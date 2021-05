Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e7fe112f-eb94-4a32-8016-2ade62cde1f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A híd egy útra omlott, több autó is egy szerelvény alá szorult.","shortLead":"A híd egy útra omlott, több autó is egy szerelvény alá szorult.","id":"20210504_mexikovaros_metro_feluljaro_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7fe112f-eb94-4a32-8016-2ade62cde1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c31d7e9-8c30-4ab7-8f8a-5ca811318565","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_mexikovaros_metro_feluljaro_baleset","timestamp":"2021. május. 04. 07:32","title":"Leszakadt egy metrófelüljáró Mexikóvárosban, 20 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5ce947-8b1d-4954-aa49-973687529ff7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elefántborjú 9 métert zuhant, de nem sérült meg.","shortLead":"Az elefántborjú 9 métert zuhant, de nem sérült meg.","id":"20210505_Kutba_zuhant_egy_kiselefant_de_kimentettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d5ce947-8b1d-4954-aa49-973687529ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8453444-fbfa-4ac1-9b38-16b9eafd1746","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Kutba_zuhant_egy_kiselefant_de_kimentettek","timestamp":"2021. május. 05. 15:38","title":"Kútba zuhant egy kiselefánt Indiában, de kimentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jótékonysági gálaestet vezet majd.","shortLead":"Jótékonysági gálaestet vezet majd.","id":"20210504_Varkonyi_Andrea_ismet_a_TV2n","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e611d4-4690-4099-b5e4-2f5ed0c72d0c","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Varkonyi_Andrea_ismet_a_TV2n","timestamp":"2021. május. 04. 14:59","title":"Várkonyi Andrea ismét a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","shortLead":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","id":"20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8c737c-2933-41e9-9248-b314923c9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","timestamp":"2021. május. 05. 10:40","title":"Újabb telefonmárka akar autógyárrá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Júliusig az európai felnőtt lakosság 70 százaléka megkaphatja a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"Júliusig az európai felnőtt lakosság 70 százaléka megkaphatja a koronavírus elleni oltást.","id":"20210504_150_millio_oltast_mar_beadtak_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55988f6-305b-4bbf-99c9-fb8fe16a825c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210504_150_millio_oltast_mar_beadtak_az_EUban","timestamp":"2021. május. 04. 14:34","title":"150 millió oltást már beadtak az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98db277-f589-4ff0-b718-f2b9cf0a32e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ismert Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint az iparági források alapján már kirajzolódni látszik, milyen lesz az Apple első összehajtható telefonja.","shortLead":"Az ismert Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint az iparági források alapján már kirajzolódni látszik, milyen lesz az Apple...","id":"20210504_apple_osszehajthato_iphone_ming_chi_kuo_elemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d98db277-f589-4ff0-b718-f2b9cf0a32e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf5c946-e6a7-437c-9579-2a7700d9aaee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_osszehajthato_iphone_ming_chi_kuo_elemzes","timestamp":"2021. május. 04. 08:33","title":"2023-ban jöhet az összehajtható iPhone, több érdekesség is kiderült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8de5e64-f1c0-43d1-8775-8211d043a67b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már lehet bérleteket is venni a napokban 125 éves színház következő évadára.","shortLead":"Már lehet bérleteket is venni a napokban 125 éves színház következő évadára.","id":"20210504_Dontott_a_nyitasrol_es_az_uj_bemutatokrol_a_Vigszinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8de5e64-f1c0-43d1-8775-8211d043a67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29700e4c-8b57-4026-aeb3-5b3cac14683d","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Dontott_a_nyitasrol_es_az_uj_bemutatokrol_a_Vigszinhaz","timestamp":"2021. május. 04. 11:42","title":"Döntött a nyitásról és az új bemutatókról a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718a51e2-e4f0-4ae3-a680-8b03cf0c6a9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idén őszre tervezett expó így már több, mint 11 milliárd forint.","shortLead":"Az idén őszre tervezett expó így már több, mint 11 milliárd forint.","id":"20210504_666_millio_forinttal_dubaj_expo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=718a51e2-e4f0-4ae3-a680-8b03cf0c6a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a41400-0db8-41fc-9e4f-32f860be3c7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210504_666_millio_forinttal_dubaj_expo","timestamp":"2021. május. 04. 20:16","title":"666 millió forinttal drágult a dubaji magyar pavilon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]