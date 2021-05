Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"705ee05e-bdf4-4e8e-af88-26723f1b4703","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem erősítették meg, hogy biztosan medvétől származik a lábnyom, de addig is óvatosságra intik az arra túrázókat.","shortLead":"Még nem erősítették meg, hogy biztosan medvétől származik a lábnyom, de addig is óvatosságra intik az arra túrázókat.","id":"20210503_Medvelabnyomot_talalhattak_Diosjenon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=705ee05e-bdf4-4e8e-af88-26723f1b4703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6362d6-8732-4a5a-a2b8-693a75b85732","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Medvelabnyomot_talalhattak_Diosjenon","timestamp":"2021. május. 03. 13:14","title":"Medve nyomára bukkanhattak Diósjenőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0481cdcd-a366-4912-b179-2c2a874e5076","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegfront jön, több megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Hidegfront jön, több megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.","id":"20210504_hidegfront_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0481cdcd-a366-4912-b179-2c2a874e5076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff61edc-d48d-4ea0-b1f2-55f031f3459a","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_hidegfront_idojaras","timestamp":"2021. május. 04. 18:37","title":"Viharos szél és a zivatar érkezik szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c09baf-00e6-458d-bf90-7a30cc299299","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A két autógyártó közös vállalatot bízott meg a technológia fejlesztésével.","shortLead":"A két autógyártó közös vállalatot bízott meg a technológia fejlesztésével.","id":"20210504_Szilardtestakkumulator_technologiaba_fektet_a_BMW_es_a_Ford","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40c09baf-00e6-458d-bf90-7a30cc299299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaaccdc-b2cf-48b0-a04c-306b8ee2af08","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Szilardtestakkumulator_technologiaba_fektet_a_BMW_es_a_Ford","timestamp":"2021. május. 04. 08:13","title":"Összehozta a szilárdtest-akkumulátor a BMW-t és a Fordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeab4beb-5b8f-4f13-9033-f8847cc63724","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vajon okult elődei hibáiból a Huawei, amikor elkészítette második generációs összehajtható telefonját, a Mate X2-t? – tette fel a kérdést a csúcskészülékek megkínzására szakosodott YouTube-csatorna gazdája. Videón is megmutatja a választ.","shortLead":"Vajon okult elődei hibáiból a Huawei, amikor elkészítette második generációs összehajtható telefonját, a Mate X2-t? –...","id":"20210505_huawei_mate_x2_osszehajthato_telefon_karcolasa_egetese_hajlitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeab4beb-5b8f-4f13-9033-f8847cc63724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fa72b3-22e5-4872-b4f6-fccf12e0b066","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_huawei_mate_x2_osszehajthato_telefon_karcolasa_egetese_hajlitasa","timestamp":"2021. május. 05. 10:03","title":"Videó: alaposan megnyúzták a Huawei idei legjobb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb2c921-cc94-4654-8722-6717d0011b77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hagyományosan nyáron megtartott, tavaly elmaradt könyves fesztivált szeptember 2. és 5. között rendezik meg a szokott helyszínen.","shortLead":"A hagyományosan nyáron megtartott, tavaly elmaradt könyves fesztivált szeptember 2. és 5. között rendezik meg a szokott...","id":"20210504_Dontottek_szeptemberben_megrendezik_az_Unnepi_Konyvhetet_a_Vorosmarty_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fb2c921-cc94-4654-8722-6717d0011b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74a3119-2eca-4f32-8f14-575b8dcc2fbe","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Dontottek_szeptemberben_megrendezik_az_Unnepi_Konyvhetet_a_Vorosmarty_teren","timestamp":"2021. május. 04. 23:13","title":"Döntöttek: szeptemberben megrendezik az Ünnepi Könyvhetet a Vörösmarty téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce1c6a4-6263-4283-9c5f-db9395f80b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két hete az Apple sok más újdonság mellett bejelentette rég várt kütyükereső eszközét, az AirTaget. Mint minden Apple-termék esetében, itt is minőségi eszközről van szó, azonban ennek is van Achilles-sarka.","shortLead":"Két hete az Apple sok más újdonság mellett bejelentette rég várt kütyükereső eszközét, az AirTaget. Mint minden...","id":"20210504_apple_airtag_nem_pontos_sokemeletes_epuletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ce1c6a4-6263-4283-9c5f-db9395f80b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23e02ba-cb4e-412f-8878-19bad329e2ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_airtag_nem_pontos_sokemeletes_epuletben","timestamp":"2021. május. 04. 11:03","title":"Megtalálták az Apple AirTag gyenge pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e35578-34bb-4ff5-9389-0517003bc273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-alapú oltások kifejlesztésében kulcsszerepet játszó, egyébként Amerikában élő biokémikus május 27-ig Magyarországon van, de innen is teljes időben dolgozik.","shortLead":"Az mRNS-alapú oltások kifejlesztésében kulcsszerepet játszó, egyébként Amerikában élő biokémikus május 27-ig...","id":"20210503_Kariko_Katalin_Most_hirtelen_mindenki_jarvanyszakerto_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7e35578-34bb-4ff5-9389-0517003bc273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a458f6fe-c1d8-44c7-a948-d42224b06324","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_Kariko_Katalin_Most_hirtelen_mindenki_jarvanyszakerto_lett","timestamp":"2021. május. 03. 19:07","title":"Karikó Katalin: Most hirtelen mindenki járványszakértő lett, de én nem vagyok az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e58ab1-1b20-4d4d-8f56-8d218ebdb2d4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Turbólyukat még hírből sem ismer az új sportmotor, ami jelen esetben csak a hátsó kerekekre szabadítja rá 510 lóerős teljesítményét. Az új M3 és M4 meglepően civilizált, illetve politikailag kevésbé korrekt oldalaival a Balaton-felvidéken ismerkedtünk meg. ","shortLead":"Turbólyukat még hírből sem ismer az új sportmotor, ami jelen esetben csak a hátsó kerekekre szabadítja rá 510 lóerős...","id":"20210504_finom_agresszio_meghajtottuk_az_uj_bmw_m3m4_competitiont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25e58ab1-1b20-4d4d-8f56-8d218ebdb2d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0af9d2-1775-4cb4-b230-3b53f351ba1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_finom_agresszio_meghajtottuk_az_uj_bmw_m3m4_competitiont","timestamp":"2021. május. 04. 06:41","title":"Finom agresszió: meghajtottuk az új BMW M3/M4 Competitiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]