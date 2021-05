Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d7e136f-325b-4d3e-92c3-ed03c8a11b14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új évad is véresnek ígérkezik. ","shortLead":"Az új évad is véresnek ígérkezik. ","id":"20210504_Dexter_sorozat_Showtime_folytatas_teaser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d7e136f-325b-4d3e-92c3-ed03c8a11b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fabd27b-c9f5-4135-83c2-edc22f3fb185","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Dexter_sorozat_Showtime_folytatas_teaser","timestamp":"2021. május. 04. 12:50","title":"Nem sok jót sejtet a visszatérő Dexter új teasere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó, ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, de a május 4-ének is több köze van Margaret Thatcherhöz, mint Obi Wan Kenobihoz.



","shortLead":"Jó, ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, de a május 4-ének is több köze van Margaret Thatcherhöz, mint Obi Wan...","id":"20210504_Nem_lehetett_baj_a_matek_erettsegivel_hiszen_ma_van_a_nemzetkozi_Star_Warsnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c6da04-adf4-4427-9a24-3b4728e3ce6a","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Nem_lehetett_baj_a_matek_erettsegivel_hiszen_ma_van_a_nemzetkozi_Star_Warsnap","timestamp":"2021. május. 04. 16:06","title":"Nem lehetett baj a matekérettségivel, hiszen ma van a nemzetközi Star Wars-nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok egyelőre másképp gondolják, nem tekintik az amerikai elnök londoni és brüsszeli látogatásának idejét a lehetséges orosz-amerikai csúcs elképzelhető időpontjának.","shortLead":"Az oroszok egyelőre másképp gondolják, nem tekintik az amerikai elnök londoni és brüsszeli látogatásának idejét...","id":"20210505_biden_putyin_talalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f104487-c30d-496d-939d-957df0c74c7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_biden_putyin_talalkozo","timestamp":"2021. május. 05. 05:57","title":"Biden júniusban találkozna Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh, a szlovák és az osztrák külügyminiszter szerint vezető politikusok azt a nézetet terjesztik, hogy az újságírók az ellenségeik és az ellenük történő támadások indokoltak.","shortLead":"A cseh, a szlovák és az osztrák külügyminiszter szerint vezető politikusok azt a nézetet terjesztik, hogy az újságírók...","id":"20210503_sajtoszabadsag_kulugyminiszterek_allasfoglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab59b48-3a4b-4a79-87cf-e96152b5cc15","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_sajtoszabadsag_kulugyminiszterek_allasfoglalas","timestamp":"2021. május. 03. 21:18","title":"Külügyminiszterek: a médiaátvételek miatt több országban a független szabad sajtó korlátozva lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085805f2-751c-40c3-a8ae-26eb47e605cf","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A kormány tájékoztató kampánya és az oltási regisztrációra buzdítás nem jut el Fügödre, a helyi közösség és egy civil szervezet világosítja fel az embereket arról, hogy nem kell félniük a vakcináktól, így sikerült a lakosság 10 százalékát regisztrálni.","shortLead":"A kormány tájékoztató kampánya és az oltási regisztrációra buzdítás nem jut el Fügödre, a helyi közösség és egy civil...","id":"20210504_fuged_encs_indahouse_koronavirus_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085805f2-751c-40c3-a8ae-26eb47e605cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f71a05-dd7f-427d-b905-b30d92d2dacb","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_fuged_encs_indahouse_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. május. 04. 20:00","title":"Ahol az állam helyett a civilek járják le a lábukat, hogy be legyenek oltva az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint az állásfoglalást csak az eddig rendelkezésre álló adatok alapján készítették, hivatalos döntés csak a hétvégén lesz. ","shortLead":"Müller Cecília szerint az állásfoglalást csak az eddig rendelkezésre álló adatok alapján készítették, hivatalos döntés...","id":"20210504_operativ_torzs_WHO_Sinopharm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5666c50-f5a7-4ab7-9cc8-e1669344aa0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_operativ_torzs_WHO_Sinopharm","timestamp":"2021. május. 04. 12:20","title":"Az operatív törzs úgy válaszolt a WHO kételyeire a Sinopharmról, hogy nem válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy olyan jogszabály tárgyalást kezdik meg az EU-ban, amely alapján például az állami támogatást élvező kínai cégek által megnyert nagy értékű közbeszerzéseket az Európai Bizottság leállíthatja. A cél a belső piac védelme.","shortLead":"Egy olyan jogszabály tárgyalást kezdik meg az EU-ban, amely alapján például az állami támogatást élvező kínai cégek...","id":"20210505_Blokkolna_az_EU_a_kulso_hatalmak_piaci_ternyereset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f5a29a-9131-407d-a6ec-7c43c8500f54","keywords":null,"link":"/eurologus/20210505_Blokkolna_az_EU_a_kulso_hatalmak_piaci_ternyereset","timestamp":"2021. május. 05. 14:15","title":"Blokkolná az EU a kínaiak piaci térnyerését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","shortLead":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","id":"20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8c737c-2933-41e9-9248-b314923c9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","timestamp":"2021. május. 05. 10:40","title":"Újabb telefonmárka akar autógyárrá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]