviseles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fe4fb9-ae34-48fb-ba21-71fd5a33f646","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_covid_dohanyzas_tudogyogyasz_maszkviseles","timestamp":"2021. április. 04. 12:10","title":"Négy méterre fújhatják a vírust a covidos dohányzók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint nem mindenki pedagóguspárti az országban, de azért elkezdték oltani a köznevelésben dolgozókat. A Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, Horváth Pétert a hvg.hu podcastjában, a Fülkében pár órával azután kérdeztük erről, hogy megkapta az oltást. És kiderült az is, milyen forgatókönyvek léteznek az érettségi lebonyolítására. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint nem mindenki pedagóguspárti az országban, de azért elkezdték oltani a köznevelésben...","id":"20210403_Horvath_Peter_a_Nemzeti_Pedagogus_Kar_elnoke_a_Fulkeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d667d499-a53f-4b3c-b731-67e6481b3b33","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_Horvath_Peter_a_Nemzeti_Pedagogus_Kar_elnoke_a_Fulkeben","timestamp":"2021. április. 03. 11:00","title":"„Nem kéne kötelezővé tenni, hogy a diákok iskolába menjenek áprilisban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elérte a teljesítőképessége határát a francia egészségügy a koronavírus miatt, az országban a járvány kitörése óta immár harmadszor vezetnek be szigorú korlátozásokat.","shortLead":"Elérte a teljesítőképessége határát a francia egészségügy a koronavírus miatt, az országban a járvány kitörése óta...","id":"20210404_Franciaorszag_lezarasok_jarvanyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f81e054-bf95-45fb-8e51-b93a653299d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Franciaorszag_lezarasok_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 04. 09:40","title":"Kijárási tilalmat vezetnek be Franciaországban, bezárják az iskolákat és a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Heteken belül bevezetik az új szabályokat.","shortLead":"Heteken belül bevezetik az új szabályokat.","id":"20210404_Nemetorszagban_teszt_nelkul_mehetnek_majd_peldaul_fodraszhoz_az_oltottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b810c77-6dc9-492f-a87f-e1f34c3d5b13","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Nemetorszagban_teszt_nelkul_mehetnek_majd_peldaul_fodraszhoz_az_oltottak","timestamp":"2021. április. 04. 13:51","title":"Németországban teszt nélkül mehetnek majd például fodrászhoz az oltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két percnyi tömény Scarlett Johansson-akció.","shortLead":"Két percnyi tömény Scarlett Johansson-akció.","id":"20210403_Itt_a_Fekete_Ozvegy_uj_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984de6ca-a350-497e-9982-0791a8d33a51","keywords":null,"link":"/kultura/20210403_Itt_a_Fekete_Ozvegy_uj_elozetese","timestamp":"2021. április. 03. 21:32","title":"Itt a Fekete Özvegy nagyrészt Budapesten játszódó előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7b3b96-2425-48e6-846f-b018e6e324b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"\"Nem a földönkívüliektől félek. Az emberektől\", olvasható a Földönkívüliek című regényben, amelynek szerzője, Doron Rabinovici három éve például Orbán Viktor szövegeiből írt társszerzőként színdarabot.","shortLead":"\"Nem a földönkívüliektől félek. Az emberektől\", olvasható a Földönkívüliek című regényben, amelynek szerzője, Doron...","id":"202113_konyv__emberfeletti_intelligencia_doron_rabinovici_afoldonkivuliek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b3b96-2425-48e6-846f-b018e6e324b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a21735-e534-43af-8621-70149d3f4b3e","keywords":null,"link":"/360/202113_konyv__emberfeletti_intelligencia_doron_rabinovici_afoldonkivuliek","timestamp":"2021. április. 03. 11:15","title":"Elhiszi, hogy itt vannak a földönkívüliek? Akkor itt vannak – könyvajánló ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]