Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Noha számos uniós jelentés bizonyítja, hogy Lengyelországban és Magyarországon sérül az igazságszolgáltatás függetlensége, és virágzik a korrupció, az uniós intézmények közti játszmák és a politikai kockázattól való félelem miatt az Európai Bizottság mégis halogatja, hogy fellépjen az uniós pénzügyek érdekében. Az EUrologus Jogálom című sorozatának 3. része.","shortLead":"Noha számos uniós jelentés bizonyítja, hogy Lengyelországban és Magyarországon sérül az igazságszolgáltatás...","id":"20210416_Jogalom3_jogallamisagi_mechanizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08ef6fb-c775-4c71-8e4f-b72ed4687928","keywords":null,"link":"/eurologus/20210416_Jogalom3_jogallamisagi_mechanizmus","timestamp":"2021. április. 16. 17:00","title":"Csak politikai akarat hiányzik, hogy az Európai Bizottság elindítsa a jogállamisági mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth Rádióban beszélő miniszterelnök szerint a tavaly nyári nemzeti konzultáció eredményeiből jött ki, hogy érdemes megnyitni az iskolákat. Ezúttal május végére, júniusra jósolta a helyzet végét.","shortLead":"A Kossuth Rádióban beszélő miniszterelnök szerint a tavaly nyári nemzeti konzultáció eredményeiből jött ki...","id":"20210416_orbankossuth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6254343-067c-4431-9c6c-262c5e1a11db","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_orbankossuth","timestamp":"2021. április. 16. 07:45","title":"Orbán: A Janssen-vakcinákat is úgy fogjuk vizsgálni, mint a keletieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5952db27-8db3-4533-a17b-bc95cd269857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint még egy hétig lehetnek a mostanihoz hasonlóan magas járványszámok. ","shortLead":"Müller Cecília szerint még egy hétig lehetnek a mostanihoz hasonlóan magas járványszámok. ","id":"20210416_muller_cecilia_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5952db27-8db3-4533-a17b-bc95cd269857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9260bd0f-aeae-43c6-8a5a-7a5a24511f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_muller_cecilia_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. április. 16. 12:19","title":"Müller: \"Tetőzik a harmadik hullám, magas számokkal küszködünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Önkormányzatok Szövetségének sajtótájékoztatóján értékelték a szerdán nyilvánosságra hozott tervezetet, amiből kiderül, mire költené a kormány a helyreállítási alapot. Gémesi György szerint semmit nem egyeztettek az önkormányzatokkal, a főpolgármester pedig kontár munkáról beszélt.","shortLead":"A Magyar Önkormányzatok Szövetségének sajtótájékoztatóján értékelték a szerdán nyilvánosságra hozott tervezetet, amiből...","id":"20210415_helyreallitasi_alap_tervezet_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9334e0-561e-4122-9411-d9eceb48f6d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_helyreallitasi_alap_tervezet_karacsony_gergely","timestamp":"2021. április. 15. 16:08","title":"Karácsony: \"Fércművet küldött egyeztetés helyett a kormány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakosság erősen javulónak értékelte saját pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz képest, és jelentősen csökkent a munkanélküliségtől való félelem is.","shortLead":"A lakosság erősen javulónak értékelte saját pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz képest, és jelentősen csökkent...","id":"20210416_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfc7b40-1e0f-465a-8efe-d8ef8679b5b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2021. április. 16. 06:43","title":"Egyéves csúcsára ugrott a GKI fogyasztói bizalmi indexe áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Windisch László szerint addig nem tudjuk megfelelően értékelni egyes országok halálozási statisztikáit, amíg a hivatalok nem a WHO ajánlásának megfelelő, az EU-ban harmonizált szempontok szerint végzik az adatok feldolgozását.","shortLead":"Windisch László szerint addig nem tudjuk megfelelően értékelni egyes országok halálozási statisztikáit, amíg...","id":"20210415_Windisch_Laszlo_halalozasi_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8d1018-b113-48f5-b761-355f45924a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Windisch_Laszlo_halalozasi_statisztika","timestamp":"2021. április. 15. 17:09","title":"KSH-alelnök: A többlethalálozási adatsor szerint Magyarország nem tartozik a leginkább sújtott országok közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniában eddig csak az EU által jóváhagyott vakcinákkal lehetett megúszni a karantént, de ez most változott.","shortLead":"Szlovéniában eddig csak az EU által jóváhagyott vakcinákkal lehetett megúszni a karantént, de ez most változott.","id":"20210415_karanten_szlovenia_szputnyik_v_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7753e9a-0d2a-4a25-8a26-8ea8b638975a","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_karanten_szlovenia_szputnyik_v_vakcina","timestamp":"2021. április. 15. 15:21","title":"Már Szputnyikkal is kiváltható a szlovén karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint mindenre jó hivatkozási alap. ","shortLead":"A jelek szerint mindenre jó hivatkozási alap. ","id":"20210415_iskolak_nemzeti_konzultacio_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7363518-01fe-44c6-9e22-4fe535a480c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_iskolak_nemzeti_konzultacio_kormany","timestamp":"2021. április. 15. 14:07","title":"Az iskolanyitás körüli kavarás is bizonyítja, milyen szabadon értelmezi a kormány a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]