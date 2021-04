Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kötvényekért 5 milliárd forint névértéken nyújtottak be ajánlatot a befektetők. Kosztolánczy György vezérigazgató szerint a pénzből külföldi akvizíciókra is lehetőségük nyílik.","shortLead":"A kötvényekért 5 milliárd forint névértéken nyújtottak be ajánlatot a befektetők. Kosztolánczy György vezérigazgató...","id":"20210420_otthon_centrum_kotvenyek_kibocsatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2ee159-c6dd-41d3-8a35-ab9068226753","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_otthon_centrum_kotvenyek_kibocsatasa","timestamp":"2021. április. 20. 14:57","title":"2,9 milliárdért bocsátott ki kötvényeket az Otthon Centrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a477eb-c05e-4698-9e3f-1541b4c2d055","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindezt a polgármester engedélyével.","shortLead":"Mindezt a polgármester engedélyével.","id":"20210421_marihuana_new_york","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44a477eb-c05e-4698-9e3f-1541b4c2d055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7902a1-f137-412b-af31-1bc312bff337","keywords":null,"link":"/elet/20210421_marihuana_new_york","timestamp":"2021. április. 21. 21:32","title":"Füves cigit osztogattak a beoltottaknak New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844cbd09-9a2a-436c-a252-5741566239ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Előregyártott családi házat is ígér a kínai weboldal, de azért senkinek sem ajánlott innen intézni álmai otthonát.","shortLead":"Előregyártott családi házat is ígér a kínai weboldal, de azért senkinek sem ajánlott innen intézni álmai otthonát.","id":"20210420_aliexpress_csaladi_haz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=844cbd09-9a2a-436c-a252-5741566239ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ae1a7b-df7c-411c-8918-6498aa290d12","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210420_aliexpress_csaladi_haz","timestamp":"2021. április. 20. 16:31","title":"Ha már mindene megvan, akár házat is rendelhet az Aliexpressről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6de592-a3f9-4ce4-8d74-0f85c2b0a79e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ártalmatlannak tűnő iOS-es gyerekjáték mögé bújva egy online kaszinó jutott át az Apple elméletben szigorú szűrőjén. Nem ez az első ilyen eset.","shortLead":"Egy ártalmatlannak tűnő iOS-es gyerekjáték mögé bújva egy online kaszinó jutott át az Apple elméletben szigorú...","id":"20210420_jungle_runner_2k21_gyerekjatek_alkalmazas_rejtett_online_szerencsejatek_app_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc6de592-a3f9-4ce4-8d74-0f85c2b0a79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb3fc4e-267a-4358-9582-d2eac372494e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_jungle_runner_2k21_gyerekjatek_alkalmazas_rejtett_online_szerencsejatek_app_store","timestamp":"2021. április. 20. 13:03","title":"Aranyos játéknak tűnt az app, valójában pénzes kaszinó működött benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9255c96a-d8ee-4efd-98a9-70f9054b2399","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, az elektromos autók ígéretével most mindent el lehet még adni a befektetőknek. ","shortLead":"Úgy tűnik, az elektromos autók ígéretével most mindent el lehet még adni a befektetőknek. ","id":"20210420_autogyar_kina_evergrande","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9255c96a-d8ee-4efd-98a9-70f9054b2399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084b25f8-526f-45e8-bb2d-ef95a8cdc79e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_autogyar_kina_evergrande","timestamp":"2021. április. 20. 13:45","title":"Egyetlen kocsit sem adott el, mégis 87 milliárd dollárt ér egy kínai autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac32bcb-acac-477f-a5ad-2280cce2a446","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New Horizons űrszonda hétvégén 50 csillagászati egységre került a Földtől, ezt az alkalmat pedig egy történelmi fényképpel ünnepelte meg a NASA.","shortLead":"A New Horizons űrszonda hétvégén 50 csillagászati egységre került a Földtől, ezt az alkalmat pedig egy történelmi...","id":"20210421_new_horizons_urszonda_fenykep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ac32bcb-acac-477f-a5ad-2280cce2a446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae6c411-6818-4a6d-8f30-73a839d0d3f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_new_horizons_urszonda_fenykep","timestamp":"2021. április. 21. 09:03","title":"Olyan fotót készített a New Horizons a Naprendszer szélén, amilyenre még nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f357de-ff47-48e3-a553-9c16904c32b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Meet új funkciója még alacsony töltöttség mellett is lehetővé teszi a zavartalan videokonferenciát.\r

","shortLead":"A Google Meet új funkciója még alacsony töltöttség mellett is lehetővé teszi a zavartalan videokonferenciát.\r

