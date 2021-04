Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Mária vallomást tett a bíróságon, azt állítja, még mindig hisz abban, hogy az öröksége megvan, és meg fogja kapni. Ha nem, akkor őt is becsapták. ","shortLead":"P. Mária vallomást tett a bíróságon, azt állítja, még mindig hisz abban, hogy az öröksége megvan, és meg fogja kapni...","id":"20210428_csengeri_orokosno_birosag_per_vallomas_kosa_lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7c7c1c-ab81-4218-87fb-5df278cbb0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_csengeri_orokosno_birosag_per_vallomas_kosa_lajos","timestamp":"2021. április. 28. 14:16","title":"Csengeri örökösnő: A svájci szállodát is én fizettem Kósának, a bankkártyám is nála van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf9e837-73db-4a16-b235-8fa2f51cdba2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202117_vigyazat_atveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf9e837-73db-4a16-b235-8fa2f51cdba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d429d7-66b4-4e2b-985a-79377237b63b","keywords":null,"link":"/itthon/202117_vigyazat_atveres","timestamp":"2021. április. 29. 09:20","title":"Farkas Zoltán: Vigyázat, átverés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20865644-d1ed-4936-990b-d9589e56f531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a szakmai észrevételekre, sem a sajtó érdeklődésére nem reagál érdemben a kormány.","shortLead":"Sem a szakmai észrevételekre, sem a sajtó érdeklődésére nem reagál érdemben a kormány.","id":"20210428_koronavirus_jarvany_tablazat_vakcina_hatasossag_kormany_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20865644-d1ed-4936-990b-d9589e56f531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab56de8-33b0-46eb-94e3-13855e19dc87","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_koronavirus_jarvany_tablazat_vakcina_hatasossag_kormany_kerdesek","timestamp":"2021. április. 28. 11:10","title":"Továbbra is inkább hallgat a kormány az általa közölt félrevezető oltási táblázatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Általánosságban elmondható, hogy egy kis alkohol még az oltóanyag beadása után sem jelenthet gondot, nagy mennyiségben viszont inkább nem tanácsos fogyasztani.","shortLead":"Általánosságban elmondható, hogy egy kis alkohol még az oltóanyag beadása után sem jelenthet gondot, nagy mennyiségben...","id":"20210427_vakcina_koronavirus_alkohol_ivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ef6ca3-1fcd-40cd-acfa-e6d31ad28ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_vakcina_koronavirus_alkohol_ivas","timestamp":"2021. április. 27. 17:03","title":"Lehet inni az oltás után vagy sem? Megjött végre a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egyelőre nem tervezi a kormány a külügyminiszter szerint.","shortLead":"Ezt egyelőre nem tervezi a kormány a külügyminiszter szerint.","id":"20210427_szijjarto_peter_hatarzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dacf4a-a2f4-4ed2-b374-58a14ba9cb68","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_szijjarto_peter_hatarzar","timestamp":"2021. április. 27. 19:31","title":"Szijjártó szerint a határzár feloldása “még kicsit odébb van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A Bank360 kérdezte a felhasználóit arról, hogyan érintette a járvány az anyagi helyzetüket. A kérdőívet több mint kétezren töltötték ki, a kutatás nem tekinthető reprezentatívnak. ","shortLead":"A Bank360 kérdezte a felhasználóit arról, hogyan érintette a járvány az anyagi helyzetüket. A kérdőívet több mint...","id":"20210427_megtakaritas_felmeres_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b2fe5f-19a0-4afd-a150-97d60a77950f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_megtakaritas_felmeres_bank360","timestamp":"2021. április. 27. 19:26","title":"Sokan élhették fel megtakarításaikat a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahol nagy a munkaerőhiány, vagy ahol erős segítség érkezik külföldi szakszervezetektől, ott van esélyük a magyar munkavállalói érdekképviseleteknek a sikerre.","shortLead":"Ahol nagy a munkaerőhiány, vagy ahol erős segítség érkezik külföldi szakszervezetektől, ott van esélyük a magyar...","id":"20210428_szakszervezet_erdekkepviselet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3011f2-7532-4a0f-a9a7-01f29e071f44","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_szakszervezet_erdekkepviselet","timestamp":"2021. április. 28. 13:49","title":"Hiába korlátozza a kormány a szakszervezeteket, néha így is erőt tudnak mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az európai kisdízelek elterjesztését lényegében anno a francia márkák kezdték el.","shortLead":"Az európai kisdízelek elterjesztését lényegében anno a francia márkák kezdték el.","id":"20210428_A_sokaig_dizelhivo_Renault_is_lemond_a_gazolajos_motorokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eae45f1-e9b6-4506-a362-b8ad9d1f77f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_A_sokaig_dizelhivo_Renault_is_lemond_a_gazolajos_motorokrol","timestamp":"2021. április. 28. 10:35","title":"A sokáig dízelhívő Renault is lemond a gázolajos motorokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]