[{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"","category":"cegauto","description":"A klasszikus óratekerés mellett még számos csapdába bele lehet futni egyszerű vásárlóként. ","shortLead":"A klasszikus óratekerés mellett még számos csapdába bele lehet futni egyszerű vásárlóként. ","id":"20210428_leggyakoribb_modszerek_egy_hasznaltautos_csalasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839ed53d-c1a8-4ea4-aeea-36bb6c31d9ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_leggyakoribb_modszerek_egy_hasznaltautos_csalasnal","timestamp":"2021. április. 28. 11:42","title":"Így verik át leggyakrabbak a használt autókat vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves férfi az élettársa fotójával hálózta be áldozatát.","shortLead":"A 24 éves férfi az élettársa fotójával hálózta be áldozatát.","id":"20210427_bunugyi_felugyelet_ferfi_szexualis_zaklatas_obuda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139731fe-cc28-4db1-9deb-ea24898a5f25","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_bunugyi_felugyelet_ferfi_szexualis_zaklatas_obuda","timestamp":"2021. április. 27. 13:15","title":"Parkba csalt és szexuálisan zaklatott egy férfi egy nőt Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0727a8c9-a1c6-42dd-b544-3a1409b4800d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tian-he az új bázis főmodulja. Még tíz missziót kell teljesíteni, hogy az állomás minden része felkerüljön.","shortLead":"A Tian-he az új bázis főmodulja. Még tíz missziót kell teljesíteni, hogy az állomás minden része felkerüljön.","id":"20210429_kina_urallomas_tian_he","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0727a8c9-a1c6-42dd-b544-3a1409b4800d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3ac4ff-e6dc-4a7e-a5a9-9516cf8178e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_kina_urallomas_tian_he","timestamp":"2021. április. 29. 06:15","title":"Úton a Mennyei Harmónia, Kína új űrállomásának első darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d773c87-2729-447c-9ebc-5a0d8961c0f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynő online köszöntötte az Egyesült Királyságba érkezett új nagyköveteket.","shortLead":"A királynő online köszöntötte az Egyesült Királyságba érkezett új nagyköveteket.","id":"20210428_II_erzsebet_online_audiencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d773c87-2729-447c-9ebc-5a0d8961c0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468c6fe0-9c84-4968-a022-28819fa3a087","keywords":null,"link":"/elet/20210428_II_erzsebet_online_audiencia","timestamp":"2021. április. 28. 08:19","title":"Először jelent meg nyilvánosan II. Erzsébet Fülöp herceg temetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d724e816-20f3-45e1-a290-0c5a1f3393a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogtiszta tartalmakat ma már több forrásból, könnyebben lehet megszerezni, mint azelőtt. A szerzőijog-sértések száma viszont nem csökkent.","shortLead":"A jogtiszta tartalmakat ma már több forrásból, könnyebben lehet megszerezni, mint azelőtt. A szerzőijog-sértések száma...","id":"20210428_cd_dvd_hamisitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d724e816-20f3-45e1-a290-0c5a1f3393a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4e168c-d098-4050-8603-c0fa6aa62f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_cd_dvd_hamisitas","timestamp":"2021. április. 28. 07:51","title":"Gyakorlatilag eltűntek a hamis CD-k és DVD-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik, a friss Oscar-díjas Anthony Hopkins átaludta az Oscart. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik, a friss Oscar-díjas Anthony Hopkins átaludta az Oscart. A hvg360...","id":"20210428_Radar360_Jon_a_kinai_egyetem_megy_a_kozvagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d0cdf4-2d45-4d98-8534-c8d99154ad64","keywords":null,"link":"/360/20210428_Radar360_Jon_a_kinai_egyetem_megy_a_kozvagyon","timestamp":"2021. április. 28. 07:57","title":"Radar360: Jön a kínai egyetem, megy a közvagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"0,6 százalékos maradt az alapkamat a Monetáris Tanács döntése után.","shortLead":"0,6 százalékos maradt az alapkamat a Monetáris Tanács döntése után.","id":"20210427_mnb_alapkamat_monetaris_tanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6d47b8-5e28-411a-81d8-cba5deb1ff15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_mnb_alapkamat_monetaris_tanacs","timestamp":"2021. április. 27. 14:14","title":"Nem nyúltak Matolcsyék a rekordalacsony alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57afa7d-567a-467f-bfeb-c19ca2544ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzetnek adott baráti hangulaú interjút Csi Ta-jü, aki szerint a magyarok és Kína barátsága tovább erősödik.","shortLead":"A Magyar Nemzetnek adott baráti hangulaú interjút Csi Ta-jü, aki szerint a magyarok és Kína barátsága tovább erősödik.","id":"20210429_kina_budapesti_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57afa7d-567a-467f-bfeb-c19ca2544ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ddc883-f50c-42f7-a668-f7d0b0e35bd7","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kina_budapesti_nagykovet","timestamp":"2021. április. 29. 11:41","title":"A Fudan Egyetemről és a Sinopharm vakcináról is beszélt Kína budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]