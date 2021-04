Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c8fc671-58e1-4588-ad87-e66b7171c8f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy vágányt használhatóvá tesznek, a másikon még akár a jövő hét végéig is tarthat a helyreállítás.","shortLead":"Egy vágányt használhatóvá tesznek, a másikon még akár a jövő hét végéig is tarthat a helyreállítás.","id":"20210422_vonat_baleset_mentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c8fc671-58e1-4588-ad87-e66b7171c8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd60e3c-d4ed-44ec-8264-698250d2b74b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_vonat_baleset_mentes","timestamp":"2021. április. 22. 21:33","title":"Pénteken újraindulhat a forgalom az újfehértói vonatbaleset helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent az aktív fertőzöttek száma, de még mindig 813-an vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Csökkent az aktív fertőzöttek száma, de még mindig 813-an vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210424_Koronavirus_szombat_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73d732-8589-4d44-a8cc-b0b2fb276ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Koronavirus_szombat_szamok","timestamp":"2021. április. 24. 09:25","title":"Koronavírus: 212 beteg hunyt el, 2796 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51134682-5f3e-4df8-a948-b421301d720f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk a Xiaomi egyik legfrissebb felsőkategóriás okostelefonját, mely azok számára jelenthet jó választást, akik a szép képernyőt többre értékelik a zoomkameránál. ","shortLead":"Kipróbáltuk a Xiaomi egyik legfrissebb felsőkategóriás okostelefonját, mely azok számára jelenthet jó választást, akik...","id":"20210424_xiaomi_mi_11_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51134682-5f3e-4df8-a948-b421301d720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b66d662-5b52-4fbf-a95e-575361939d9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_xiaomi_mi_11_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 24. 18:00","title":"Teszten Xiaomi gyönyörű kijelzős mobilja, a Mi 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szerdán elsüllyedt az indonéz flotta német gyártmányú tengeralattjárója, s a fedélzeten lévő 53 embernek 72 órára elegendő oxigénje volt a baleset pillanatában. A tengeralattjárók személyzetének mentése, ha nem is lehetetlen, de mindenképpen bonyolult és veszélyes feladat. A szakemberek szerint hatszáz méterig lehet jó eséllyel kimenteni a mélyben rekedteket, a KRI Nanggala 402-es azonban mintegy hétszáz méterre van a felszíntől.","shortLead":"Szerdán elsüllyedt az indonéz flotta német gyártmányú tengeralattjárója, s a fedélzeten lévő 53 embernek 72 órára...","id":"20210423_Igy_lehet_megmenteni_a_tengeralattjarokon_rekedt_tengereszeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b305f5ef-b066-4bab-82c9-792f66e2998e","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Igy_lehet_megmenteni_a_tengeralattjarokon_rekedt_tengereszeket","timestamp":"2021. április. 23. 11:15","title":"Fogy az idő és a remény – ki lehet-e menteni 700 méter mélyről a Nanggala-402-es legénységét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A románok előszeretettel kirándulnak a húsvétot velük egy időpontban ünneplő balkáni országokba. Az idei vakáció drága lehet.","shortLead":"A románok előszeretettel kirándulnak a húsvétot velük egy időpontban ünneplő balkáni országokba. Az idei vakáció drága...","id":"20210422_romania_karanten_husvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da310c01-105e-46f6-a93d-695a1c7480b5","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_romania_karanten_husvet","timestamp":"2021. április. 22. 21:52","title":"Románia karanténnal várja a hazatérő vendégmunkásait és turistáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF-CÖKA elnöke a védőoltásokról azt mondta: „legyen áldott minden egyes ampulla”.","shortLead":"A CÖF-CÖKA elnöke a védőoltásokról azt mondta: „legyen áldott minden egyes ampulla”.","id":"20210423_bekemenet_cof_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3f3173-70a8-420f-9e96-6cad667e2a87","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_bekemenet_cof_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 23. 18:22","title":"Soha nem látott méretű Békemenetet terveznek a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9ebb21-1ba4-4786-841f-c0f0e5af3f0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kizárólag az oltások miatt lehet lazítani a korlátozásokon az országos tiszti főorvos szerint, mert a járvány még nem ért véget.","shortLead":"Kizárólag az oltások miatt lehet lazítani a korlátozásokon az országos tiszti főorvos szerint, mert a járvány még nem...","id":"20210423_operativ_torzs_tomeges_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ebb21-1ba4-4786-841f-c0f0e5af3f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd340d82-6202-41a2-82b9-65c7bd341ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_operativ_torzs_tomeges_oltas","timestamp":"2021. április. 23. 13:23","title":"Müller Cecília elrendelte a tömeges oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3112bfc9-72d1-4124-ae11-18eda4e9db66","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A teknős valószínűleg megpróbált átkelni az autópályán és egy másik autó kerekéről felcsapódott a levegőbe.","shortLead":"A teknős valószínűleg megpróbált átkelni az autópályán és egy másik autó kerekéről felcsapódott a levegőbe.","id":"20210422_teknosbeka_baleset_florida","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3112bfc9-72d1-4124-ae11-18eda4e9db66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66456b66-635e-479b-a401-dd2280c702f0","keywords":null,"link":"/elet/20210422_teknosbeka_baleset_florida","timestamp":"2021. április. 22. 20:42","title":"Teknősbéka talált fejen egy idős nőt Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]