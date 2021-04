Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis sikerlistát a Godzilla Kong ellen, ezen a hétvégén újabb 7,7 millió dollárt (2,3 milliárd forint) hozott.



","shortLead":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis sikerlistát a Godzilla Kong ellen, ezen a hétvégén újabb 7,7 millió...","id":"20210419_Meg_mindig_mindenki_a_a_Godzilla_Kong_ellent_nezi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae0a31f-990f-46c6-bbba-16156c1f6bcd","keywords":null,"link":"/kultura/20210419_Meg_mindig_mindenki_a_a_Godzilla_Kong_ellent_nezi","timestamp":"2021. április. 19. 09:07","title":"Életjelet adnak a mozik Amerikában: tarol a Godzilla Kong ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070a22d5-e367-43ae-96ef-3f0e216d9107","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudnak repülni a méhek és még az akácosok is elfagytak. Gond lehet a repcemézzel is.","shortLead":"Nem tudnak repülni a méhek és még az akácosok is elfagytak. Gond lehet a repcemézzel is.","id":"20210420_tul_hideg_tavasz_a_meheknek_bross_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=070a22d5-e367-43ae-96ef-3f0e216d9107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a193ee-af52-440a-a29e-913fd2be63f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_tul_hideg_tavasz_a_meheknek_bross_peter","timestamp":"2021. április. 20. 13:53","title":"Alig lesz tavaszi méz idén a hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bodó Sándor szerint sikerült megtartani a munkahelyeket.","shortLead":"Bodó Sándor szerint sikerült megtartani a munkahelyeket.","id":"20210419_bodo_sandor_kozfoglalkoztas_ujranyitas_allaskeresok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6ef624-1880-425b-8bb9-f8aa26e66f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_bodo_sandor_kozfoglalkoztas_ujranyitas_allaskeresok","timestamp":"2021. április. 19. 09:26","title":"Államtitkár: Akik nem tudnak a versenyszférában dolgozni, mehetnek közmunkásnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c55eb9-c315-428b-b992-413fca9e9b4b","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Azzal kereste meg egy olvasó a Bankmonitor szakértőit, hogy problémái adódtak akkor, amikor lakástakarék-pénztári megtakarításból szerette volna előtörleszteni a moratóriumban lévő lakáshitelét.","shortLead":"Azzal kereste meg egy olvasó a Bankmonitor szakértőit, hogy problémái adódtak akkor, amikor lakástakarék-pénztári...","id":"20210420_Elveszitjuk_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ha_moratoriumos_lakashitelt_torlesztunk_elo_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64c55eb9-c315-428b-b992-413fca9e9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f06ca71-cc73-4931-9be1-bb00e5bf33fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_Elveszitjuk_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ha_moratoriumos_lakashitelt_torlesztunk_elo_belole","timestamp":"2021. április. 20. 08:21","title":"Elveszítjük a lakástakarék állami támogatását, ha moratóriumos lakáshitelt törlesztünk elő belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4815d10-d2b2-4df9-a17e-37f431333623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Adott némi támpontot a Volkswagen, mire számíthatunk a városi autó friss verziójától.","shortLead":"Adott némi támpontot a Volkswagen, mire számíthatunk a városi autó friss verziójától.","id":"20210419_Itt_egy_kis_elozetes_a_megujult_Volkswagen_Polorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4815d10-d2b2-4df9-a17e-37f431333623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efa9029-f997-4720-9c29-1ef55a076f52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Itt_egy_kis_elozetes_a_megujult_Volkswagen_Polorol","timestamp":"2021. április. 19. 14:59","title":"Itt egy kis előzetes a megújult Volkswagen Polóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f004e3da-76d2-46f5-96a2-390a040601b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Na, de ha elforgatjuk a képernyőt, úgy már talán látszik a hatalmas növekedés. Hadházi László levezeti, mekkora igény van valójában a magyar krumplikutatásra Üzbegisztánban. Magyar narancs, chilei cseresznye és az átlőtt lábú kolorádóbogár. ","shortLead":"Na, de ha elforgatjuk a képernyőt, úgy már talán látszik a hatalmas növekedés. Hadházi László levezeti, mekkora igény...","id":"20210419_Duma_Aktual_Uzbeg_krumplikutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f004e3da-76d2-46f5-96a2-390a040601b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9b8248-a196-4014-aed7-e0b609889c40","keywords":null,"link":"/360/20210419_Duma_Aktual_Uzbeg_krumplikutato","timestamp":"2021. április. 19. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ki se fér a monitorra, úgy kilőtt az üzbég krumplifogyasztás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Életünk során többször is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy külső pénzügyi forrásra van szükségünk egy kitűzött cél megvalósításához – ilyenkor önerő híján a hiteligénylés jöhet szóba megoldásként. Nem mindegy azonban, hogy milyen kölcsönt veszünk igénybe, hiszen a lakossági hitelek folyamatosan változnak, a választék pedig egyre nagyobb. A Bank360.hu elemzői az aktuálisan elérhető piaci ajánlatok között segítenek eligazodni azoknak, akik szabad felhasználású hitel igénylése előtt állnak. ","shortLead":"Életünk során többször is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy külső pénzügyi forrásra van szükségünk egy kitűzött cél...","id":"20210420_bank360_hitel_marcius","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b8c959-34f0-4585-a259-5b678f216883","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_bank360_hitel_marcius","timestamp":"2021. április. 20. 13:08","title":"Milyen feltételek mellett lehet most hitelt felvenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint hamarosan a Magyar Közlönyben jelenik majd meg a vendéglátóhelyek teraszainak nyitását engedélyező rendelet. ","shortLead":"Az operatív törzs szerint hamarosan a Magyar Közlönyben jelenik majd meg a vendéglátóhelyek teraszainak nyitását...","id":"20210420_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0621b690-2992-48ef-9201-20fc6805c7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_vakcina","timestamp":"2021. április. 20. 12:39","title":"Müller: Egyértelmű, hogy a védőoltások miatt csökkennek a járványügyi adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]