[{"available":true,"c_guid":"9bdca72c-165a-4ef9-b4a3-0cdf0b18a5dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A T-Modell azok számára lehetne jó választás, akik a normál EQS-énél praktikusabb és kicsit nagyobb csomagtartóra vágynak.","shortLead":"A T-Modell azok számára lehetne jó választás, akik a normál EQS-énél praktikusabb és kicsit nagyobb csomagtartóra...","id":"20210422_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_kombi_mercedes_eqs_luxus_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bdca72c-165a-4ef9-b4a3-0cdf0b18a5dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27cc4f0a-0030-4d88-b5d1-89d17b13f939","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_kombi_mercedes_eqs_luxus_villanyauto","timestamp":"2021. április. 22. 07:59","title":"Íme a magyar kéz által rajzolt kombi Mercedes EQS luxus-villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén a legnépszerűbbek a csok-hoz kapcsolódó államilag támogatott hitelkonstrukciók lehetnek, illetve élénk érdeklődés várható a babaváró kölcsön iránt is.","shortLead":"Idén a legnépszerűbbek a csok-hoz kapcsolódó államilag támogatott hitelkonstrukciók lehetnek, illetve élénk érdeklődés...","id":"20210423_lakashitel_duna_house","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc621e7-37b2-4898-9bfd-0e6960226299","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210423_lakashitel_duna_house","timestamp":"2021. április. 23. 07:29","title":"További növekedést vár a lakáshitelpiacon a Duna House","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kormányhatározat hívja fel az illetékes kormánybiztost, Palkovics Lászlót, az egyezség megkötésére.

","shortLead":"Kormányhatározat hívja fel az illetékes kormánybiztost, Palkovics Lászlót, az egyezség megkötésére.

","id":"20210422_fudan_egyetem_magyar_kormany_kormanyhatarozat_strategiai_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cc798a-3ca9-49e4-86a7-8b1a27ac6c63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_fudan_egyetem_magyar_kormany_kormanyhatarozat_strategiai_megallapodas","timestamp":"2021. április. 22. 06:24","title":"Stratégiai megállapodást köt a Fudan Egyetemmel a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac32bcb-acac-477f-a5ad-2280cce2a446","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New Horizons űrszonda hétvégén 50 csillagászati egységre került a Földtől, ezt az alkalmat pedig egy történelmi fényképpel ünnepelte meg a NASA.","shortLead":"A New Horizons űrszonda hétvégén 50 csillagászati egységre került a Földtől, ezt az alkalmat pedig egy történelmi...","id":"20210421_new_horizons_urszonda_fenykep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ac32bcb-acac-477f-a5ad-2280cce2a446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae6c411-6818-4a6d-8f30-73a839d0d3f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_new_horizons_urszonda_fenykep","timestamp":"2021. április. 21. 09:03","title":"Olyan fotót készített a New Horizons a Naprendszer szélén, amilyenre még nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c22af54-4fe3-4977-9477-4bb80b449bf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök délutánig kell időpontot foglalniuk azoknak, akik regisztráltak, majd megkapták az értesítést, és szeretnének oltást kapni a jövő hét elején. Sinopharm vakcinával fogják őket oltani az egyetemi oltópontokon.","shortLead":"Csütörtök délutánig kell időpontot foglalniuk azoknak, akik regisztráltak, majd megkapták az értesítést, és szeretnének...","id":"20210421_koronavirus_elleni_vakcina_internetes_oltasfoglalas_sms","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c22af54-4fe3-4977-9477-4bb80b449bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3e66e9-9f7b-44fc-bb51-19b04ccb3f86","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_koronavirus_elleni_vakcina_internetes_oltasfoglalas_sms","timestamp":"2021. április. 21. 12:23","title":"Már érkeznek az SMS-ek az internetes oltásfoglalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földről nagyon költséges oxigént szállítani az űrbe. Egy izraeli startup új technológiája ebben jelenthet óriási segítséget.","shortLead":"A Földről nagyon költséges oxigént szállítani az űrbe. Egy izraeli startup új technológiája ebben jelenthet óriási...","id":"20210421_hold_talaj_oxigen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e30eff-77e4-49dd-b1b4-2930bb1c8158","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_hold_talaj_oxigen","timestamp":"2021. április. 21. 18:03","title":"A Hold talajából állít elő oxigént egy izraeli cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A KESMA-hoz tartozó Bors számolt be arról, hogy egy párt alkot a milliárdos és a műsorvezető.","shortLead":"A KESMA-hoz tartozó Bors számolt be arról, hogy egy párt alkot a milliárdos és a műsorvezető.","id":"20210421_osszehazasodik_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6ff673-7127-4009-abc4-c24b2f47d1e8","keywords":null,"link":"/elet/20210421_osszehazasodik_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. április. 21. 20:41","title":"Összeházasodik Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b702845-6a67-4e31-8e62-19b4098de20c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jaguárok már hetven éve kihaltak Argentínának ezen a részén, pedig az ökoszisztémának szüksége lenne a ragadozókra.","shortLead":"A jaguárok már hetven éve kihaltak Argentínának ezen a részén, pedig az ökoszisztémának szüksége lenne a ragadozókra.","id":"20210421_Videon_ahogy_szabadon_engednek_egy_jaguarcsaladot_Argentinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b702845-6a67-4e31-8e62-19b4098de20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e32948-4679-4193-8236-ff0e90c2d28d","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Videon_ahogy_szabadon_engednek_egy_jaguarcsaladot_Argentinaban","timestamp":"2021. április. 21. 12:17","title":"Videón, ahogy szabadon engednek egy jaguárcsaládot Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]