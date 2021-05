Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ad6f449a-3c7c-49b5-a4cb-216c5110cf7f","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Elkészült a hvg.hu TOP30as listája minden idők legfontosabb magyar filmjeiről. Úgy tűnik, hogy drasztikusan nem változott a filmes kánon, számos eddig is klasszikus film helye kirobbanthatatlan egy ilyen listáról, de azért feltűntek újabb alkotások is.","shortLead":"Elkészült a hvg.hu TOP30as listája minden idők legfontosabb magyar filmjeiről. Úgy tűnik, hogy drasztikusan nem...","id":"20210501_Tenyleg_ezek_a_legjobb_magyar_filmek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad6f449a-3c7c-49b5-a4cb-216c5110cf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f2dfdd-266c-4c37-b5d7-f1614bac9308","keywords":null,"link":"/kultura/20210501_Tenyleg_ezek_a_legjobb_magyar_filmek","timestamp":"2021. május. 01. 13:30","title":"Tényleg ezek a legjobb magyar filmek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a8ed32-fd39-4a6d-ae71-0e0708109048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már szombaton fogadják a látogatókat, ha megjelenik az ezt lehetővé tévő jogszabály.","shortLead":"Már szombaton fogadják a látogatókat, ha megjelenik az ezt lehetővé tévő jogszabály.","id":"20210430_fovarosi_allat_es_novenykert_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44a8ed32-fd39-4a6d-ae71-0e0708109048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4be52f-0365-43f5-a26d-31a931646894","keywords":null,"link":"/elet/20210430_fovarosi_allat_es_novenykert_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 30. 13:45","title":"Közzétette újranyitási tervét a fővárosi állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közös ellenőrzést tartott a 99-es autóbuszon és annak útvonalán. ","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közös ellenőrzést tartott a 99-es autóbuszon és...","id":"20210502_BKKbuszok_kerultek_a_rendorseg_celkeresztjebe__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fec26c-b6f3-4331-aaf4-c40c084749ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_BKKbuszok_kerultek_a_rendorseg_celkeresztjebe__video","timestamp":"2021. május. 02. 08:26","title":"BKK-buszok kerültek a rendőrség célkeresztjébe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14d37b0-4083-4c14-9c1d-1b10a23534a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kertből korábban Melania Trump kérésére távolítottak el több fát és virágot.","shortLead":"A kertből korábban Melania Trump kérésére távolítottak el több fát és virágot.","id":"20210430_Petico_Jill_Biden_Feher_Haz_rozsakert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b14d37b0-4083-4c14-9c1d-1b10a23534a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f0e962-dbee-44eb-9508-14dbf03ea698","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210430_Petico_Jill_Biden_Feher_Haz_rozsakert","timestamp":"2021. április. 30. 17:31","title":"Több mint 50 ezren követelik Jill Bidentől, hogy állítsa vissza a Fehér Ház rózsakertjének eredeti állapotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon jelentette be a hírt a miniszterelnök.","shortLead":"A Facebookon jelentette be a hírt a miniszterelnök.","id":"20210430_Orban_Megvan_a_4_millio_beoltott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfddebbf-68bd-4e1d-83b8-7d0fca82d32e","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Orban_Megvan_a_4_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 30. 18:18","title":"Orbán: Megvan a 4 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd61ed1-e800-4cb2-9a8f-2960f7a743f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munka ünnepe apropóján a járványhelyzethez igazított dolgozós grafikával készült május 1-jére a Google.","shortLead":"A munka ünnepe apropóján a járványhelyzethez igazított dolgozós grafikával készült május 1-jére a Google.","id":"20210501_a_munka_unnepe_google_doodle_majus_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd61ed1-e800-4cb2-9a8f-2960f7a743f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4dc94b-d10a-4c5f-9611-f9317a9a247c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_a_munka_unnepe_google_doodle_majus_1","timestamp":"2021. május. 01. 08:33","title":"A munka ünnepe: a maszkban dolgozó munkás ma a sztár a Google kereső főoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c","c_author":"Novotny Dénes","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes kutatások szerint az európai autótulajdonosok több mint kétharmada veszi komolyan fontolóra, hogy a következő alkalommal elektromos meghajtású gépkocsit választ. Impozáns adat, azonban úgy vélem, az igazi forradalom sokkal inkább a villamosenergia tárolásában zajlik jelenleg. Ennek egyik és kétségtelenül a leglátványosabban megnyilvánuló formája az e-mobilitás, ugyanakkor ennél lényegesen tágabb körről van szó.","shortLead":"Egyes kutatások szerint az európai autótulajdonosok több mint kétharmada veszi komolyan fontolóra, hogy a következő...","id":"20210428_Novotny_Denes_Az_eautok_forradalma__es_ami_elotte_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ca293f-5354-47e0-9c01-427b91a79005","keywords":null,"link":"/zhvg/20210428_Novotny_Denes_Az_eautok_forradalma__es_ami_elotte_van","timestamp":"2021. április. 30. 15:55","title":"Novotny Dénes: Az e-autók forradalma – és ami előtte van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen az Orbán Viktor által kitűzött oltási tervet – írta a Népszava. A lap szerint a legjobban az egészségügyi dolgozók voltak meglepve. \r

","shortLead":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen...","id":"20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a9898c-1564-4d88-b28e-7b5b80ecf3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","timestamp":"2021. május. 01. 12:11","title":"Népszava: A félretett Pfizer-adagokhoz is hozzányúltak, hogy teljesüljön a 4 milliós terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]