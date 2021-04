Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai szakhatóság úgy véli, a brit-svéd fejlesztésű vakcina hatásos ellenszer a koronavírussal szemben.","shortLead":"Az európai szakhatóság úgy véli, a brit-svéd fejlesztésű vakcina hatásos ellenszer a koronavírussal szemben.","id":"20210423_europai_gyogyszerugynokseg_astrazeneca_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4286835-002a-43a2-96b4-d10066e89068","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_europai_gyogyszerugynokseg_astrazeneca_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 23. 19:03","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Az AstraZeneca előnyei továbbra is felülmúlják az esetleges kockázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor ezt a nyitás következő lépéseivel együtt jelentette be.","shortLead":"Orbán Viktor ezt a nyitás következő lépéseivel együtt jelentette be.","id":"20210423_Itthon_is_beolthatok_a_1618_ev_kozottiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb18ac6-0ab4-4a6c-b5da-d0e92223c7ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Itthon_is_beolthatok_a_1618_ev_kozottiek","timestamp":"2021. április. 23. 08:27","title":"Itthon is beolthatók a 16–18 év közöttiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kanada is bejelentette, hogy nem fogad légi járatokat Indiából és Pakisztánból.\r

","shortLead":"Kanada is bejelentette, hogy nem fogad légi járatokat Indiából és Pakisztánból.\r

","id":"20210423_Felkerult_India_a_brit_kormany_beutazasi_tilalmi_listajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d19484-a037-47f8-bb5d-0db3cf88a03e","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Felkerult_India_a_brit_kormany_beutazasi_tilalmi_listajara","timestamp":"2021. április. 23. 05:22","title":"Felkerült India a brit kormány beutazási tilalmi listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azok, akik nem tudnak home office-ba menni, két pihenőnapot kapnak.","shortLead":"Azok, akik nem tudnak home office-ba menni, két pihenőnapot kapnak.","id":"20210422_erste_vakcina_szabadnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bce225-566a-4212-817e-7fe0e8f63b59","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_erste_vakcina_szabadnap","timestamp":"2021. április. 22. 11:35","title":"Az Erste szabadnapot ad minden dolgozójának, aki beoltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cec271-eb84-417a-b0cb-458db909f200","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötvenmillió dolláros „zöld” alapot hozott létre a videojátékos perifériákról ismert Razer, hogy fenntartható termékeket gyártó vállalkozásokat támogasson.","shortLead":"Ötvenmillió dolláros „zöld” alapot hozott létre a videojátékos perifériákról ismert Razer, hogy fenntartható termékeket...","id":"20210423_razer_wc_papir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76cec271-eb84-417a-b0cb-458db909f200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5c8775-f5c5-4744-be9c-9358e5d26cc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_razer_wc_papir","timestamp":"2021. április. 23. 15:03","title":"A billentyűzetek és egerek után a vécépapírok felé fordul a Razer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6b3b65-c869-4c5b-9f82-6a4301408786","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamis tanúzás miatt emeltek vádat az egyébként józan utassal szemben.","shortLead":"Hamis tanúzás miatt emeltek vádat az egyébként józan utassal szemben.","id":"20210423_Az_automoso_kameraja_segitett_a_rendoroknek__felvette_hogy_helyet_cserelt_az_ittas_sofor_a_jozan_utasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf6b3b65-c869-4c5b-9f82-6a4301408786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc160bf-d920-473c-8da6-6eda41c13f06","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Az_automoso_kameraja_segitett_a_rendoroknek__felvette_hogy_helyet_cserelt_az_ittas_sofor_a_jozan_utasaval","timestamp":"2021. április. 23. 09:28","title":"Az autómosó kamerája segített a rendőröknek – felvette, hogy helyet cserélt az ittas sofőr a józan utasával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b908bb-90d3-4094-9d31-45c777906f0f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt már tudjuk, hogy a járvány okozta veszteségekre gyásszal reagálunk, de vajon magára a gyászra hogyan hat a pandémia? És mi segít nekünk, ha megtörtént a tragédia, és gyászolunk? Singer Magdolna gyásztanácsadó kétrészes cikksorozatában ezt járja körül. ","shortLead":"Azt már tudjuk, hogy a járvány okozta veszteségekre gyásszal reagálunk, de vajon magára a gyászra hogyan hat...","id":"20210422_Tibor_valosaggal_gyilkosnak_erzi_magat_o_vitte_a_vegzetes_kort_az_edesanyjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2b908bb-90d3-4094-9d31-45c777906f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbab490-802f-4c2c-b371-172c8f95e7ee","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210422_Tibor_valosaggal_gyilkosnak_erzi_magat_o_vitte_a_vegzetes_kort_az_edesanyjanak","timestamp":"2021. április. 22. 13:30","title":"Tibor valósággal gyilkosnak érzi magát: ő vitte a végzetes kórt az édesanyjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5092a3a-4d3e-45b6-a8fc-7f9ec52674c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karbantartás miatt az 5-ös HÉV menetrendje is változik. ","shortLead":"Karbantartás miatt az 5-ös HÉV menetrendje is változik. ","id":"20210423_4_6_villamos__hev_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5092a3a-4d3e-45b6-a8fc-7f9ec52674c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959b2414-87ed-4614-b9e5-7055128f1ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_4_6_villamos__hev_bkk","timestamp":"2021. április. 23. 12:05","title":"Karbantartás miatt nem jár a 6-os villamos hétfő éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]