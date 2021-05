Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"63d48c5f-9e01-4ec5-ba35-5f309f86e725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"Két órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt.","id":"20210505_robbantas_fenyegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63d48c5f-9e01-4ec5-ba35-5f309f86e725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd42af46-b879-4a95-801e-66c68851349a","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_robbantas_fenyegetes","timestamp":"2021. május. 05. 07:21","title":"Robbantással fenyegette egy férfi az óbudai önkormányzatot egy elutasító határozat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Júliusig az európai felnőtt lakosság 70 százaléka megkaphatja a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"Júliusig az európai felnőtt lakosság 70 százaléka megkaphatja a koronavírus elleni oltást.","id":"20210504_150_millio_oltast_mar_beadtak_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55988f6-305b-4bbf-99c9-fb8fe16a825c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210504_150_millio_oltast_mar_beadtak_az_EUban","timestamp":"2021. május. 04. 14:34","title":"150 millió oltást már beadtak az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A témában készülő bizottsági véleményt várhatóan júniusban teszi közzé az Európai Gyógyszerügynökség (EMA). A Pfizer–BioNTech oltóanyaga jelenleg csak a 16 éveseknél idősebbeknél engedélyezett.","shortLead":"A témában készülő bizottsági véleményt várhatóan júniusban teszi közzé az Európai Gyógyszerügynökség (EMA...","id":"20210503_pfizer_biontech_oltas_12_15_eves_korosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930d850b-c0d4-46a1-8741-73a744d0e72f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_pfizer_biontech_oltas_12_15_eves_korosztaly","timestamp":"2021. május. 03. 16:07","title":"Már vizsgálják, hogy lehet-e használni a Pfizer oltását a 12-15 éveseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A támadó madár nem annyira veszélyes, sokkal nagyobb bajt okozhat, ha az ember menekülni kezd előle.","shortLead":"A támadó madár nem annyira veszélyes, sokkal nagyobb bajt okozhat, ha az ember menekülni kezd előle.","id":"20210503_madar_varju_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac25693-9515-404c-a4f6-521a1b99b466","keywords":null,"link":"/elet/20210503_madar_varju_tamadas","timestamp":"2021. május. 03. 12:26","title":"Június közepéig ijesztegethetik az embereket a varjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon mintegy 310 ezer gondozott asztmás beteg van, becslések szerint 5-10 százalékuk súlyos asztmás.","shortLead":"Magyarországon mintegy 310 ezer gondozott asztmás beteg van, becslések szerint 5-10 százalékuk súlyos asztmás.","id":"20210505_asztma_oltas_vakcina_semmelweis_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf6cf12-6627-45ff-a449-557ca56b8b23","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_asztma_oltas_vakcina_semmelweis_egyetem","timestamp":"2021. május. 05. 09:33","title":"Arra figyelmezteti a súlyos asztmásokat a Semmelweis Egyetem, hogy oltassák be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29106cb-855f-455b-89ce-792e4a5223e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tucatnyi videojáték indítható magasabb képfrissítéssel a Microsoft újgenerációs konzoljain.","shortLead":"Újabb tucatnyi videojáték indítható magasabb képfrissítéssel a Microsoft újgenerációs konzoljain.","id":"20210504_videojatek_fps_kepfrissites_microsoft_xbox_konzol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c29106cb-855f-455b-89ce-792e4a5223e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3709072c-6ae0-47c2-8099-4c1b456ee8a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_videojatek_fps_kepfrissites_microsoft_xbox_konzol","timestamp":"2021. május. 04. 16:10","title":"Változtattak, több mint 70 játék fut simábban az újfajta Xboxokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vagy nem úgy kellett volna megállni, vagy meg se kellett volna. ","shortLead":"Vagy nem úgy kellett volna megállni, vagy meg se kellett volna. ","id":"20210505_sebestyen_balazs_kerekbilincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15a840f-475f-4d2e-8706-c56b4fb42a07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_sebestyen_balazs_kerekbilincs","timestamp":"2021. május. 05. 09:14","title":"Sebestyén Balázs kerékbilincset kapott az autójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A normalizált élethez visszatérésnek része az is, hogy a kötelezettségeket határidőre kell teljesíteni – ezzel indokolta meg Tállai András, hogy idén nem tolják szeptemberre az éves beszámolók leadási határidejét. Ha valaki indokolni tudja, hogy a járvány miatt van csúszásban, az kérhet némi haladékot.","shortLead":"A normalizált élethez visszatérésnek része az is, hogy a kötelezettségeket határidőre kell teljesíteni – ezzel...","id":"20210504_ceges_beszamolok_leadasi_hatarido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2e5e53-bce1-4f73-92b4-fbe3dd16ae44","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_ceges_beszamolok_leadasi_hatarido","timestamp":"2021. május. 04. 10:52","title":"Idén nem tolja ki a kormány a céges beszámolók leadási határidejét, külön kell kérvényezni a halasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]