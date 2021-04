Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

A vírustagadó, oltásellenes propagandát intenzíven folytató figurák a titkosszolgálatok látókörében vannak, akad olyan csoport, amelyet egy operatív művelet keretében az Alkotmányvédelmi Hivatalnak sikerült diszkreditálni - értesülésünk szerint ez is elhangzott a nemzetbiztonsági bizottság keddi ülésén. Megkeresésünkre Molnár Zsolt, a testület MSZP-s és Ungár Péter, a bizottság LMP-s tagja sem kívánta kommentálni az információinkat, mondván, hogy az bizottsági ülésen elhangzottak államtitkot képeznek, azt viszont mindketten megerősítették, hogy a titkosszolgálatok ezen a területen valóban végzik a dolgukat.

Egy, a területre rálátó forrás szerint a titkosszolgálat jellemzően bomlasztással gyengítheti azokat a szerveződéseket, amelyek oltásellenes propagandájukkal veszélyt jelenthetnek a járványügyi védekezésre, ami éppen az oltásra helyezi a hangsúlyt.

Nem arról van szó, hogy a titkosszolgálat rászállt azokra az emberekre, akik nem akarnak oltakozni.

Azokra fordítanak figyelmet, akik például a saját üzleti érdekeik miatt akarják növelni a vírustagadók/erősen vírusszkeptikusok, oltásellenesek táborát és tudatosan valótlan információkat terjesztenek a koronavírusról vagy éppen a védekezésekről.

A titkosszolgálati bomlasztásnak többféle formája létezhet. Bármilyen operatív műveletet is indított a titkosszolgálat, azt egy nagyon alapos feldolgozásnak kellett megelőznie. Ez azt jelenti, hogy a célba vett csoport belső struktúráját, dinamikáját először fel kell térképezniük és csak ezután tudnak dönteni arról, milyen módon lépnek fel ellenük. Ezekre a csoportokra jellemző, hogy álhíreket, dezinformációkat terjesztenek és bár mindig is lesznek, akik bedőlnek nekik, nagyon nem mindegy, hogy mekkora a bázisuk, hány követőt szereznek, milyen befolyásra tesznek szert.

A titkosszolgálat nem rendőrség, tehát nem egy bűncselekmény felderítése, hanem a társadalomra veszélyes cselekmény megakadályozása a feladata, legyen szó bármilyen szélsőséges csoportról. Bármilyen művelet is követ egy-egy feldolgozó munkát, annak lépéseit a titkosszolgálat vezetőinek jóvá kell hagyniuk, mert “kétélű fegyver” - magyarázta lapunknak egy korábban ott dolgozó forrás, aki több műveletre rálátott. A tárház végtelen: előfordul, hogy a titkosszolgálat egy - már meglévő - kapcsolaton keresztül épül be egy-egy csoportba és ott arra törekszik, hogy informális befolyásra tegyen szert. De az is bevett módszer, hogy “kívülről” ad támogatást a csoport vezetéséhez, de nem az első vonalhoz tartozó tagjának, “felépítve” őt. A cél a legtöbbször a csoport bomlasztása, amelyből sikeres akció esetén a tagok vagy a hívek mindössze annyit érzékelnek, hogy rosszabb lesz a hangulat, a vezéregyéniségek összevesznek egymással, fúrni kezdik egymást. Ezt a módszert alkalmazta a titkosszolgálat 2006-ban is, amikor a Kossuth téren letáborozó tüntető csoportok és hangadók megosztására törekedett - sikerrel.

Vírustagadók, oltásellenesek tüntetése a Hősök terén © Facebook.com/Telex

Egy másik módszer, hogy a csoport hangadóját hiteltelenítik a hívek vagy a széles körű közönség előtt. Ilyenkor a lehető legmélyebben utánamennek a célszemély előéletének, amibe akár az is beletartozhat, hogy az iskolai tanulmányairól is információkat gyűjtenek. Különösen gyakori módszer ez olyan szervezetek bomlasztásánál, amelynek a vezéralakja magát olyan szakembernek tünteti fel, aki tudományos területen jártas. Egy-egy ilyen titkosszolgálati lejáratás során nem csak valós információkat derítenek ki a célszemélyről, de arra is törekednek, hogy a célszemélyt valótlan állításokkal is hiteltelenítsék a szűkebb vagy a tágabb környezete előtt.

Bár azt nem tudjuk, hogy az ismert vírustagadók/vírusszkeptikusok közül kik kerültek a titkosszolgálatok látókörébe és kik ellen indítottak műveleleteket, a területet jól ismerő szakemberek csodálkoznának azon, hogy azok a figurák ne kerültek volna a szolgálatok célkeresztjébe, akik eddig már többször az utcára hívták tüntetni a híveiket, mindezt akkor, amikor a csoportosulni is tilos. Emlékezetes: márciusban a szcientológia egyházhoz kötődő Lenkei Gábor hívta sétálásra híveit Budapesten, aminek a rendőrség vetett véget, míg Gődény Györgyék a Hősök terére vonultak, a téren közel kétszáz ember ellen intézkedtek a rendőrök.