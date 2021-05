Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cfe834eb-2143-4041-b344-21a4a1a692e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 52 éves szakályi férfi a helyszínen meghalt.","shortLead":"Az 52 éves szakályi férfi a helyszínen meghalt.","id":"20210503_munkagep_tolatas_regoly_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfe834eb-2143-4041-b344-21a4a1a692e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e7860d-0e93-4d4d-b274-faba95d28ec7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_munkagep_tolatas_regoly_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 03. 19:04","title":"Tolató munkagép gázolt halálra egy embert Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae433ff-6e75-438d-ac35-bf036c28b432","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pont került egy több mint két éve húzódó ügy végére, amelynek főszereplője egy ausztrál férfi fillérekért kínált hozzáféréseket fizetős szolgáltatásokhoz, például a Netflixhez, a Spotifyhoz, az Amazon Prime-hoz. \r

