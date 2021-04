Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b5f144fc-32a4-4905-8186-ca0b2fb5f5e4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két legyet üthetnek egy csapásra az átlátszó napelemekkel: az áramot termelő paneleket üvegházak építőelemeiként is használhatják. ","shortLead":"Két legyet üthetnek egy csapásra az átlátszó napelemekkel: az áramot termelő paneleket üvegházak építőelemeiként is...","id":"202116_atlatszo_napelemek_uveghazban_a_salata_is_megmaradt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5f144fc-32a4-4905-8186-ca0b2fb5f5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e988db8e-97ca-4b5c-bebc-eac684f2aae8","keywords":null,"link":"/360/202116_atlatszo_napelemek_uveghazban_a_salata_is_megmaradt","timestamp":"2021. április. 27. 12:00","title":"Átlátszó napelem alá tették a palántákat, az eredmény tökéletes saláta lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolc órával azután, hogy útnak indult a SpaceX Crew Dragon űrhajója a Nemzetközi Űrállomás felé, a földi irányítás felszólt az űrhajósoknak, hogy volna egy kis probléma.","shortLead":"Nyolc órával azután, hogy útnak indult a SpaceX Crew Dragon űrhajója a Nemzetközi Űrállomás felé, a földi irányítás...","id":"20210426_spacex_crew_dragon_palyamodositas_urszemet_veszely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40352fbd-0bad-498c-b8a1-d0fcb4db38ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_spacex_crew_dragon_palyamodositas_urszemet_veszely","timestamp":"2021. április. 26. 20:03","title":"Űrszemét veszélyeztette a Crew Dragon legénységét, 20 percük volt felkészülni a bajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c62f45-58a0-49fd-8cca-1b24a9ec3833","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tokiói orvosi egyetem kórházában márciusban 14 Covid-pozitív beteg közül 10 fertőződött meg az E484K néven ismert koronavírus-mutációval. Ez a szakemberek szerint sokkal ellenállóbb lehet a védőoltásokkal szemben a \"hagyományos\" vírushoz képest.","shortLead":"A tokiói orvosi egyetem kórházában márciusban 14 Covid-pozitív beteg közül 10 fertőződött meg az E484K néven ismert...","id":"20210427_koronavirus_jarvany_e484k_mutacio_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29c62f45-58a0-49fd-8cca-1b24a9ec3833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38dba08d-b33e-40fd-a330-6a24d8e61972","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_koronavirus_jarvany_e484k_mutacio_vedooltas","timestamp":"2021. április. 27. 08:33","title":"Az oltásoknak is jobban ellenálló koronavírus-mutáció terjed Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter az Indexnek adott interjúban azt mondta: a Fudan építésének nincs B-terve, és bízik Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely bölcsességében.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter az Indexnek adott interjúban azt mondta: a Fudan építésének nincs B-terve, és...","id":"20210426_palkovics_laszlo_fudan_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7bd715-1868-4e0f-beae-1700ae795c00","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_palkovics_laszlo_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 26. 11:59","title":"Palkovics bízik benne, hogy 500 milliárdnál olcsóbb lesz a Fudan Egyetem budapesti campusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b20f4d-723b-450e-8b71-ced127ee6079","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Minden korábbinál részletesebb felmérés készült arról, hogy miként ütötte meg a munkaerőpiacot és a cégeket az, amikor tavaly ilyenkor leállt a magyar gazdaság. A cégek bevétele nagyobbat zuhant egy tavasz alatt, mint 2008–2009-ben 12 hónap alatt, az értelmiséget kivéve alig terjedt el a home office, és kis cégek tömege vált zombivá. Innen nézve máris világos, hogy amikor naponta 200 körül áldozatot követel a járvány, miért sokkal nagyobb a lazaság, mint amikor tízen sem haltak meg egy nap.","shortLead":"Minden korábbinál részletesebb felmérés készült arról, hogy miként ütötte meg a munkaerőpiacot és a cégeket az, amikor...","id":"20210426_valsag_jarvany_munkanelkuli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b20f4d-723b-450e-8b71-ced127ee6079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148039dd-e6bf-4206-aced-5a72a8979a15","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_valsag_jarvany_munkanelkuli","timestamp":"2021. április. 26. 17:30","title":"Az első hullám tanulságai jól mutatják, miért nem kockáztatta meg a kormány az újabb lezárást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az USA több tízmilliót halmozott fel az oltóanyagból, mert az amerikai Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal nem adta meg az eloltáshoz szükséges sürgősségi engedélyt. ","shortLead":"Az USA több tízmilliót halmozott fel az oltóanyagból, mert az amerikai Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal...","id":"20210427_Egyesult_Allamok_AstraZeneca_vakcinia_India","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a255e269-b538-4dba-8f9e-e073e45adf5e","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Egyesult_Allamok_AstraZeneca_vakcinia_India","timestamp":"2021. április. 27. 05:36","title":"Az Egyesült Államok megosztja az AstraZeneca-vakcináit más országokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván külügyminiszter szerint kevesebb orosz kém kéne az EU-ba.","shortLead":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván...","id":"20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5273a779-854f-4e74-9b07-b40738fdf359","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","timestamp":"2021. április. 27. 20:38","title":"Moszkvában bekérették Szlovákia és a három balti állam nagykövetét, de nem mondták meg, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47d3aaa-4c4f-4f8b-b981-f57573284a5f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A környéken élőknek a hamu miatt ajánlott a maszkviselés.","shortLead":"A környéken élőknek a hamu miatt ajánlott a maszkviselés.","id":"20210426_sinabung_vulkan_indonezia_kitores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c47d3aaa-4c4f-4f8b-b981-f57573284a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2dd46b-40ae-4589-af65-03b8010d9196","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_sinabung_vulkan_indonezia_kitores","timestamp":"2021. április. 26. 07:35","title":"Ismét kitört a Sinabung vulkán Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]