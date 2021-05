Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos...","id":"20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2fcfce-73b5-4f53-841e-d09d80c7a756","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. május. 02. 16:11","title":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de ismét érkezik egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyelőre nem teljesen megoldott a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése. Ahogy az erősen sugárzó anyagok tárolása terén is sok a bizonytalanság: több mint hetven év telt el az első atomreaktor beindítása óta, ám a világ egyetlen országában sincs még a kiégett fűtőelemek befogadására alkalmas működő mélységi geológiai tároló. Európában jelenleg több mint hatvanezer tonna elhasznált fűtőelemet tárolnak ideiglenes helyszíneken.

","shortLead":"Egyelőre nem teljesen megoldott a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése. Ahogy az erősen sugárzó anyagok tárolása...","id":"20210502_nuklearis_hulladekok_elhelyezese_zhvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62dd6e40-2758-4b07-9273-58358a94a735","keywords":null,"link":"/zhvg/20210502_nuklearis_hulladekok_elhelyezese_zhvg","timestamp":"2021. május. 02. 11:00","title":"Négyezer hordó radioaktív hulladékot utaztatnak át Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7459f7-3bb1-47bf-8acb-ebaafc9b49e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több száz fiatal nem tartotta be a járványügyi szabályokat. ","shortLead":"A több száz fiatal nem tartotta be a járványügyi szabályokat. ","id":"20210501_Vizagyu_oszlatas_jarvanyugyi_korlatozasok_Brusszel_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea7459f7-3bb1-47bf-8acb-ebaafc9b49e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8767a630-7075-4046-ae05-c4e2023c03d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Vizagyu_oszlatas_jarvanyugyi_korlatozasok_Brusszel_tuntetes","timestamp":"2021. május. 01. 21:21","title":"Vízágyúkkal oszlatták fel a járványügyi korlátozások ellen tüntetőket Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarta egy férfi Vértesszőlősön, hogy kórházba vigyék, emiatt eltörte a mentőápoló kezét.","shortLead":"Nem akarta egy férfi Vértesszőlősön, hogy kórházba vigyék, emiatt eltörte a mentőápoló kezét.","id":"20210503_mentos_rendorseg_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf91d1a-9df8-4a41-954b-05fe56926a43","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_mentos_rendorseg_ugyeszseg","timestamp":"2021. május. 03. 09:00","title":"Még három hónapig rács mögött tartanák a férfit, aki eltörte az őt ellátó mentős kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26d5e11-f258-47c5-9b9a-3ecbb4c9f8c7","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Technikai malőrök, szabadalmi viták és emberi tragédiák kísérték Magyarországon az átállást a hangosfilmre, amelyre már a hazai gyártás 90 évvel ezelőtti indulása előtt sor került. ","shortLead":"Technikai malőrök, szabadalmi viták és emberi tragédiák kísérték Magyarországon az átállást a hangosfilmre, amelyre már...","id":"202117__a_hangosfilm_bejovetele__ugyetlen_szinkron__zeneszhalal__szora_fakadtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a26d5e11-f258-47c5-9b9a-3ecbb4c9f8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6773b8f0-f0c0-4b9d-b75b-0e457ed9a1b6","keywords":null,"link":"/360/202117__a_hangosfilm_bejovetele__ugyetlen_szinkron__zeneszhalal__szora_fakadtak","timestamp":"2021. május. 02. 16:00","title":"Tapssal, sikerrel, de vérrel és verítékkel érkezett meg a hangosfilm Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55baf19d-1b7e-43d1-984e-8d19276063b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötéves börtön és komoly pénzbüntetés vár azokra az ausztrál állampolgárokra, akik hazatérnének a koronavírus-járvány sújtotta Indiából. A kormány átmenetileg teljes mértékben betiltotta a beutazást Indiából.","shortLead":"Ötéves börtön és komoly pénzbüntetés vár azokra az ausztrál állampolgárokra, akik hazatérnének a koronavírus-járvány...","id":"20210501_Borton_varja_az_Indiabol_hazatero_ausztral_allampolgarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55baf19d-1b7e-43d1-984e-8d19276063b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc53ef9-b1e9-4fd8-b34e-6dbed45e9693","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Borton_varja_az_Indiabol_hazatero_ausztral_allampolgarokat","timestamp":"2021. május. 01. 11:23","title":"Börtön várja az Indiából hazatérő ausztrál állampolgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat magyar nyelv és irodalom érettségiről!","shortLead":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat magyar nyelv és irodalom érettségiről!","id":"20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea70ac0-39f0-46d7-8277-8e951c0edc9a","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","timestamp":"2021. május. 03. 09:59","title":"Magyarérettségi: az 1848-as szabadságharc szónokairól szól a szövegértési feladat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filozófus szerint megbocsáthatatlan, hogy a csatorna együttműködik az \"antidemokratikus kormánnyal\".","shortLead":"A filozófus szerint megbocsáthatatlan, hogy a csatorna együttműködik az \"antidemokratikus kormánnyal\".","id":"20210503_Az_ATV_bojkottjara_szolit_fel_Tamas_Gaspar_Miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8241ff4-524d-40f9-a450-aea2f120eff6","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Az_ATV_bojkottjara_szolit_fel_Tamas_Gaspar_Miklos","timestamp":"2021. május. 03. 10:05","title":"Az ATV bojkottjára szólít fel Tamás Gáspár Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]