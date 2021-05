Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 28 ezren vesztették életüket a fertőzés következtében Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 28 ezren vesztették életüket a fertőzés következtében Magyarországon.","id":"20210504_koronavirus_adatok_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a6d769-71b3-412e-b447-d1ba9af20f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_koronavirus_adatok_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 04. 09:09","title":"137 újabb áldozata van a koronavírusnak, 726 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A védettségi igazolványokat a ruhatárnál fogják elkérni a könyvtárban.","shortLead":"A védettségi igazolványokat a ruhatárnál fogják elkérni a könyvtárban.","id":"20210503_orszagos_szechenyi_konyvtar_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feff9f72-34e5-421c-9d2d-f6c73133b838","keywords":null,"link":"/kultura/20210503_orszagos_szechenyi_konyvtar_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 03. 17:59","title":"Megnyitja kapuit a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Napi szinten most annyi autós megy át a Városligeten, mint a Petőfi hídon. ","shortLead":"Napi szinten most annyi autós megy át a Városligeten, mint a Petőfi hídon. ","id":"20210503_Uj_hiddal_villamos_vonallal_es_parkolokkal_teszik_automentesse_a_Varosligetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b7b93a-c266-4f18-bded-900381b76d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_Uj_hiddal_villamos_vonallal_es_parkolokkal_teszik_automentesse_a_Varosligetet","timestamp":"2021. május. 03. 16:23","title":"Megvan a terv, hogyan lesz autómentes a Városliget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0e525e-eced-4c06-9dca-3784d9a1bc81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüzet valószínűleg elektromos zárlat okozta, de a pontos okát még vizsgálják a tűzoltók. ","shortLead":"A tüzet valószínűleg elektromos zárlat okozta, de a pontos okát még vizsgálják a tűzoltók. ","id":"20210502_Lakastuz_tetoterasz_Harmat_utca_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d0e525e-eced-4c06-9dca-3784d9a1bc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ce8c4a-d769-4e1b-bd22-bf427394b4a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Lakastuz_tetoterasz_Harmat_utca_tuzoltok","timestamp":"2021. május. 02. 20:04","title":"Kőbányai tűzeset: születésnapot ünnepelt a társaság a tetőn, amikor kigyulladt alattuk a lakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"450 hektár vízfelületen fognak permetezni a következő néhány napban.","shortLead":"450 hektár vízfelületen fognak permetezni a következő néhány napban.","id":"20210503_Budapest_Sopron_szunyogirtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d0c322-4750-4dfb-b831-40a3c3d2d8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Budapest_Sopron_szunyogirtas","timestamp":"2021. május. 03. 11:37","title":"Budapest és Sopron környékén folytatják a szúnyogirtást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd386f9a-383a-4b8d-8cb2-dec383c39d11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett nem akar fizetni, inkább ledolgozná a bírságot.","shortLead":"Az érintett nem akar fizetni, inkább ledolgozná a bírságot.","id":"20210503_kerekpar_bicikli_birsag_10_ezer_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd386f9a-383a-4b8d-8cb2-dec383c39d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81479b49-6e01-4f83-afce-8163209ab920","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_kerekpar_bicikli_birsag_10_ezer_forint","timestamp":"2021. május. 03. 21:39","title":"10 ezer forintra büntettek egy magyar fiatalt, mert elesett a kerékpárjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat a magyar nyelv és irodalom érettségiről!","shortLead":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat a magyar nyelv és irodalom érettségiről!","id":"20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea70ac0-39f0-46d7-8277-8e951c0edc9a","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","timestamp":"2021. május. 03. 09:59","title":"Magyarérettségi: nem okozhatott meglepetést a feladatsor a vizsgázóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül szavazott az Európa Tanácsban többször is az emberi jogok ellen, amikor az azerbajdzsáni jogsértésekről volt szó. A Süddeutsche Zeitung azonban úgy tudja, hogy a CDU-CSU több politikusa mellett további személyek is a hatóságok látókörébe kerültek.","shortLead":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül...","id":"20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477ef9be-ab83-4403-bc08-ab25d8d0fea2","keywords":null,"link":"/360/20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","timestamp":"2021. május. 03. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Német kormánypárti politikusoknak is mentek azeri kenőpénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]