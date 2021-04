Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba3c2a22-c5b9-4556-ad09-451af56a913a","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Az állam és a főváros ha néha döcögősen is, de régóta együtt szervezte a Budapesti Tavaszi Fesztivált, az állam most viszont minden egyeztetés nélkül kifarolt mögüle, és minden pénzt, paripát és fegyvert áttett egy új rendezvénybe. De vajon mindez csak az állam hibája?","shortLead":"Az állam és a főváros ha néha döcögősen is, de régóta együtt szervezte a Budapesti Tavaszi Fesztivált, az állam most...","id":"20210409_budapesti_tavaszi_fesztival_oszi_fesztival_kael_csaba_faix_csaba_Bartok_Tavasz_Nemzetkozi_Muveszeti_Hetek_Liszt_Ferenc_Unnep_Nemzetkozi_Kulturalis_Fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba3c2a22-c5b9-4556-ad09-451af56a913a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011ab812-6bc8-46de-99c1-4fdf787a05c5","keywords":null,"link":"/elet/20210409_budapesti_tavaszi_fesztival_oszi_fesztival_kael_csaba_faix_csaba_Bartok_Tavasz_Nemzetkozi_Muveszeti_Hetek_Liszt_Ferenc_Unnep_Nemzetkozi_Kulturalis_Fesztival","timestamp":"2021. április. 09. 20:10","title":"Tanyára vitt Sziget Fesztivál vagy igazodási pont? Új szerepbe kényszerült a Budapesti Tavaszi Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c23b287-4b69-4810-ae50-e79aa9641592","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervek szerint május elején kezdheti meg hazafelé tartó útját a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, amely a Bennu felszínéről gyűjtött mintákkal tér majd vissza a Földre.","shortLead":"A tervek szerint május elején kezdheti meg hazafelé tartó útját a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, amely a Bennu...","id":"20210408_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c23b287-4b69-4810-ae50-e79aa9641592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2b17c-33b6-4dc5-acdb-198b5695efe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_urkutatas","timestamp":"2021. április. 08. 20:03","title":"Búcsút vesz a NASA űrszondája a 321 millió kilométerre lévő aszteroidától, lassan elindul a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha vezetőedzője pár óvatos mondattal kommentálta, hogy a klub megvált a kapusedzőtől annak nyilatkozata miatt.","shortLead":"A Hertha vezetőedzője pár óvatos mondattal kommentálta, hogy a klub megvált a kapusedzőtől annak nyilatkozata miatt.","id":"20210410_petry_zsolt_dardai_pal_herhta_bsc_futball_nyilatkozat_szivarvanycsaladok_bevandorlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd94240-1562-4ce2-8872-9a8a7be9c722","keywords":null,"link":"/sport/20210410_petry_zsolt_dardai_pal_herhta_bsc_futball_nyilatkozat_szivarvanycsaladok_bevandorlas","timestamp":"2021. április. 10. 08:40","title":"Dárdai Petry Zsolt elbocsátásól: Kemény, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudják a kiváltó okot.","shortLead":"Egyelőre nem tudják a kiváltó okot.","id":"20210409_korhaz_gyurcsany_ferenc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7774a920-8895-4af7-96cd-3948eaec4c77","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_korhaz_gyurcsany_ferenc","timestamp":"2021. április. 09. 12:53","title":"Allergiás reakció miatt kórházba vitték Gyurcsány Ferencet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Amikor először indult olimpián, még nem is indultak külön nők koronglövészetben, szégyent így sem vallott. Nem sokkal később már hibátlan eredménnyel nyert olimpiát.","shortLead":"Amikor először indult olimpián, még nem is indultak külön nők koronglövészetben, szégyent így sem vallott. Nem sokkal...","id":"20210409_Igaly_Diana_nekrolog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d7b42a-f64c-429f-9932-cfd0e26a0822","keywords":null,"link":"/sport/20210409_Igaly_Diana_nekrolog","timestamp":"2021. április. 09. 11:32","title":"Igaly Diána halálával nemcsak nagy sportolót, hanem ikont is vesztett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok sportlövő koronavírus-fertőzött volt.","shortLead":"Az olimpiai bajnok sportlövő koronavírus-fertőzött volt.","id":"20210409_igaly_diana_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a994bdce-43d4-4f27-8a2c-dc6927681e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95ae26e-9726-4dee-8ccb-ef3cc0fcfdfc","keywords":null,"link":"/sport/20210409_igaly_diana_elhunyt","timestamp":"2021. április. 09. 12:40","title":"Orbán Viktor külön posztban búcsúzik az elhunyt Igaly Diánától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6784d34e-f605-496c-98fb-0fbf940135fa","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nem szándékosság okozta, hogy az elmúlt napokban visszaesett több magyar politikus facebookos oldalának elérése – közölte a közösségi oldal péntek éjjel.","shortLead":"Nem szándékosság okozta, hogy az elmúlt napokban visszaesett több magyar politikus facebookos oldalának elérése –...","id":"20210410_facebook_politikai_tartalmak_eleres_csokkenese_technikai_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6784d34e-f605-496c-98fb-0fbf940135fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3600bffc-6d90-48b9-b61d-c02ae6fb929c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_facebook_politikai_tartalmak_eleres_csokkenese_technikai_hiba","timestamp":"2021. április. 10. 00:13","title":"Facebook: Egyszerű technikai hiba volt a magyar politikusok visszafogása, de már elhárult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb05c23-0b5e-43dc-b6b1-5af7f5a28dc5","c_author":"Pálinkás József","category":"360","description":"Olyan országot kell teremteni, ahonnan a fiatalok nem elmenekülnek, ahol stabil és kiszámítható az egészségügyi rendszer, ahol helyreáll a jogállam, ahol a társadalom egymás bizalmára és tiszteletére alapszik. A hvg360 Ellenzék 2022 sorozatának újabb megszólalója.","shortLead":"Olyan országot kell teremteni, ahonnan a fiatalok nem elmenekülnek, ahol stabil és kiszámítható az egészségügyi...","id":"20210407_Palinkas_Jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cb05c23-0b5e-43dc-b6b1-5af7f5a28dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50d012c-757e-4277-b0a1-f1b3d84f649c","keywords":null,"link":"/360/20210407_Palinkas_Jozsef","timestamp":"2021. április. 09. 11:00","title":"Pálinkás József: Csak megegyezéses, őszinte politizálással érhető el változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]