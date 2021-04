Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bb10c4d8-4f60-4425-a2f1-3a228cfc012c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati Intézete (ELKH CSFK) már a kezdetektől fogva közreműködik az Európai Űrügynökség (ESA) Comet Interceptor nevű űrszonda programjában.","shortLead":"Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati Intézete (ELKH CSFK) már a kezdetektől fogva közreműködik az Európai...","id":"20210421_comet_interceptor_ustokosvadasz_urszonda_magyar_hardver_es_szoftver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb10c4d8-4f60-4425-a2f1-3a228cfc012c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5567b18a-46f0-457f-902c-c69af1bab621","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_comet_interceptor_ustokosvadasz_urszonda_magyar_hardver_es_szoftver","timestamp":"2021. április. 22. 07:03","title":"Magyar hardverrel és szoftverrel készíti majd a fotókat az üstökösvadász űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21b3de5-7823-4b80-9db2-79bf85920750","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség egy fiatal, vékony, magas férfit keres, aki világos nadrágot és felsőt, és egy hosszú, sötét kabátot viselt. Segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomoznak ellene. ","shortLead":"A rendőrség egy fiatal, vékony, magas férfit keres, aki világos nadrágot és felsőt, és egy hosszú, sötét kabátot...","id":"20210423_Segitseg_fotozas_godor_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d21b3de5-7823-4b80-9db2-79bf85920750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4200599-fe15-43cb-a3ee-5f74f5faa4b1","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Segitseg_fotozas_godor_ferfi","timestamp":"2021. április. 23. 08:17","title":"Nem segített, csak lefotózta a gödörbe esett férfit, aki később meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff86332-c6b7-4bc1-bc9f-164e0cddd0bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple tavaszi bemutatóján igen érdekes kijelentést tett az amerikai cég első embere: Tim Cook szerint az M1-es processzorral rendelkező MacBookok sokkal keresettebbek.","shortLead":"Az Apple tavaszi bemutatóján igen érdekes kijelentést tett az amerikai cég első embere: Tim Cook szerint az M1-es...","id":"20210422_apple_m1_processzor_tim_cook_macbook_eladasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ff86332-c6b7-4bc1-bc9f-164e0cddd0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf688b9-1dbf-4fa8-8784-19c9fab44a19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_apple_m1_processzor_tim_cook_macbook_eladasok","timestamp":"2021. április. 22. 08:33","title":"Tim Cook állítja, az Apple ma már több M1-es Macet ad el, mint intelest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terasznyitás már a Mikszáth téri helyet is érinti.\r

