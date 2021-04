Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5adce115-fde9-4b99-84c6-55105b039285","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben helyenként 20 fokos meleg lesz a hétvégén, egy párhuzamos univerzumban, a Mátrában a síelők a szezon utolsó utáni csúszását élvezhetik szombaton. ","shortLead":"Miközben helyenként 20 fokos meleg lesz a hétvégén, egy párhuzamos univerzumban, a Mátrában a síelők a szezon utolsó...","id":"20210409_Rekordhosszura_nyult_a_siszezon_a_Matraban_meg_szombaton_is_lehet_csuszni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5adce115-fde9-4b99-84c6-55105b039285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19404245-deda-4b9e-bc8a-c7afac1c6f57","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Rekordhosszura_nyult_a_siszezon_a_Matraban_meg_szombaton_is_lehet_csuszni","timestamp":"2021. április. 09. 12:18","title":"Rekordhosszúra nyúlt a síszezon a Mátrában: még szombaton is lehet csúszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A főpolgármester bejegyzései jóval kevesebb emberhez érnek el, mint korábban.","shortLead":"A főpolgármester bejegyzései jóval kevesebb emberhez érnek el, mint korábban.","id":"20210409_Karacsony_Gergely_Facebook_eleres_poszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f466b-2813-4e99-a310-270087aacd3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_Karacsony_Gergely_Facebook_eleres_poszt","timestamp":"2021. április. 09. 16:53","title":"Karácsony Gergely is panaszkodik a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A RTL Híradó riportja szerint volt ennél kedvezőbb ajánlat is, de Nemesi cégének pályázata több pontot kapott, így végül ők újíthatják fel a Szegedi Tudományegyetem jogi karának épületét.","shortLead":"A RTL Híradó riportja szerint volt ennél kedvezőbb ajánlat is, de Nemesi cégének pályázata több pontot kapott...","id":"20210410_Ujabb_17_milliard_forintos_kozbeszerzest_nyert_Nemesi_Pal_kormanybiztos_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5440920f-3a71-4a04-99ba-9305651a30ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Ujabb_17_milliard_forintos_kozbeszerzest_nyert_Nemesi_Pal_kormanybiztos_cege","timestamp":"2021. április. 10. 19:27","title":"Újabb 1,7 milliárd forintos közbeszerzést nyert Nemesi Pál kormánybiztos cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok szóbelizhetnek, akik nem érték el a 25 százalékot az írásbeli érettségin. ","shortLead":"Azok szóbelizhetnek, akik nem érték el a 25 százalékot az írásbeli érettségin. ","id":"20210409_Maruzsa_szobeli_gyakorlati_erettsegi_vizsgak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dbacd7-ee47-4aae-ae47-549ede05f5a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Maruzsa_szobeli_gyakorlati_erettsegi_vizsgak","timestamp":"2021. április. 09. 11:57","title":"Maruzsa: Ha nagyon rosszul sikerül az írásbeli érettségi, lehet javítani szóbelin ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613bc2a-72ad-4e78-b955-70a76a20e0a2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az emberierőforrás-miniszter a Magyar Nemzeti Múzeum megújításáért és a múzeumi integrációért felelős miniszteri biztosnak nevezte ki a fideszes politikust.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter a Magyar Nemzeti Múzeum megújításáért és a múzeumi integrációért felelős miniszteri...","id":"20210409_l_simon_laszlo_miniszteri_biztos_kinevezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5613bc2a-72ad-4e78-b955-70a76a20e0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fee3e5-496d-4af2-bd54-38e197b8ae11","keywords":null,"link":"/kultura/20210409_l_simon_laszlo_miniszteri_biztos_kinevezes","timestamp":"2021. április. 09. 21:06","title":"L. Simon László múzeumi miniszteri biztos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy 2011-ben rögzített koncertvideót is mellékelnek hozzá. ","shortLead":"Egy 2011-ben rögzített koncertvideót is mellékelnek hozzá. ","id":"20210409_Prince_album_Welcome_2_America","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89f340-478c-4b5a-879e-5abe8565b846","keywords":null,"link":"/kultura/20210409_Prince_album_Welcome_2_America","timestamp":"2021. április. 09. 12:40","title":"Nyáron megjelenik Prince eddig kiadatlan albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" 10 921 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 344-en vannak lélegeztetőgépen. ","shortLead":" 10 921 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 344-en vannak lélegeztetőgépen. ","id":"20210410_Elhunyt_245_beteg_8053_az_uj_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fa23a9-2950-4e0d-b3b2-e2b153d87cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Elhunyt_245_beteg_8053_az_uj_fertozott","timestamp":"2021. április. 10. 09:20","title":"Elhunyt 245 beteg, 8053 az új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jens Spahn elégedetlen azzal, ahogy tartományi szinten kezelik a járványt. Törvénnyel emelné szövetségi szintre korlátozások bevezetését, hogy egy 2–3 hetes zárlattal megtörjék a fertőzés terjedését.","shortLead":"Jens Spahn elégedetlen azzal, ahogy tartományi szinten kezelik a járványt. Törvénnyel emelné szövetségi szintre...","id":"20210409_koronavirusjarvany_nemetorszag_jens_spahn_teljes_zarlat_harmadik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912546d8-a3f7-4a80-97fc-11f60365f1e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_koronavirusjarvany_nemetorszag_jens_spahn_teljes_zarlat_harmadik_hullam","timestamp":"2021. április. 09. 12:50","title":"2–3 hétre lezárná Németországot az egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]