Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előre egyeztetett időpontokban lehet menni egynapos sebészeti ellátásra.","shortLead":"Előre egyeztetett időpontokban lehet menni egynapos sebészeti ellátásra.","id":"20210428_kasler_egynapos_sebeszeti_ellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507f74ae-bcc5-4a5f-914c-6ac86c3e6746","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_kasler_egynapos_sebeszeti_ellatas","timestamp":"2021. április. 28. 17:30","title":"Kásler: Hétfőtől újrandulhat az egynapos sebészeti ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szerintük az akkumulátoros és az üzemanyagcellás meghajtás nem vagy-vagy viszonyban van egymással, és amelyik jelenleg kevésbé tűnik hatékonynak, annak a jövőben más téren lehetnek előnyei.","shortLead":"Szerintük az akkumulátoros és az üzemanyagcellás meghajtás nem vagy-vagy viszonyban van egymással, és amelyik jelenleg...","id":"20210429_hidrogen_auto_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb8b290-3da0-472f-ba1f-dffef0d2b610","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_hidrogen_auto_nemetorszag","timestamp":"2021. április. 29. 08:03","title":"Hidrogénautók fejlesztésére költ eurómilliárdokat Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d493bb-d9c2-4050-bc4b-d9a018776481","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eperjes Károly rendezi a Nemzeti Filmintézet támogatásával azt a filmet, amely az AVH által a szerzetesrendek, az egyházi, keresztény közösségek ellen intézett brutális támadásról szól. ","shortLead":"Eperjes Károly rendezi a Nemzeti Filmintézet támogatásával azt a filmet, amely az AVH által a szerzetesrendek...","id":"20210428_Eperjes_Karoly_az_50es_evek_keresztenyuldozeserol_forgat_filmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30d493bb-d9c2-4050-bc4b-d9a018776481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4357a822-da2b-42ab-8e60-3b3202b33a2d","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Eperjes_Karoly_az_50es_evek_keresztenyuldozeserol_forgat_filmet","timestamp":"2021. április. 28. 12:40","title":"Eperjes Károly az 50-es évek keresztényüldözéséről forgat filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos problémákhoz vezető kialvatlanságot is segíthet megelőzni. Egy új kutatás ellentmond ennek.","shortLead":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos...","id":"20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5f7a8-da0c-41e0-af82-afdb620b260d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","timestamp":"2021. április. 29. 10:36","title":"Egy kutatás szerint az iPhone-ok kékfény-szűrője igazából nem segít hamarabb elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét törvényjavaslat általános vitája szerepel a parlament aktuális ülésének negyedik napjának napirendjén. ","shortLead":"Hét törvényjavaslat általános vitája szerepel a parlament aktuális ülésének negyedik napjának napirendjén. ","id":"20210429_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_meghosszabbitas_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445f468b-18f3-4611-93df-4e8f7c56ab90","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_meghosszabbitas_parlament","timestamp":"2021. április. 29. 08:28","title":"Tárgyalni kezdik a javaslatot, amely őszig meghosszabbítaná a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi tárca szerint a náluk kimutatott mutáció nem azonos az Indiában jelenleg súlyos járványhelyzetet okozó vírusvariánssal.","shortLead":"Az egészségügyi tárca szerint a náluk kimutatott mutáció nem azonos az Indiában jelenleg súlyos járványhelyzetet okozó...","id":"20210429_koronavirus_jarvany_romania_indiai_virusvarians","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a8b862-f529-4682-9a2d-8abda27585e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_koronavirus_jarvany_romania_indiai_virusvarians","timestamp":"2021. április. 29. 15:53","title":"Egy indiai vírusvariánst már Romániában is kimutattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamit ezúttal elnéztek az Apple-nél, úgy tűnik, hogy a legkisebb aktuális iPhone messze nem hozza az elvárt adatokat. Egy újabb kutatás is negatív eredményt mutat.","shortLead":"Valamit ezúttal elnéztek az Apple-nél, úgy tűnik, hogy a legkisebb aktuális iPhone messze nem hozza az elvárt adatokat...","id":"20210429_apple_iphone_12_mini_eladasok_2021q1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e9864a-3c79-4e30-a269-4d151d2ea938","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_apple_iphone_12_mini_eladasok_2021q1","timestamp":"2021. április. 29. 12:03","title":"Melyik iPhone mennyire fogy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","shortLead":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","id":"20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c723e4c-8144-4d5c-8a73-d19b677851e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","timestamp":"2021. április. 27. 20:20","title":"Egy felmérés szerint több magyar fogadná el a kínai vakcinát, mint az oroszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]