[{"available":true,"c_guid":"9336ec3b-9579-46c1-a5b4-4d0bfb085344","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Talán egy Lamborghini traktor az\" – jegyezte meg az egyik kommentátor.","shortLead":"\"Talán egy Lamborghini traktor az\" – jegyezte meg az egyik kommentátor.","id":"20210430_Traktor_versenypalyan_gumimelegites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9336ec3b-9579-46c1-a5b4-4d0bfb085344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3469e8e1-75d9-482b-81ea-ea03c1f71d73","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_Traktor_versenypalyan_gumimelegites","timestamp":"2021. április. 30. 08:06","title":"Az hagyján, hogy versenypályán mit keres egy traktor, de még gumimelegítést is csinált – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 24.hu megkeresése után visszaállították az eredeti állapotot.","shortLead":"A 24.hu megkeresése után visszaállították az eredeti állapotot.","id":"20210429_SZFE_honlap_felveteli_kovetelmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639e97e3-baae-4234-9d6e-e1d7d8c08c60","keywords":null,"link":"/elet/20210429_SZFE_honlap_felveteli_kovetelmenyek","timestamp":"2021. április. 29. 13:03","title":"Téves felvételi követelményeket tettek közzé az SZFE honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a95477e-491f-41bc-ba8a-b12abe48faf8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elképesztően nagy lett az érdeklődés a szigetelőanyagok iránt, mióta elérhető a hárommillió forintos otthonfelújítási támogatás. A kereslet növekedése drasztikus, 40–50 százalékos áremelkedést okozott – derül ki a Dalos Tüzép közleményéből. Az építőanyagkereskedő tapasztalatai szerint sokan az utolsó utáni pillanatig kivárnak a rendeléssel, pedig akár hónapokba is beletelhet, mire le tudják nekik szállítani az anyagokat.







","shortLead":"Elképesztően nagy lett az érdeklődés a szigetelőanyagok iránt, mióta elérhető a hárommillió forintos otthonfelújítási...","id":"20210429_Kozel_masfelszeresere_ugrott_a_szigeteloanyagok_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a95477e-491f-41bc-ba8a-b12abe48faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9dd62b-fd81-48bc-a7b6-00914a84ad03","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210429_Kozel_masfelszeresere_ugrott_a_szigeteloanyagok_ara","timestamp":"2021. április. 29. 09:30","title":"Másfélszeresére ugrott a hőszigetelőanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1fd965-5dc4-4b91-aaca-0d65294fc336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő 50 napot töltött az intenzíven.","shortLead":"A képviselő 50 napot töltött az intenzíven.","id":"20210428_orban_viktor_facebook_aradszki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f1fd965-5dc4-4b91-aaca-0d65294fc336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7445cdba-b1d7-4161-adab-f6ba6400bb00","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_orban_viktor_facebook_aradszki","timestamp":"2021. április. 28. 16:20","title":"Orbán a Facebookon köszöntötte a covidból felgyógyult KDNP-s képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953b0da8-0f9b-4992-b529-d8c10628845a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki 3 hónapon belül volt fertőzött, már az is jelentkezhet oltásra – mondták az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. A tizenéves korosztályt Pfizer-vakcinával fogják oltani.","shortLead":"Aki 3 hónapon belül volt fertőzött, már az is jelentkezhet oltásra – mondták az operatív törzs szerdai tájékoztatóján...","id":"20210428_operativ_torzs_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=953b0da8-0f9b-4992-b529-d8c10628845a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e689ccda-d23d-4636-a646-c76342c16309","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_operativ_torzs_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 28. 12:49","title":"Operatív törzs: napokon belül oltják a 16-18 éveseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok pénz elment a 2019-es választásra időzített beruházásokra, ezekre elég fedezetet biztosítottak azok a bevételek, amelyek közül azóta a válság és a kormány elvonásai miatt sok kiesett. Ez pedig növelheti az eladósodás kockázatát. ","shortLead":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok...","id":"20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4001280-1446-434c-a664-1904d59e56d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","timestamp":"2021. április. 29. 11:04","title":"Gazdálkodjanak gondosan – javasolta az Állami Számvevőszék elnöke az önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek. Az ideális ellenzéki miniszterelnökjelölt egy egybegyúrt Karácsony-Jakab lenne, az előválasztásról még nem tudni, hogy építeni fog, vagy rombolni.","shortLead":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek...","id":"20210428_torok_gabor_valasztas_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c06a99-e478-47d5-9517-4b7b9509afc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_torok_gabor_valasztas_2022","timestamp":"2021. április. 28. 17:08","title":"Török Gábor: Orbánnak van stratégiája egy választási vereség utáni politizálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244b0343-97f3-49c3-bfff-8b7c456869a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota, a Honda és a Ford a dobogón.","shortLead":"A Toyota, a Honda és a Ford a dobogón.","id":"20210428_Elarulta_a_Tesla_milyen_autokbol_ulnek_at_hozzajuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=244b0343-97f3-49c3-bfff-8b7c456869a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e7e3c5-8416-4348-b8cc-8657b8a380f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_Elarulta_a_Tesla_milyen_autokbol_ulnek_at_hozzajuk","timestamp":"2021. április. 28. 16:25","title":"Elárulta a Tesla, milyen autókból ülnek át hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]