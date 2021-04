Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bukaresti repülőtereket üzemeltető állami vállalat szerint a reméltnél lassabban indul újra a légi közlekedés.","shortLead":"A bukaresti repülőtereket üzemeltető állami vállalat szerint a reméltnél lassabban indul újra a légi közlekedés.","id":"20210428_Repter_alkalmazott_kenyszerszabadsag_Romania","timestamp":"2021. április. 28. 20:21","title":"Több mint 700 reptéri alkalmazottat küldenek kényszerszabadságra Romániában"},{"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pfizer vakcináját kapják majd a fiatalok, de csak május 10. után. ","shortLead":"A Pfizer vakcináját kapják majd a fiatalok, de csak május 10. után. ","id":"20210430_oltas_regisztracio_16_evesek_fiatalok","timestamp":"2021. április. 30. 09:39","title":"Megkezdődött a 16–18 évesek regisztrációja az oltásra"},{"c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel csúszik az új blokkok építése, 2026 helyett majd csak 2031-től kell törleszteni az orosz hitelt, viszont a futamidő is rövidül 5 évvel. A hitel kamata a jelenlegi környezetben magas, a magyar állam ezért eddig minden lehívott hitelrészletet azonnal visszafizetett, kedvezőbb kondíciójú forrásra cserélt.","shortLead":"Mivel csúszik az új blokkok építése, 2026 helyett majd csak 2031-től kell törleszteni az orosz hitelt, viszont...","id":"20210429_Miutan_megirta_az_orosz_sajto_a_magyar_miniszterium_is_kozolte_modositjak_a_paksi_hitelt","timestamp":"2021. április. 29. 17:42","title":"Miután megírta az orosz sajtó, a magyar minisztérium is közölte: módosítják a paksi hitelt"},{"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","shortLead":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","id":"20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 30. 05:28","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek az ország nagy részén"},{"c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Egyre több cégnél nyílik vállalati oltópont kormányzati engedéllyel. Üdvözlendő, hogy a kormány minden lehetséges csatornát felhasznál az oltási kampány kiterjesztésére, ezt azonban a nyilvánosság teljes kizárásával teszi. Ráadásul az önkormányzatokat nemrég még elhessegették azzal, hogy nincs szükség a segítségükre.","shortLead":"Egyre több cégnél nyílik vállalati oltópont kormányzati engedéllyel. Üdvözlendő, hogy a kormány minden lehetséges...","id":"20210429_oltas_magancegek_oltopontok","timestamp":"2021. április. 29. 17:00","title":"A kormány fű alatt kiszervezi az oltási kampányt a magánszektorba is"},{"c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Epicurious szerint a marhahús az amerikai étrend legszennyezőbb eleme.","shortLead":"Az Epicurious szerint a marhahús az amerikai étrend legszennyezőbb eleme.","id":"20210430_epicurious_marhahus_recept","timestamp":"2021. április. 30. 11:35","title":"Búcsúzik a marhahústól az egyik legismertebb receptoldal, hogy védje a környezetet"},{"c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pfizer és a BioNTech május elején nyújtja be a kérelmét az alkalmazási engedély kiterjesztésére, így nyáron megkezdődhet a 12–15 évesek oltása is a közös fejlesztésű vakcinájukkal.","shortLead":"A Pfizer és a BioNTech május elején nyújtja be a kérelmét az alkalmazási engedély kiterjesztésére, így nyáron...","id":"20210429_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_pfizer_biontech","timestamp":"2021. április. 29. 10:16","title":"Júniustól akár már a 12 éveseket is olthatják a BioNTech vezére szerint"},{"c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harcsa Veronika jazzénekes és Steiner Kristóf gasztroblogger is csatlakozott a berlini magyarok által alapított Freie Ungarische Botschaft kampányához. Videóban érvelnek a külföldi levélszavazás hasznossága mellett.","shortLead":"Harcsa Veronika jazzénekes és Steiner Kristóf gasztroblogger is csatlakozott a berlini magyarok által alapított Freie...","id":"20210429_Nincs_mindenkinek_egy_teljes_napja_arra_hogy_leadja_a_szavazatat__Harcsa_Veronika_a_levelszavas_mellett_kampanyol","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Nincs mindenkinek egy teljes napja arra, hogy leadja a szavazatát – Harcsa Veronika a levélszavazás mellett kampányol"}]