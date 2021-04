Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hullámokat keltett, hogy a Google menesztette két mesterségesintelligencia-kutatóját.","shortLead":"Komoly hullámokat keltett, hogy a Google menesztette két mesterségesintelligencia-kutatóját.","id":"20210407_google_mesterseges_intelligencia_kutato_kirugas_samy_bengio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6ff68-75b1-430a-ba68-cd71ca5139be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_google_mesterseges_intelligencia_kutato_kirugas_samy_bengio","timestamp":"2021. április. 07. 11:40","title":"Távozik a Google MI-ügyi menedzsere, miután váratlanul két csúcstudóst is kirúgtak a csapatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy demokrata politikus szerint nem túl jó ötlet, hogy a Facebook külön Instagramot építene a 13 éven aluli felhasználóknak.","shortLead":"Négy demokrata politikus szerint nem túl jó ötlet, hogy a Facebook külön Instagramot építene a 13 éven aluli...","id":"20210406_facebook_instagram_gyerekeknek_adatvedelem_felhasznalok_vedelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec27e295-3113-41c0-828c-786b7237b484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_facebook_instagram_gyerekeknek_adatvedelem_felhasznalok_vedelme","timestamp":"2021. április. 06. 08:33","title":"Nyílt levelet írtak az amerikai képviselők a Facebooknak a gyerekeknek szánt Instagram miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9904370-d74a-4468-824a-0a7aa6c3e298","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az volt a bűne, hogy hat után vett vizet. ","shortLead":"Az volt a bűne, hogy hat után vett vizet. ","id":"20210406_300_guggolasra_buntettek_a_kijarasi_tilalom_megszegese_miatt_de_ezt_mar_nem_elte_tul_a_Fulopszigeteki_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9904370-d74a-4468-824a-0a7aa6c3e298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8b5256-cfa4-4767-ac82-ff2fc298d844","keywords":null,"link":"/elet/20210406_300_guggolasra_buntettek_a_kijarasi_tilalom_megszegese_miatt_de_ezt_mar_nem_elte_tul_a_Fulopszigeteki_ferfi","timestamp":"2021. április. 06. 11:12","title":"300 guggolásra büntették a kijárási tilalom megszegése miatt, de ezt már nem élte túl a Fülöp-szigeteki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Márciusra a 80 évesnél idősebbek, illetve az egészségügyben dolgozók a 80 százalékát akarták beoltani a koronavírus ellen. Nem sikerült.","shortLead":"Márciusra a 80 évesnél idősebbek, illetve az egészségügyben dolgozók a 80 százalékát akarták beoltani a koronavírus...","id":"20210406_oltas_europai_unio_idosek_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33f446-7217-4dc9-93e6-ca2fcf67ad05","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_oltas_europai_unio_idosek_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2021. április. 06. 21:02","title":"Az idősek és az egészségügyisek oltásában is elmaradt az EU a várakozásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65a44f5-e81c-4189-becb-7e5c314b2d90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A három villanymotort felvonultató újdonság 170 lóerővel gyengébb a pickup kivitelnél.","shortLead":"A három villanymotort felvonultató újdonság 170 lóerővel gyengébb a pickup kivitelnél.","id":"20210406_830_loeros_elektromos_suvkent_itt_a_legujabb_hummer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b65a44f5-e81c-4189-becb-7e5c314b2d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2f5147-fece-4c72-bf56-d30a734d96d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_830_loeros_elektromos_suvkent_itt_a_legujabb_hummer","timestamp":"2021. április. 06. 09:21","title":"830 lóerős elektromos SUV-ként jön a legújabb Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Baranyi Krisztina szerint fontosabb, hogy a 8-10 ezer kollégiumi férőhelyet biztosító diákváros felépülhessen.","shortLead":"Baranyi Krisztina szerint fontosabb, hogy a 8-10 ezer kollégiumi férőhelyet biztosító diákváros felépülhessen.","id":"20210407_baranyi_krisztina_ferencvaros_fudan_kinai_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbced31-d51a-42e6-be48-c5931baeeb68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210407_baranyi_krisztina_ferencvaros_fudan_kinai_egyetem","timestamp":"2021. április. 07. 19:25","title":"Nem ad el területet a Fudan Egyetem építéséhez Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dfb3ad-86d7-4082-95c9-263193c9fe06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A National Geographic Európa a magasból című sorozatában ezúttal Magyarországot fogja bemutatni. Mutatunk fotókat belőle.","shortLead":"A National Geographic Európa a magasból című sorozatában ezúttal Magyarországot fogja bemutatni. Mutatunk fotókat...","id":"20210406_Lelegzetelallito_felvetelek_keszultek_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67dfb3ad-86d7-4082-95c9-263193c9fe06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b480f806-9811-4f93-9814-a551c5505d88","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Lelegzetelallito_felvetelek_keszultek_Magyarorszagrol","timestamp":"2021. április. 06. 09:58","title":"Lélegzetelállító felvételek készültek Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b8398e-4479-4c76-bd86-b51f1710b7d1","c_author":"Gyenis Ágnes, Németh András","category":"360","description":"Az OTP szuverén nagyvállalatnak mondja magát, amelynek terjeszkedésébe nem szól bele az állam, ám most a kormány egyik „zászlóshajó” befektetőjeként jelenik meg Üzbegisztánban.\r

","shortLead":"Az OTP szuverén nagyvállalatnak mondja magát, amelynek terjeszkedésébe nem szól bele az állam, ám most a kormány egyik...","id":"20210407_Csoportos_utazas_1_uzbeg_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5b8398e-4479-4c76-bd86-b51f1710b7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2940e2a0-24f4-46d9-ac3e-b84d47d6ce57","keywords":null,"link":"/360/20210407_Csoportos_utazas_1_uzbeg_magyar","timestamp":"2021. április. 07. 17:15","title":"Az OTP is Üzbegisztán felé kacsingat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]