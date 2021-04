Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3051c684-edaf-4b83-98e1-5375b9b3b095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"New York volt polgármestere a vád szerint a törvényeket megszegve lobbizott ukrán tisztviselők nevében, hogy azok cserébe terhelő bizonyítékokat adjanak át a volt amerikai elnök politikai riválisairól.","shortLead":"New York volt polgármestere a vád szerint a törvényeket megszegve lobbizott ukrán tisztviselők nevében, hogy azok...","id":"20210429_ugyved_donald_trump_rudy_giuliani_hazkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3051c684-edaf-4b83-98e1-5375b9b3b095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3f94de-c170-4f15-a7f9-c12ed2cdb8d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_ugyved_donald_trump_rudy_giuliani_hazkutatas","timestamp":"2021. április. 29. 05:09","title":"Házkutatást tartottak Trump korábbi ügyvédjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok pénz elment a 2019-es választásra időzített beruházásokra, ezekre elég fedezetet biztosítottak azok a bevételek, amelyek közül azóta a válság és a kormány elvonásai miatt sok kiesett. Ez pedig növelheti az eladósodás kockázatát. ","shortLead":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok...","id":"20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4001280-1446-434c-a664-1904d59e56d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","timestamp":"2021. április. 29. 11:04","title":"Gazdálkodjanak gondosan – javasolta az Állami Számvevőszék elnöke az önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltásra regisztráltak száma még nem érte el az ötmilliót, de ha lesz ennyi beoltott Magyarországon, akkor újabb lazításokra, köztük a lakodalmak megtartására lehet számítani – jelentette be Gulyás Gergely miniszter. Jövő hétfőn újra elindulnak az egynapos sebészeti ellátások, május 9-től pedig tajszám nélkül is lehet oltást kérni. Orbán Viktor felkérésére az operatív törzs vakcinagazdálkodási tervet készít, hogy az országban mindig legyen elég rendelkezésre álló oltóanyag. Élőben tudósítottunk a kormányinfóról. ","shortLead":"Az oltásra regisztráltak száma még nem érte el az ötmilliót, de ha lesz ennyi beoltott Magyarországon, akkor újabb...","id":"20210429_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128f2e85-6fbc-4e82-b2f6-0e2533d67eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kormanyinfo","timestamp":"2021. április. 29. 11:15","title":"Gulyás: Ötmillió beoltott után meg lehet tartani a lakodalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az az amerikai, aki teljesen beoltottnak számít, mostantól nyugodtan leveheti a maszkot szabad téren, ha nincs nagy tömeg.","shortLead":"Az az amerikai, aki teljesen beoltottnak számít, mostantól nyugodtan leveheti a maszkot szabad téren, ha nincs nagy...","id":"20210428_usa_oltas_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a735a2-2391-4f6f-b705-c12c75ad2437","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_usa_oltas_maszk","timestamp":"2021. április. 28. 05:44","title":"Enyhítették a maszkviselés szabályait az Egyesült Államokban azok számára, akik minden oltást megkaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy újabb sikeres nap az informatikai cég életében.","shortLead":"Egy újabb sikeres nap az informatikai cég életében.","id":"20210428_4ig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4add3d-f95a-4c17-ab59-e39cbc23d881","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_4ig","timestamp":"2021. április. 28. 09:52","title":"Közel kétmilliárdos tenderen nyert a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván külügyminiszter szerint kevesebb orosz kém kéne az EU-ba.","shortLead":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván...","id":"20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5273a779-854f-4e74-9b07-b40738fdf359","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","timestamp":"2021. április. 27. 20:38","title":"Moszkvában bekérették Szlovákia és a három balti állam nagykövetét, de nem mondták meg, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86eca2d3-665b-4465-ad50-c73b3ac9c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt szerint a kormány kiszúrja a nyugdíjasok szemét az átlagosan havi 900 forintos emeléssel.","shortLead":"A párt szerint a kormány kiszúrja a nyugdíjasok szemét az átlagosan havi 900 forintos emeléssel.","id":"20210428_DK_fel_kilo_csirkemell_Orban_Viktor_nyugdijemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86eca2d3-665b-4465-ad50-c73b3ac9c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba878e9a-7864-4509-9aed-8670faeba318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_DK_fel_kilo_csirkemell_Orban_Viktor_nyugdijemeles","timestamp":"2021. április. 28. 16:39","title":"A DK fél kiló csirkemellet vitt Orbánnak, hogy érzékeltesse a nyugdíjemelés mértékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20865644-d1ed-4936-990b-d9589e56f531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a szakmai észrevételekre, sem a sajtó érdeklődésére nem reagál érdemben a kormány.","shortLead":"Sem a szakmai észrevételekre, sem a sajtó érdeklődésére nem reagál érdemben a kormány.","id":"20210428_koronavirus_jarvany_tablazat_vakcina_hatasossag_kormany_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20865644-d1ed-4936-990b-d9589e56f531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab56de8-33b0-46eb-94e3-13855e19dc87","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_koronavirus_jarvany_tablazat_vakcina_hatasossag_kormany_kerdesek","timestamp":"2021. április. 28. 11:10","title":"Továbbra is inkább hallgat a kormány az általa közölt félrevezető oltási táblázatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]