[{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hubay György a Facebookon bejelentkezve írta meg, mi áll a kiszervezés hátterében.","shortLead":"Hubay György a Facebookon bejelentkezve írta meg, mi áll a kiszervezés hátterében.","id":"20210428_kozvagyon_alapitvanyok_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7502a358-0dce-450f-98dc-6ef0027bbfd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_kozvagyon_alapitvanyok_fidesz","timestamp":"2021. április. 28. 08:32","title":"Egy fideszes képviselő megmagyarázta, miért kellett alapítványokba tenni a közvagyont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt hét óta éles az időpontfoglalási rendszer, amelyen keresztül az első körben csak Sinopharm-vakcinért lehetett jelentkezni. Most már AstraZenecáért is.","shortLead":"A múlt hét óta éles az időpontfoglalási rendszer, amelyen keresztül az első körben csak Sinopharm-vakcinért lehetett...","id":"20210428_koronavirus_jarvany_vedooltas_astrazeneca_online_idopontfoglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a36ac14-f5df-4053-80c5-f6026c4ce831","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_koronavirus_jarvany_vedooltas_astrazeneca_online_idopontfoglalas","timestamp":"2021. április. 28. 09:07","title":"Már AstraZeneca-oltásra is lehet online időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az európai kisdízelek elterjesztését lényegében anno a francia márkák kezdték el.","shortLead":"Az európai kisdízelek elterjesztését lényegében anno a francia márkák kezdték el.","id":"20210428_A_sokaig_dizelhivo_Renault_is_lemond_a_gazolajos_motorokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eae45f1-e9b6-4506-a362-b8ad9d1f77f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_A_sokaig_dizelhivo_Renault_is_lemond_a_gazolajos_motorokrol","timestamp":"2021. április. 28. 10:35","title":"A sokáig dízelhívő Renault is lemond a gázolajos motorokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Brüsszel és a London közötti szembenállás messze nem ért véget.","shortLead":"A Brüsszel és a London közötti szembenállás messze nem ért véget.","id":"20210428_Negy_evig_tarto_drama_ert_veget_az_EP_is_rabolintott_a_Brexitegyezmenyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3ebc28-4269-406e-8abc-351412d923fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_Negy_evig_tarto_drama_ert_veget_az_EP_is_rabolintott_a_Brexitegyezmenyre","timestamp":"2021. április. 28. 13:47","title":"Négy évig tartó dráma ért véget: az EP is rábólintott a Brexit-egyezményre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idősotthonok és hajléktalanszállók lakóit, dolgozóit vizsgálta a főváros. Aki megkapta a Pfizer–BioNTech- vagy Moderna-vakcinát, azoknak a 98,9 százaléka már védettnek tekinthető, a zárt idősotthonokban pedig kevés kivétellel már azok is biztonságban érezhetik magukat, akiket még nem oltottak be.","shortLead":"Idősotthonok és hajléktalanszállók lakóit, dolgozóit vizsgálta a főváros. Aki megkapta a Pfizer–BioNTech- vagy...","id":"20210428_fovaros_antigen_teszt_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b02f03-90d8-4e75-bce3-8f12912c1542","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_fovaros_antigen_teszt_koronavirus","timestamp":"2021. április. 28. 11:24","title":"Elkészült a főváros antitesttesztje: a beoltottak 98,9 százaléka védett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint nézőinek felét elvesztette a Los Angeles-i Oscar-díjátadó gála a tavalyihoz képest: a helyi idő szerint vasárnap este élőben közvetített műsort alig tízmillióan nézték az Amerikai Egyesült Államokban.","shortLead":"Több mint nézőinek felét elvesztette a Los Angeles-i Oscar-díjátadó gála a tavalyihoz képest: a helyi idő szerint...","id":"20210427_Oscar_gala_nezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071000da-12aa-440f-8160-c4897e9176ac","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Oscar_gala_nezettseg","timestamp":"2021. április. 27. 12:40","title":"Rekordmélység: rettentően kevesen voltak kíváncsiak az idei Oscar-gálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c62f45-58a0-49fd-8cca-1b24a9ec3833","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tokiói orvosi egyetem kórházában márciusban 14 Covid-pozitív beteg közül 10 fertőződött meg az E484K néven ismert koronavírus-mutációval. Ez a szakemberek szerint sokkal ellenállóbb lehet a védőoltásokkal szemben a \"hagyományos\" vírushoz képest.","shortLead":"A tokiói orvosi egyetem kórházában márciusban 14 Covid-pozitív beteg közül 10 fertőződött meg az E484K néven ismert...","id":"20210427_koronavirus_jarvany_e484k_mutacio_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29c62f45-58a0-49fd-8cca-1b24a9ec3833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38dba08d-b33e-40fd-a330-6a24d8e61972","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_koronavirus_jarvany_e484k_mutacio_vedooltas","timestamp":"2021. április. 27. 08:33","title":"Az oltásoknak is jobban ellenálló koronavírus-mutáció terjed Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A 100 milliárd forintos hitelkeretből eddig 36 milliárd forintra adott be kérelmet összesen 4500 vállalkozás.","shortLead":"A 100 milliárd forintos hitelkeretből eddig 36 milliárd forintra adott be kérelmet összesen 4500 vállalkozás.","id":"20210427_ujrainditasi_gyorskolcson_mfb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195d7f8e-8d14-4be9-ba89-e84bbe29e5fa","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_ujrainditasi_gyorskolcson_mfb","timestamp":"2021. április. 27. 11:57","title":"Az újraindítási gyorskölcsön alig több, mint harmadát kérték a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]