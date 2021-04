Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"71447e2c-e900-4328-9f6e-2ddfbb371d07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szörnyű csontváznak nevezte magát az orosz ellenzéki politikus, akinek büntetését helybenhagyták egy rágalmazási ügyben. Az is kiderült, hogy új büntetőeljárás indult ellene.","shortLead":"Szörnyű csontváznak nevezte magát az orosz ellenzéki politikus, akinek büntetését helybenhagyták egy rágalmazási...","id":"20210429_alekszej_navalnij_birosag_ehsegsztrajk_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71447e2c-e900-4328-9f6e-2ddfbb371d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafa079c-3b64-49b7-b122-176aa0bfa70b","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_alekszej_navalnij_birosag_ehsegsztrajk_itelet","timestamp":"2021. április. 29. 15:45","title":"Bíróság elé állt a nagyon lefogyott Navalnij, újabb büntetőeljárás indult ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lesz kötelező karantén a sportolóknak, de szigorú szabályok szerint kell utazniuk és készülniük az új szabálykönyv szerint.","shortLead":"Nem lesz kötelező karantén a sportolóknak, de szigorú szabályok szerint kell utazniuk és készülniük az új szabálykönyv...","id":"20210428_tokio_olimpia_koronavirus_teszt_sportolok_szabalykonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7d53d-3992-4ef7-ab04-51ee9c014f35","keywords":null,"link":"/sport/20210428_tokio_olimpia_koronavirus_teszt_sportolok_szabalykonyv","timestamp":"2021. április. 28. 16:12","title":"Kijöttek az új szabályok, naponta tesztelik majd az olimpikonokat Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9116ff79-bdc8-486d-9103-1f5ac7c50b18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajzok megállókba kerülnek ki, és annak kerületnek az óvodásai készítik őket, ahol meg lehet őket csodálni. ","shortLead":"A rajzok megállókba kerülnek ki, és annak kerületnek az óvodásai készítik őket, ahol meg lehet őket csodálni. ","id":"20210430_bkk_anyak_napja_ovisok_rajzai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9116ff79-bdc8-486d-9103-1f5ac7c50b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60b616e-d396-4920-838b-16e2f37656c0","keywords":null,"link":"/elet/20210430_bkk_anyak_napja_ovisok_rajzai","timestamp":"2021. április. 30. 10:15","title":"Ovisok rajzaival készül anyák napjára a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Aki nem tudja igazolni, hogy sportoló vagy felkészítő, azt nem engedik be a sportlétesítményekbe.","shortLead":"Aki nem tudja igazolni, hogy sportoló vagy felkészítő, azt nem engedik be a sportlétesítményekbe.","id":"20210429_4_millio_oltas_utan_dolgozhatnak_a_sportolok_es_az_edzok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc52f19f-c4b1-4dc9-8de2-1d1655a029a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_4_millio_oltas_utan_dolgozhatnak_a_sportolok_es_az_edzok","timestamp":"2021. április. 29. 16:10","title":"4 millió oltás után dolgozhatnak a sportolók és az edzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajós Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnel együtt vett részt az első holdraszálláson. ","shortLead":"Az űrhajós Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnel együtt vett részt az első holdraszálláson. ","id":"20210428_Meghalt_Michael_Collins_Apollo11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e5455b-adce-4e90-8e99-ab4df3bf6083","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_Meghalt_Michael_Collins_Apollo11","timestamp":"2021. április. 28. 19:36","title":"Meghalt Michael Collins, az Apollo-11 asztronautája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cba5f4-1272-4108-b6eb-5124727f9964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tízéves házassági évfordulójuk alkalmából olyan videót forgattak, amelyet még a magyar családpolitika is megirigyelhetne.","shortLead":"A tízéves házassági évfordulójuk alkalmából olyan videót forgattak, amelyet még a magyar családpolitika is...","id":"20210429_Vajon_hogy_fer_el_ennyi_boldogsag_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_kisfilmjeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9cba5f4-1272-4108-b6eb-5124727f9964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6534efce-b340-4046-adb9-bcf928ebb391","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Vajon_hogy_fer_el_ennyi_boldogsag_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_kisfilmjeben","timestamp":"2021. április. 29. 17:09","title":"Vajon hogy fér el ennyi boldogság Vilmos herceg és Katalin hercegné kisfilmjében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00427750-813e-4d91-8756-510029e7a44f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emelkedett a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma. ","shortLead":"Emelkedett a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma. ","id":"20210430_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00427750-813e-4d91-8756-510029e7a44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724dded9-053e-462b-9728-983826b042d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 30. 09:41","title":"Koronavírus: 182 elhunyt, 3,9 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa817a36-0264-48b1-ab0b-e82dce3c791c","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Az államtitkár megerősítette, hogy aki nincs beoltva, és fiatalabb 18 évesnél, csak kísérővel tartózkodhat a színházakban.","shortLead":"Az államtitkár megerősítette, hogy aki nincs beoltva, és fiatalabb 18 évesnél, csak kísérővel tartózkodhat...","id":"20210430_Hivatalos_nem_jarhatnak_egyedul_szinhazba_a_kamaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa817a36-0264-48b1-ab0b-e82dce3c791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829fa546-4a7e-4270-ad73-40def8f35da8","keywords":null,"link":"/elet/20210430_Hivatalos_nem_jarhatnak_egyedul_szinhazba_a_kamaszok","timestamp":"2021. április. 30. 13:39","title":"Hivatalos: még nem járhatnak egyedül színházba a kamaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]