[{"available":true,"c_guid":"73342907-fe62-4481-9297-e7bf47d8c310","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lecsengőben a járvány harmadik hulláma, de minden egyes enyhítés lassítja a folyamatot, és végső soron több fertőzöttet eredményez. ","shortLead":"Lecsengőben a járvány harmadik hulláma, de minden egyes enyhítés lassítja a folyamatot, és végső soron több fertőzöttet...","id":"20210419_rost_gergely_nyitas_virus_reprodukcios_szam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73342907-fe62-4481-9297-e7bf47d8c310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ce6c1d-ba0b-4c6d-a82f-f4c198f96977","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_rost_gergely_nyitas_virus_reprodukcios_szam","timestamp":"2021. április. 19. 12:31","title":"Járványügyi szakértő a nyitásról: Most egy kis türelem nagy nyereséget hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47f033d-400f-4e11-b3a5-72572cc6dc4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyáron már az amerikai turistákra is számítanak, amihez nem kell az orosz vakcina.","shortLead":"Nyáron már az amerikai turistákra is számítanak, amihez nem kell az orosz vakcina.","id":"20210418_Majusban_nyitnak_a_franciak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f47f033d-400f-4e11-b3a5-72572cc6dc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba805f-15f9-410a-86c8-c925d40b3bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Majusban_nyitnak_a_franciak","timestamp":"2021. április. 18. 21:48","title":"Májusban nyitnak a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed6faf2-3737-4bad-8702-2a2d5d7ba377","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Bivalyerős új iPad Pro mellett egy mindent megtaláló kütyüt, teljesen újratervezett iMac asztali számítógépet és új iPhone 12-kiadást mutatott be az Apple kedd esti évindító rendezvényén.","shortLead":"Bivalyerős új iPad Pro mellett egy mindent megtaláló kütyüt, teljesen újratervezett iMac asztali számítógépet és új...","id":"20210420_apple_spring_loaded_ipad_pro_m1_imac_24_airtag_lila_iphone_12_podcast_apple_tv_4k","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eed6faf2-3737-4bad-8702-2a2d5d7ba377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ce5b29-816c-4841-b57c-86ebeeb4eb06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_apple_spring_loaded_ipad_pro_m1_imac_24_airtag_lila_iphone_12_podcast_apple_tv_4k","timestamp":"2021. április. 20. 20:17","title":"Apple-bejelentés: lila iPhone 12 és az első iPadnél 1500-szor nagyobb teljesítményű új gép kerül piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A döntést hosszú és intenzív vita előzte meg, több vezető ugyanis a népszerűbb bajor kormányfő, a CSU-s Markus Söder jelölését támogatta.","shortLead":"A döntést hosszú és intenzív vita előzte meg, több vezető ugyanis a népszerűbb bajor kormányfő, a CSU-s Markus Söder...","id":"20210420_cdu_csu_armin_laschet_markus_soder_kancellar_jeloles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e1a396-6669-4719-b4bf-b55c770f0445","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_cdu_csu_armin_laschet_markus_soder_kancellar_jeloles","timestamp":"2021. április. 20. 10:31","title":"A CDU saját elnökét javasolja kancellárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3769919c-d8fe-4c34-b6aa-7f00e097edf2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mesterséges intelligencia segítségével segít megtalálni a megfelelő képeket, illusztrációkat egy dániai startup.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segítségével segít megtalálni a megfelelő képeket, illusztrációkat egy dániai startup.","id":"202115_astockfotok_netflixe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3769919c-d8fe-4c34-b6aa-7f00e097edf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88e8d90-845c-4ee5-bd90-d8e2ea2a3614","keywords":null,"link":"/360/202115_astockfotok_netflixe","timestamp":"2021. április. 19. 17:00","title":"Hadat üzentek a röhejesen beállított fotóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c21dc5-5409-4c03-a157-e3c715b0a7af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy akkumulátor és alacsony légellenállás teszi lehetővé a már-már dízelszintű hatótávot.","shortLead":"Nagy akkumulátor és alacsony légellenállás teszi lehetővé a már-már dízelszintű hatótávot.","id":"20210420_700_kilometeres_hatotavval_tamad_az_uj_audi_a6_etron_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c21dc5-5409-4c03-a157-e3c715b0a7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5edd65a-dcae-4bac-adba-0bcadafa66de","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_700_kilometeres_hatotavval_tamad_az_uj_audi_a6_etron_villanyauto","timestamp":"2021. április. 20. 07:59","title":"700 kilométeres hatótávval támad az új Audi A6 E-Tron villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éveket várnak diagnózisra, majd többen a magánszolgáltatókhoz menekülnek. A Hallihó Fejlesztő Központ felmérte, milyen kihívások elé állítja a családot egy beszédfejlődési zavarral küzdő gyerek.



","shortLead":"Éveket várnak diagnózisra, majd többen a magánszolgáltatókhoz menekülnek. A Hallihó Fejlesztő Központ felmérte, milyen...","id":"20210419_Akar_havi_tobb_mint_szazezer_forintot_is_elkoltenek_a_csaladok_a_gyerek_fejlesztesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8883ef96-6312-4fa5-9803-c499b182d19b","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Akar_havi_tobb_mint_szazezer_forintot_is_elkoltenek_a_csaladok_a_gyerek_fejlesztesere","timestamp":"2021. április. 19. 10:52","title":"Akár havi több mint százezer forintot is elköltenek a családok a gyerek fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti rendelőintézetben úgy jutottak többen oltáshoz, hogy behívóval sem rendelkeztek. Az ok: megmaradt néhány vakcina.","shortLead":"Egy budapesti rendelőintézetben úgy jutottak többen oltáshoz, hogy behívóval sem rendelkeztek. Az ok: megmaradt néhány...","id":"20210419_facebook_csoport_vakcina_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4062ee-5d5e-49cc-bc70-eaada89e0307","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_facebook_csoport_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 19. 07:14","title":"Nyílt Facebook-csoport alakult, tagjaik a “lepattanó” vakcinákra vadásznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]