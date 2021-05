Mint megírtuk, az Egészségügyi Világszervezet szakértői munkacsoportja vizsgálta meg a kínai oltóanyagról rendelkezésre álló adatokat, ez alapján "alacsony mértékben bizonyosak afelől", hogy a Sinopharm két dózisa hatásos 60 év feletti, idősebb felnőtteknél.

Állásfoglalásukat az eddig rendelkezésre álló adatok alapján készítették, és az is fontos: nem azt állítják, hogy a 60 év felettiek, vagy a társbetegségekben szenvedők esetében hatástalan a kínai vakcina, hanem azt, hogy a hatásosság egyelőre tudományosan nem igazolt.

A WHO szakértői szerint nem bizonyított, hogy a Sinopharm vakcina hatásos 60 év felett Szakértői munkacsoport vizsgálta meg a kínai oltóanyagról rendelkezésre álló adatokat, ez alapján "alacsony mértékben bizonyosak afelől", hogy a Sinopharm két dózisa hatásos 60 év feletti, idősebb felnőtteknél. Magyarországon éppen ezt a korosztályt oltották a kínai vakcinával, és a magyar kormány azt állítja, hogy a Sinopharm még a Pfizernél is jobb.

A WHO véleménye a jelek szerint eljutott az operatív törzshöz is, de Müller Cecília csak annyit mondott, hogy „az a rendelkezésre álló szakirodalmi adatokat foglalta össze”.

Hozzátette: ennek birtokában a hétvégére várják a döntést, hogy a WHO felveszi-e a Sinopharmot a vészhelyzeti alkalmazási listájára. Ha ez megtörténik, akkor ez lesz az első keleti vakcina, melynek használatát nemzetközileg is támogatni fogják – tette hozzá.

Müller ugyanakkor arra nem reagált, hogy a WHO nem talált arra bizonyítékot, hogy 60 év felettiek esetében hatásos lenni.

Az operatív törzstől azt is megkérdeztük, tervezik-e a 60 év fölöttieket más, a kínainál hatásosabb vakcinával átoltani, erre azonban nem adtak érdemi választ. „Bármely vakcina vonatkozásában szükség lehet harmadik adagra, illetve a koronavírus-járvány is úgy változhat, hogy esetleg szezonálissá változik az influenzához hasonlóan. Az is lehetséges kimenetel, hogy évente ismételnünk kell esetleg a védőoltások beadását, erre a mai napon biztonsággal válaszolni még nem lehet” – mondta a tiszti főorvos.