Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Először számszerűsítették amerikai kutatók az éghajlatváltozás hatását a globális mezőgazdasági termelékenységre, és az eredmények meglehetősen lesújtóak. Hiába segít a technológia, ha mi magunk rombolunk.","shortLead":"Először számszerűsítették amerikai kutatók az éghajlatváltozás hatását a globális mezőgazdasági termelékenységre, és...","id":"202116_mezogazdasagi_termelekenyseg_javit_rombol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca26be5-4012-42f6-bbca-6c83d283e355","keywords":null,"link":"/360/202116_mezogazdasagi_termelekenyseg_javit_rombol","timestamp":"2021. április. 24. 13:40","title":"Kutatók: Az ember saját maga ellen dolgozik a mezőgazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a9ef3b-4323-4ab7-8de7-8e789248f882","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erdogan szerint a céljuk a „gyilkosbanda kiirtása”.","shortLead":"Erdogan szerint a céljuk a „gyilkosbanda kiirtása”.","id":"20210424_Torokorszag_uj_katonai_tamadast_inditott_a_PKK_terrorszervezet_ellen_Irak_eszaki_reszen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10a9ef3b-4323-4ab7-8de7-8e789248f882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daa6ed3-2f8f-4fa0-b7c5-1aac551683f1","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Torokorszag_uj_katonai_tamadast_inditott_a_PKK_terrorszervezet_ellen_Irak_eszaki_reszen","timestamp":"2021. április. 24. 21:55","title":"Törökország új katonai támadást indított a PKK terrorszervezet ellen Irak északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a9465-5d24-4168-a420-2fbf206ee155","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"80 éves a Köfém hengerműve és öntödéje Székesfehérváron, a hengermű szó szerint időutazás a szovjet korszakból az ezredfordulón túlig. Ugyan az autóiparon keresztül a járvány az alumíniumipart is megrángatta, sikerült alkalmazkodni az új körülményekhez.","shortLead":"80 éves a Köfém hengerműve és öntödéje Székesfehérváron, a hengermű szó szerint időutazás a szovjet korszakból...","id":"20210425_Meg_szovjet_gep_is_mukodik_a_80_eves_fehervari_hengermuben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405a9465-5d24-4168-a420-2fbf206ee155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0e7e89-910d-48a4-ad51-24ef80b88a09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Meg_szovjet_gep_is_mukodik_a_80_eves_fehervari_hengermuben","timestamp":"2021. április. 25. 14:00","title":"Még szovjet gép is működik a 80 éves fehérvári hengerműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a692f7-eeec-4d2d-b090-48d053a81818","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A boldog, önálló élet alapvető feltétele, hogy tisztában legyünk a saját szükségleteinkkel, vágyainkkal, érdekeinkkel, céljainkkal és nem utolsósorban a felelősségünkkel. Ezek mentén határokat állítunk fel, hiszen meg akarjuk őrizni önmagunkat. Miénk a testünk, a gondolataink, az érzéseink, mi döntünk a szellemi és anyagi javaink felől, és ezeket senkinek sincs joga elvenni tőlünk. ","shortLead":"A boldog, önálló élet alapvető feltétele, hogy tisztában legyünk a saját szükségleteinkkel, vágyainkkal, érdekeinkkel...","id":"20210425_Az_enhatarok_megtartasa_nem_onzes_hanem_onbecsules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7a692f7-eeec-4d2d-b090-48d053a81818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b1d664-a601-47d4-9714-b613bc2da5f8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210425_Az_enhatarok_megtartasa_nem_onzes_hanem_onbecsules","timestamp":"2021. április. 25. 20:15","title":"Az énhatárok megtartása nem önzés, hanem önbecsülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51134682-5f3e-4df8-a948-b421301d720f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk a Xiaomi egyik legfrissebb felsőkategóriás okostelefonját, mely azok számára jelenthet jó választást, akik a szép képernyőt többre értékelik a zoomkameránál. ","shortLead":"Kipróbáltuk a Xiaomi egyik legfrissebb felsőkategóriás okostelefonját, mely azok számára jelenthet jó választást, akik...","id":"20210424_xiaomi_mi_11_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51134682-5f3e-4df8-a948-b421301d720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b66d662-5b52-4fbf-a95e-575361939d9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_xiaomi_mi_11_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 24. 18:00","title":"Teszten Xiaomi gyönyörű kijelzős mobilja, a Mi 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1617a8-7d39-4686-8794-21f2ed2b8d37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Indiában tombol a járvány, Újdelhiben négypercenként hal meg egy koronavírusos beteg. ","shortLead":"Indiában tombol a járvány, Újdelhiben négypercenként hal meg egy koronavírusos beteg. ","id":"20210425_Azonnali_segitseget_ad_Indianak_az_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed1617a8-7d39-4686-8794-21f2ed2b8d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f892499f-c055-4edf-a814-20c10ab49b97","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Azonnali_segitseget_ad_Indianak_az_EU","timestamp":"2021. április. 25. 18:41","title":"Azonnali segítséget ad Indiának az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre utazzanak. India naponta dönti meg a járványrekordokat, és egyre több ország vezet be utazási korlátozást.","shortLead":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre...","id":"20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37250b5f-9888-45d4-89d3-8987b3cc34c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","timestamp":"2021. április. 25. 17:08","title":"Menekülnek a járvány elől az indiai szupergazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e53ab8-c673-4116-bc23-27cb02066b1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási lángokkal ég a Mourne-i hegység rekettyése. 60 tűzoltó sem tudta eddig megfékezni a tüzet.","shortLead":"Óriási lángokkal ég a Mourne-i hegység rekettyése. 60 tűzoltó sem tudta eddig megfékezni a tüzet.","id":"20210424_Hatalmas_tuz_utott_ki_egy_eszakir_erdoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e53ab8-c673-4116-bc23-27cb02066b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec4f0c5-7523-4b98-b61f-28c7dd148465","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Hatalmas_tuz_utott_ki_egy_eszakir_erdoben","timestamp":"2021. április. 24. 20:50","title":"Pusztító tűz ütött ki egy észak-ír erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]