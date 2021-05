Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96bd6990-2a63-48ed-bab4-55cd856ba8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áldozatának, Renner Erikának kellett lépnie, hogy Bene Krisztiánnak ne legyen lehetősége értékesíteni vagy elajándékozni egy ingatlanát.","shortLead":"Áldozatának, Renner Erikának kellett lépnie, hogy Bene Krisztiánnak ne legyen lehetősége értékesíteni vagy...","id":"20210430_lugos_orvos_bene_krisztian_vagyon_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96bd6990-2a63-48ed-bab4-55cd856ba8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95608a7a-596d-4b42-a631-6b0f9f6107bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_lugos_orvos_bene_krisztian_vagyon_karterites","timestamp":"2021. április. 30. 15:05","title":"Telex: Szabadult volna vagyonától a lúgos orvos, hogy megússza a kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668c2d4c-8df8-443e-94c2-ae0f0f9205aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kézilabda-szövetség szerint túl kevés lenne az idő az előkészületekre.\r

","shortLead":"A kézilabda-szövetség szerint túl kevés lenne az idő az előkészületekre.\r

","id":"20210430_Fradi_kezilabdavalogatott_merkozes_szurkolok_szombat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=668c2d4c-8df8-443e-94c2-ae0f0f9205aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a173713e-6c4c-4df7-8dc7-ee70cd6b5bb8","keywords":null,"link":"/sport/20210430_Fradi_kezilabdavalogatott_merkozes_szurkolok_szombat","timestamp":"2021. április. 30. 16:39","title":"Fradi-meccsre igen, a kézilabda-válogatott mérkőzésére nem mehetnek szurkolók szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e917de81-c8ea-4c0f-b885-10fc4e91ab7f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"\"Nagyon jó élni. Ha majd már nem tudok dolgozni, akkor kérdezzen meg újra!\" - feleli Szüts Miklós festőművész arra a kérdésre, hogy miből táplálkozik optimizmusa, amit A Földön élni ünnepély című könyve is sugall. Szégyelli bevallani, de még a járvány miatti elszigeteltséget is jól viseli. HVG portré.","shortLead":"\"Nagyon jó élni. Ha majd már nem tudok dolgozni, akkor kérdezzen meg újra!\" - feleli Szüts Miklós festőművész arra...","id":"202117_szuts_miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e917de81-c8ea-4c0f-b885-10fc4e91ab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8218c15b-3c22-4a1b-95f9-836ecfd147e5","keywords":null,"link":"/360/202117_szuts_miklos","timestamp":"2021. május. 02. 11:00","title":"Szüts Miklós festőművész: Mindenféle nyomorúságom ellenére szeretek élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7854f1b3-8fa6-461c-b9be-2231413b30d7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság elutasította a képviselők egy negyedének indítványát a Munka törvénykönyve 2018 végén elfogadott módosítása alaptörvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére, de megállapított egy törvényhozói mulasztást, és megszabott egy alkotmányos követelményt. \r

\r

","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elutasította a képviselők egy negyedének indítványát a Munka törvénykönyve 2018 végén elfogadott...","id":"20210430_Ab_nem_alkotmanyserto_a_rabszolgatorveny_de_nincs_is_teljesen_rendben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7854f1b3-8fa6-461c-b9be-2231413b30d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f909d-3e0d-482a-b387-d00457603834","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Ab_nem_alkotmanyserto_a_rabszolgatorveny_de_nincs_is_teljesen_rendben","timestamp":"2021. április. 30. 20:32","title":"Ab: nem alkotmánysértő a „rabszolgatörvény”, de nincs is teljesen rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d58e471-78a2-4337-978e-8f62a9690f27","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök mindent megtesz, hogy felszámolja a sajtószabadság maradványait is.","shortLead":"Az orosz elnök mindent megtesz, hogy felszámolja a sajtószabadság maradványait is.","id":"20210502_Spiegel_Putyin_kicsinalja_a_Meduzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d58e471-78a2-4337-978e-8f62a9690f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2b9729-e210-48f1-bbef-516d9aafce6b","keywords":null,"link":"/360/20210502_Spiegel_Putyin_kicsinalja_a_Meduzat","timestamp":"2021. május. 02. 09:00","title":"Spiegel: Putyin kicsinálja a Medúzát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, miről egyeztetett a miniszterelnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel.","shortLead":"Kiderült, miről egyeztetett a miniszterelnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel.","id":"20210501_Orban_egyuttmukodes_Kina_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c089032-aa7f-4059-8923-4a8b8343eceb","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Orban_egyuttmukodes_Kina_vakcina","timestamp":"2021. május. 01. 20:59","title":"Orbán erősítené az együttműködést Kínával a vakcinák terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec5f598-1819-47bd-950c-f1bd0e91de46","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lékai Máté a fogát adta a győzelemért.","shortLead":"Lékai Máté a fogát adta a győzelemért.","id":"20210501_kezilabda_eurokupa_magyar_horvat_valogatott_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ec5f598-1819-47bd-950c-f1bd0e91de46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6865eb08-1b19-4acc-8c21-68014fc4d811","keywords":null,"link":"/sport/20210501_kezilabda_eurokupa_magyar_horvat_valogatott_gyozelem","timestamp":"2021. május. 01. 16:35","title":"Legyőzte a horvátokat, megnyerte az Eurokupát a férfi kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5add39b-4da1-4e9a-9642-4a5b8595329c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félreállt az autópálya leállósávjában, majd egy kártya és egy szívószál segítségével felszippantott valamilyen fehér port egy autós Pozsonytól nem messze. Pechére az autópálya kamerái mindezt rögzítették, a szlovák rendőrség pedig nem volt rest nyilvánosságra hozni a felvételt. ","shortLead":"Félreállt az autópálya leállósávjában, majd egy kártya és egy szívószál segítségével felszippantott valamilyen fehér...","id":"20210502_Megallt_felszivni_egy_csikot_de_felvette_az_autopalya_kamera__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5add39b-4da1-4e9a-9642-4a5b8595329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216931ad-86d4-4d84-b4f9-e5216d7f2736","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Megallt_felszivni_egy_csikot_de_felvette_az_autopalya_kamera__video","timestamp":"2021. május. 02. 09:49","title":"Megállt felszívni egy csíkot, de felvette az autópálya kamerája - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]