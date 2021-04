Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem újdonság, hogy a miniszterelnök a Facebookon kommunikál, most viszont már azt is ott tette közzé, hogy majd valamikor valamiről valamit mondani fog.","shortLead":"Az nem újdonság, hogy a miniszterelnök a Facebookon kommunikál, most viszont már azt is ott tette közzé, hogy majd...","id":"20210414_Orban_Viktor_bejelent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e76329-9afb-47cb-a7ff-ac91a8818186","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Orban_Viktor_bejelent","timestamp":"2021. április. 14. 15:09","title":"Orbán Viktor hamarosan bejelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális állóképességünket is próbára teszik – az idei télre pedig a járvány miatt ez fokozottan igaz volt. Most azonban, hogy a tavasz már érkezőben, érdemes megtervezni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy testünket és elménket is formába hozzuk.","shortLead":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális...","id":"calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ab9492-b7cc-49d9-8ddc-43930b9ac70b","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","timestamp":"2021. április. 14. 11:30","title":"Ellenálló szervezet a „téli álom” után – így hozza formába immunrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"3fd1243b-2fa2-45f8-b2ae-86a094c86e79","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kodály Zoltán életében fontos állomás volt, mikor a Zeneakadémián lett tanár. A pályáját végigkövető zenészek most közös koncertre készülnek, ahol a zeneszerző első komoly hangversenyének tételeit játsszák el. De hogyan reagáltak a kortárs kritikusok Kodály akkor még újítónak számító műveire? A mi Kodályunk negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Kodály Zoltán életében fontos állomás volt, mikor a Zeneakadémián lett tanár. A pályáját végigkövető zenészek most...","id":"20210413_Doku360_A_mi_Kodalyunk_negyedik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd1243b-2fa2-45f8-b2ae-86a094c86e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c1ca00-e716-48aa-901c-9230db2b7337","keywords":null,"link":"/360/20210413_Doku360_A_mi_Kodalyunk_negyedik_resz","timestamp":"2021. április. 13. 19:00","title":"Doku360: Faleveleket eresztettem szélnek, de talán meglátszik egy épület terve belőlük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniában eddig csak az EU által jóváhagyott vakcinákkal lehetett megúszni a karantént, de ez most változott.","shortLead":"Szlovéniában eddig csak az EU által jóváhagyott vakcinákkal lehetett megúszni a karantént, de ez most változott.","id":"20210415_karanten_szlovenia_szputnyik_v_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7753e9a-0d2a-4a25-8a26-8ea8b638975a","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_karanten_szlovenia_szputnyik_v_vakcina","timestamp":"2021. április. 15. 15:21","title":"Már Szputnyikkal is kiváltható a szlovén karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 23-án fedi majd fel a Szkeptikus Társaság, kinek ítéli oda az idei évben a Laposföld-díjat. Plot twist: a Magyar Laposföld Társaság elnöke nincs a finalisták között.","shortLead":"Április 23-án fedi majd fel a Szkeptikus Társaság, kinek ítéli oda az idei évben a Laposföld-díjat. Plot twist...","id":"20210415_laposfold_dij_szkeptikus_tarsasag_schobert_norbert_godeny_gyorgy_szendi_gabor_lenkei_gabor_kasler_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a29fbf-f9f0-4a00-b6a1-d32a8c470d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_laposfold_dij_szkeptikus_tarsasag_schobert_norbert_godeny_gyorgy_szendi_gabor_lenkei_gabor_kasler_miklos","timestamp":"2021. április. 15. 12:03","title":"Az áltudományok nagyágyúi: Schobert Norbi, Gődény és Kásler is a Laposföld-díj idei finalistái között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rákapcsol a HarmonyOS fejlesztésére a Huawei; a kínai cég készülékek millióit tervezi bevonni azok közé, melyeken az új felület lesz futtatható.","shortLead":"Rákapcsol a HarmonyOS fejlesztésére a Huawei; a kínai cég készülékek millióit tervezi bevonni azok közé, melyeken az új...","id":"20210414_huawei_harmonyos_mobil_operacios_rendszer_android_amerikai_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106e8ada-30dc-486d-8161-5d0b552abc6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_huawei_harmonyos_mobil_operacios_rendszer_android_amerikai_szankciok","timestamp":"2021. április. 14. 08:33","title":"A Huawei még idén több mint 300 millió készülékre tenné elérhetővé új operációs rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jutott pénzhez, elmenekült.\r

","shortLead":"Nem jutott pénzhez, elmenekült.\r

","id":"20210414_kobanya_bevasarlokozpont_rablas_keses_tamadas_penzszallito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5548494f-ee5a-4f38-820e-24b449cb1c90","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_kobanya_bevasarlokozpont_rablas_keses_tamadas_penzszallito","timestamp":"2021. április. 14. 17:01","title":"Szökésben a férfi, aki késsel próbált kirabolni egy pénzszállítót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első, 130 oldalas szám április 15-én jelenik meg. ","shortLead":"Az első, 130 oldalas szám április 15-én jelenik meg. ","id":"20210414_hungarian_conservative_folyirat_konzervativok_mathias_corvinus_collegium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0359bae8-5037-4282-985d-e63872d78a53","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_hungarian_conservative_folyirat_konzervativok_mathias_corvinus_collegium","timestamp":"2021. április. 14. 13:36","title":"A \"magyar konzervativizmus gondolatát\" terjeszti majd külföldön egy új magyar folyóirat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]