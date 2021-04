Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még elkezdik a hatáserősítő oltási programot.","shortLead":"Még elkezdik a hatáserősítő oltási programot.","id":"20210428_vakcina_harmadik_oltasnak_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e51f6e8-490d-46c2-bae4-f4099fab6653","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_vakcina_harmadik_oltasnak_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. április. 28. 21:07","title":"A brit kormány 60 millió adag vakcinát rendelt harmadik oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bdc8cb2-99bd-42d5-b91f-6abdd5f597f2","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"„Bízzatok magatokban! Többet tudtok, mint gondolnátok” - mondta egykor Benjamin Spock amerikai gyermekorvos és szakíró. Az alábbiakban Iben Dissing Sandahl dán pszichoterapeuta és író Játék dán módra című könyvéből közlünk egy részletet.","shortLead":"„Bízzatok magatokban! Többet tudtok, mint gondolnátok” - mondta egykor Benjamin Spock amerikai gyermekorvos és szakíró...","id":"20210427_12_tanacs_szuloknek_akik_nem_biznak_magukban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bdc8cb2-99bd-42d5-b91f-6abdd5f597f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730e549a-c98b-4108-aabd-4608ddc7bf8c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210427_12_tanacs_szuloknek_akik_nem_biznak_magukban","timestamp":"2021. április. 27. 19:12","title":"12 tanács szülőknek, akik nem bíznak magukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tanju Bilgic, a külügyi tárca szóvivője azt közölte, hogy az eset az európai uniós diplomáciai protokoll összehangolatlanságának és hanyagságának következménye.","shortLead":"Tanju Bilgic, a külügyi tárca szóvivője azt közölte, hogy az eset az európai uniós diplomáciai protokoll...","id":"20210428_Von_der_Leyen_kanape_torokorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f68341-db6f-449a-a509-2530062bf528","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Von_der_Leyen_kanape_torokorszag","timestamp":"2021. április. 28. 20:41","title":"A törökök szerint nem azért kanapéztatták Von der Leyent, mert nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f2bd05-0593-42a6-804f-f8d89d6a901c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök élt az utolsó lehetőséggel. ","shortLead":"A miniszterelnök élt az utolsó lehetőséggel. ","id":"20210429_Orban_Viktor_posta_tavirat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10f2bd05-0593-42a6-804f-f8d89d6a901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90d7efa-e096-4236-859d-85e86e32d139","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Orban_Viktor_posta_tavirat","timestamp":"2021. április. 29. 14:52","title":"„Ölel, fiad” – Orbán Viktor feladott egy utolsó táviratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5379b-ee5c-4282-8b2c-907beb7f8929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Juan Joya Borja 65 éves volt. A becenevén, El Risitasként vált ismertté, és persze a felejthetetlen nevetésének köszönhetően.



","shortLead":"Juan Joya Borja 65 éves volt. A becenevén, El Risitasként vált ismertté, és persze a felejthetetlen nevetésének...","id":"20210429_Meghalt_El_Risitas_aki_jellegzetes_nevetesevel_valt_vilaghiru_memme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5379b-ee5c-4282-8b2c-907beb7f8929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a54462-b1bf-4a5d-883b-82808b5e8d01","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Meghalt_El_Risitas_aki_jellegzetes_nevetesevel_valt_vilaghiru_memme","timestamp":"2021. április. 29. 09:07","title":"Meghalt El Risitas, aki jellegzetes nevetésével vált világhírű mémmé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank megfontolandónak tartaná azt is, hogy a kormány biztosítsa a kamattartozás díjmentes előtörlesztésének lehetőségét jogszabály-változtatással.","shortLead":"A jegybank megfontolandónak tartaná azt is, hogy a kormány biztosítsa a kamattartozás díjmentes előtörlesztésének...","id":"20210429_hitelmoratorium_moratorium_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f496ff5f-a1b2-4012-8c01-c68408e0bf36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_hitelmoratorium_moratorium_mnb","timestamp":"2021. április. 29. 13:26","title":"Egy MNB-s igazgató felvetette, hogy jó lenne, ha fokozatosan nőnének a moratóriumos hitelek törlesztői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1fd965-5dc4-4b91-aaca-0d65294fc336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő 50 napot töltött az intenzíven.","shortLead":"A képviselő 50 napot töltött az intenzíven.","id":"20210428_orban_viktor_facebook_aradszki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f1fd965-5dc4-4b91-aaca-0d65294fc336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7445cdba-b1d7-4161-adab-f6ba6400bb00","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_orban_viktor_facebook_aradszki","timestamp":"2021. április. 28. 16:20","title":"Orbán a Facebookon köszöntötte a covidból felgyógyult KDNP-s képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek közt Volner János is amellett volt, hogy a közvagyon alapítványi kézbe kerüljön.","shortLead":"Többek közt Volner János is amellett volt, hogy a közvagyon alapítványi kézbe kerüljön.","id":"20210427_fidesz_parlament_szavazas_alapitvany_kozvagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee652327-7b3d-497c-90f6-fda3f5bc5686","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_fidesz_parlament_szavazas_alapitvany_kozvagyon","timestamp":"2021. április. 27. 18:35","title":"Az ellenzék soraiban ülő képviselők segítettek be a Fidesznek a keddi szavazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]