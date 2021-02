Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Háromszor is sztrájkoltak a közelmúltban a makói Contitech üzemében, de végül a péntek esti tárgyaláson sem engedett a munkáltató. Most a gyárban működő három szakszervezet közös fellépését készítik elő, ugyanis eddig egy szervezet próbálta sztrájkkal elérni a követeléseiket.","shortLead":"Háromszor is sztrájkoltak a közelmúltban a makói Contitech üzemében, de végül a péntek esti tárgyaláson sem engedett...","id":"20210227_Penteken_sem_egyeztek_meg_ujabb_sztrajk_johet_a_makoi_gumigyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8551de-0dbb-4fc4-a82e-727705700982","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Penteken_sem_egyeztek_meg_ujabb_sztrajk_johet_a_makoi_gumigyarban","timestamp":"2021. február. 27. 08:11","title":"Pénteken sem egyeztek meg, újabb sztrájk jöhet a makói gumigyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cc2029-4376-4708-a7af-69b8fdfb03c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jill Biden először adott egyedül interjút Joe Biden elnöki beiktatása óta, és több személyes témát is érintett.","shortLead":"Jill Biden először adott egyedül interjút Joe Biden elnöki beiktatása óta, és több személyes témát is érintett.","id":"20210226_A_valasarol_beszelt_az_amerikai_first_lady","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65cc2029-4376-4708-a7af-69b8fdfb03c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3108c0-e668-4877-b84e-54e135ff2a0a","keywords":null,"link":"/elet/20210226_A_valasarol_beszelt_az_amerikai_first_lady","timestamp":"2021. február. 26. 15:45","title":"A válásáról beszélt az amerikai first lady","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az eheti nyeremény 1,95 milliárd forint az ötös lottón.","shortLead":"Az eheti nyeremény 1,95 milliárd forint az ötös lottón.","id":"20210227_Az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174cf728-1b94-4b18-a5d2-aef1dcaa5a6f","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. február. 27. 19:48","title":"Ezekkel a számokkal nyerhetett majdnem kétmilliárdot a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A egyoltásos vakcina 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a koronavírus okozta betegség súlyos szövődményeinek kialakulását.","shortLead":"A egyoltásos vakcina 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a koronavírus okozta betegség súlyos szövődményeinek...","id":"20210228_Egyesult_Allamok_gyogyszerhatosag_Johnson_and_Johnson_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a67db20-9361-4feb-989b-325567dbd119","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_Egyesult_Allamok_gyogyszerhatosag_Johnson_and_Johnson_vakcina","timestamp":"2021. február. 28. 08:11","title":"Engedélyezte az Egyesült Államok gyógyszerhatósága a Johnson and Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09db93e1-2fe2-40d8-b4a3-2ceef531b533","c_author":"","category":"elet","description":"A pszichiáter szerint rengeteg belső munkánk van a járvánnyal.","shortLead":"A pszichiáter szerint rengeteg belső munkánk van a járvánnyal.","id":"20210227_Csernus_Imre_Mikor_terhet_vissza_minden_az_eredeti_kerekvagasba_Soha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09db93e1-2fe2-40d8-b4a3-2ceef531b533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1657f3-c479-4775-ac92-0dccd86fef6e","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Csernus_Imre_Mikor_terhet_vissza_minden_az_eredeti_kerekvagasba_Soha","timestamp":"2021. február. 27. 08:32","title":"Csernus Imre: Mikor térhet vissza minden az eredeti kerékvágásba? Soha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Örömmel kifizetünk 3 dollárt egy kávéért, de ha arról van szó, hogy le kell perkálnunk még 3 dollárt parkolási díjra, szívjuk a fogunkat. Legtöbben természet adta jogunknak tekintjük az ingyenes parkolást. Az alternatív költség kérdéskörével foglalkozó közgazdászok szerint azonban nincs ingyenes parkolás. Mit mondanának erről a kérdésről neves közgazdászok?","shortLead":"Örömmel kifizetünk 3 dollárt egy kávéért, de ha arról van szó, hogy le kell perkálnunk még 3 dollárt parkolási díjra...","id":"20210227_Orulnom_kellene_hogy_parkolasi_dijat_vezetnek_be_az_utcamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a839dc-c582-4cfe-bc04-0749b376ec95","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210227_Orulnom_kellene_hogy_parkolasi_dijat_vezetnek_be_az_utcamban","timestamp":"2021. február. 27. 19:15","title":"Örülnöm kellene, hogy parkolási díjat vezetnek be az utcámban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik nem írták alá az egészségügyi szolgálati munkaszerződést. Úgy tudjuk, hogy az egyetemi vezetőknek nem sikerült meggyőzniük az orvosokat. Ha hétfő éjfélig nem gondolják meg magukat, keddtől megáll az élet a szegedi klinikákon.","shortLead":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik...","id":"20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e958181e-fe4f-4451-98f1-321f136b6572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","timestamp":"2021. február. 26. 21:30","title":"Nincs megállapodás, keddtől veszélyben a műtétek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sikerült meglepnie az adóhatóságnak az autósokat a csekkekkel.","shortLead":"Sikerült meglepnie az adóhatóságnak az autósokat a csekkekkel.","id":"20210228_gepjarmuado_csek_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2209fadb-3567-47bc-aa17-38c69c52901d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_gepjarmuado_csek_autos","timestamp":"2021. február. 28. 12:25","title":"Egy sajátos szabály miatt küldtek ki magasabb összegű gépjárműadó-csekket az autósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]