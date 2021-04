Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Éves és havi alapon is nőtt a magyar ipar teljesítménye februárban. A járműgyártás kibocsátása visszaesett, azonban az elektromos motorok és az akkumulátorok gyártása jelentősen bővült, és nagyot nőtt az elektronikai alkatrészek gyártása. A hideg idő miatt nőtt az energiaipari termelés.","shortLead":"Éves és havi alapon is nőtt a magyar ipar teljesítménye februárban. A járműgyártás kibocsátása visszaesett, azonban...","id":"20210414_Kozzetettek_mi_ellensulyozta_az_autogyartas_visszaeseset_a_magyar_ipari_termelesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1106f357-c5f1-45c3-9659-20c40f8bbbf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Kozzetettek_mi_ellensulyozta_az_autogyartas_visszaeseset_a_magyar_ipari_termelesben","timestamp":"2021. április. 14. 09:17","title":"Közzétették, mi ellensúlyozta a magyar autógyártás visszaesését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bdbd82-1637-4f5c-96bf-119c628a61fb","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Járjon-e pénz az oltásért, vagy fizessen büntetőadót az, aki nem oltatja be magát? Közgazdászok már a Covid előtt is vizsgálták a kérdést, amely most nagyon aktuális. Távolinak tűnhet a kapcsolat, de az ügyben érdemes tanácsot kérni környezetvédelmi szakemberektől.","shortLead":"Járjon-e pénz az oltásért, vagy fizessen büntetőadót az, aki nem oltatja be magát? Közgazdászok már a Covid előtt is...","id":"20210414_egy_masik_kozgazdasag_oltas_vakcina_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1bdbd82-1637-4f5c-96bf-119c628a61fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3a9456-8933-4d97-9922-42957a0f4d5e","keywords":null,"link":"/360/20210414_egy_masik_kozgazdasag_oltas_vakcina_egeszsegugy","timestamp":"2021. április. 14. 07:00","title":"Megérné-e pénzt osztani annak, aki beoltatja magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 23-án fedi majd fel a Szkeptikus Társaság, kinek ítéli oda az idei évben a Laposföld-díjat. Plot twist: a Magyar Laposföld Társaság elnöke nincs a finalisták között.","shortLead":"Április 23-án fedi majd fel a Szkeptikus Társaság, kinek ítéli oda az idei évben a Laposföld-díjat. Plot twist...","id":"20210415_laposfold_dij_szkeptikus_tarsasag_schobert_norbert_godeny_gyorgy_szendi_gabor_lenkei_gabor_kasler_miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a29fbf-f9f0-4a00-b6a1-d32a8c470d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_laposfold_dij_szkeptikus_tarsasag_schobert_norbert_godeny_gyorgy_szendi_gabor_lenkei_gabor_kasler_miklos","timestamp":"2021. április. 15. 12:03","title":"Az áltudományok nagyágyúi: Schobert Norbi, Gődény és Kásler is a Laposföld-díj idei finalistái között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár már jó 30 év telt el a rendszerváltás óta, Paul Lendvai nem túl sok biztatót tapasztal az Oderától, illetve a Lajtától keletre, sem a politikai stabilitás, sem a gazdasági felzárkózás kapcsán. A magyar származású szakértő, aki immár az osztrák külpolitikai újságírás doyenje, a Der Standard megjelent szokásos heti elemzésében sorra veszi az érintett országokat.","shortLead":"Bár már jó 30 év telt el a rendszerváltás óta, Paul Lendvai nem túl sok biztatót tapasztal az Oderától, illetve...","id":"20210414_Paul_Lendvai_Sotet_kilatasok_KeletEuropaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290b0753-9cab-47b0-9668-977e46835f33","keywords":null,"link":"/360/20210414_Paul_Lendvai_Sotet_kilatasok_KeletEuropaban","timestamp":"2021. április. 14. 07:38","title":"Paul Lendvai: Sötét kilátások Kelet-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény gyermekgyógyász professzora abban bízik, hogy nyáron már az „egész gyermekkorosztályt” fogják tudni oltani.\r

","shortLead":"Az intézmény gyermekgyógyász professzora abban bízik, hogy nyáron már az „egész gyermekkorosztályt” fogják tudni...","id":"20210414_heim_pal_korhaz_oltas_koronavirus_covid19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e716cf8c-93d3-4825-9ecd-1fd0e2564fd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_heim_pal_korhaz_oltas_koronavirus_covid19","timestamp":"2021. április. 14. 10:41","title":"Már a 16-18 éves krónikus betegeket is beoltják a Heim Pál kórházban az egyik orvos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4df1ed1-84a2-466b-99d4-bca3bb3805bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság bőven 4 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"Az újdonság bőven 4 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20210414_335_kmh_vegsebessegu_kabrio_a_bentleytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4df1ed1-84a2-466b-99d4-bca3bb3805bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289f936a-e9a3-4836-9da5-9576d140bb76","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_335_kmh_vegsebessegu_kabrio_a_bentleytol","timestamp":"2021. április. 14. 09:21","title":"335 km/h végsebességű új kabrió a Bentleytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e3fb94-53c5-43e2-ade8-4eb71c8053ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény Dénes szerint például aranyérmet érne, ha mindenki beoltatná magát.","shortLead":"Kemény Dénes szerint például aranyérmet érne, ha mindenki beoltatná magát.","id":"20210415_vedooltas_nacsa_lorinc_borbas_marcsi_kemeny_denes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55e3fb94-53c5-43e2-ade8-4eb71c8053ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfeaf84-ccbc-42ff-a8fb-e5111119ec0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_vedooltas_nacsa_lorinc_borbas_marcsi_kemeny_denes","timestamp":"2021. április. 15. 12:36","title":"Három híresség is elmondja a kormány videójában, hogy miért fontos a védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Globálisan 19,7 százalékot esett a profit, a közép-európai részleg nyeresége még ennél is sokkal nagyobbat zuhant.","shortLead":"Globálisan 19,7 százalékot esett a profit, a közép-európai részleg nyeresége még ennél is sokkal nagyobbat zuhant.","id":"20210414_tesco_profit_beszamolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6211b8-7f98-455a-ae7f-9186f1855c43","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_tesco_profit_beszamolo","timestamp":"2021. április. 14. 15:51","title":"Közel tízmilliárd forint kiskereskedelmi adót fizetett be a Tesco Magyarországon egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]