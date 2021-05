A hét elején újabb SMS-behívót kaptak azok a pedagógusok, akiket az áprilisi kampányban oltottak be először a Pfizer vakcinájával és a következő napokban jutnának hozzá a második dózishoz. A Népszava több olyan esetről is tud, amikor a behívóban csak annyi szerepelt, hogy az érintett pedagógus az oltási papírján szereplő időpontban jelenjen meg.

Csakhogy a napilap szerint azon nem állt konkrét időpont, mert az első oltás napján még nem tudták megmondani egyes oltópontokon, pontosan mikor lesz lehetőség a második dózis beadására.

A Népszava olyan tanárokról is tud, akiknek már volt időpontjuk a második oltásra, ennek ellenére hétfőn ők is kaptak egy SMS-t, melyben egy teljesen más napra hívták be őket. A legnagyobb bizonytalanság viszont azok körében alakult ki, akik hétfőn két behívót is kaptak két különböző – például egy csütörtökre és egy szombatra szóló – időponttal.

A napilap szerint a kavarodást egyrészt az okozhatja, hogy hétfőn kezdődtek meg az írásbeli érettségik, és azok a tanárok, akik részt vesznek a vizsgák lebonyolításában, hétköznap nem biztos, hogy el tudnak menni az oltópontra – ezért őket az operatív törzs közlése szerint hétvégére hívják be.

A lap az ügyben érdeklődött a Koronavírus Tájékoztató Központnál, ahonnan azt a választ kapták, hogy a pedagógusok második oltása ugyanazon a kórházi oltóponton lesz, ahol az első oltás volt, és főszabály szerint az első oltáshoz igazított időpontban. A központ hozzátette, hogy eltérés csak az érettségi felügyelő tanároknál van, akik az érettségi zavartalan lebonyolítása érdekében szombatra kapnak második oltásra időpontot. Csakhogy – teszi hozzá a Népszava – a beszámolók szerint olyan pedagógusok is kaptak eltérő tartalmú SMS-eket,