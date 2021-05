Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"50a9f6aa-cb5b-4d2c-b578-0728de523599","c_author":"HVG","category":"360","description":"Centiméterről centiméterre, fémdetektorokkal vizsgálják át a párizsi Notre-Dame évszázados falait. Nem kincsekre vadásznak a kutatók a két éve kigyulladt katedrálisban, hanem az egyik legközönségesebb fémre: vasra.","shortLead":"Centiméterről centiméterre, fémdetektorokkal vizsgálják át a párizsi Notre-Dame évszázados falait. Nem kincsekre...","id":"202117_nagyito_alatt_anotredame_atneznek_rajta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50a9f6aa-cb5b-4d2c-b578-0728de523599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76602b08-638f-4325-8bc2-f642ebd31b1e","keywords":null,"link":"/360/202117_nagyito_alatt_anotredame_atneznek_rajta","timestamp":"2021. május. 03. 16:00","title":"Fémdetektorokkal fedik fel a két éve kigyulladt Notre-Dame falának titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Több nagy rendezvényt és fideszes politikusok által vezetett sportszövetségeket is milliárdokkal támogatnak, és ugyan nem keveset költenek utánpótlásra, nem lehet nyomon követni, az oda szánt pénz hova kerül. Eközben néhány kiadásnál még azt is meghatározzák, hogy a kettővel ezutáni kormány pénzügyminisztere hogyan tervezze majd a 2027-es költségvetést.","shortLead":"Több nagy rendezvényt és fideszes politikusok által vezetett sportszövetségeket is milliárdokkal támogatnak, és ugyan...","id":"20210504_sport_tamogatas_stadionok_sportcsarnok_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88662f42-bfa0-49cc-a253-b31485074701","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210504_sport_tamogatas_stadionok_sportcsarnok_koltsegvetes","timestamp":"2021. május. 04. 06:30","title":"Az utolsó fillérig megnéztük, mire mennek a kormány sportra költött milliárdjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb28629-d78b-497c-82bb-02e4f95de9ff","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Itt tudja ellenőrizni a matematika-írásbeli feladatainak megoldásait.","shortLead":"Itt tudja ellenőrizni a matematika-írásbeli feladatainak megoldásait.","id":"20210504_matekerettsegi_megoldasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceb28629-d78b-497c-82bb-02e4f95de9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b5b522-8b77-427b-9685-66ee02b33391","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_matekerettsegi_megoldasok","timestamp":"2021. május. 04. 13:15","title":"Megérkeztek a matekérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új kormányrendelet szerint a tajszám nélküli magyar állampolgárokat és a tartósan itt élő külföldieket is lehet oltani.","shortLead":"Az új kormányrendelet szerint a tajszám nélküli magyar állampolgárokat és a tartósan itt élő külföldieket is lehet...","id":"20210504_taj_szam_magyar_allampolgaro_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c6781-84fc-426f-9d9a-7ba41aed9dba","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_taj_szam_magyar_allampolgaro_oltas","timestamp":"2021. május. 04. 09:23","title":"Módosította a kormány a védettségi igazolásról szóló rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat a magyar nyelv és irodalom érettségiről!","shortLead":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat a magyar nyelv és irodalom érettségiről!","id":"20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea70ac0-39f0-46d7-8277-8e951c0edc9a","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","timestamp":"2021. május. 03. 09:59","title":"Magyarérettségi: nem okozhatott meglepetést a feladatsor a vizsgázóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd82c0c-dda2-4a4e-bc57-659b2fac349f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fehérváriak nem értették, minek köszönget.","shortLead":"A fehérváriak nem értették, minek köszönget.","id":"20210503_orban_viktor_szekesfehervar_koszones","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cd82c0c-dda2-4a4e-bc57-659b2fac349f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424aa3ed-926d-438b-a3bd-20579a7360e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_orban_viktor_szekesfehervar_koszones","timestamp":"2021. május. 03. 20:08","title":"Orbán, amikor beköltözött Székesfehérvárra, minden szembejövőnek köszönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aec5fce-589f-4b4b-94f9-6b1a43633a38","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210504_Marabu_Feknyuz_Nem_kell_rabloalarcot_venni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aec5fce-589f-4b4b-94f9-6b1a43633a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b7b538-083a-4756-9708-03b8dbb2b9e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Marabu_Feknyuz_Nem_kell_rabloalarcot_venni","timestamp":"2021. május. 04. 14:59","title":"Marabu Féknyúz: Nem kell rablóálarcot venni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Karbonsemlegesítési szolgáltatást indított a Shell.","shortLead":"Karbonsemlegesítési szolgáltatást indított a Shell.","id":"20210504_shell_toltoallomas_benzinkut_uzemanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d34813-62c0-4ff2-912a-ade8f3794e6b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210504_shell_toltoallomas_benzinkut_uzemanyag","timestamp":"2021. május. 04. 19:48","title":"Újfajta környezetvédő szolgáltatást vehetnek igénybe a magyar autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]