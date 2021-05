Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7ed89439-48f2-409f-ae32-0f603bd984a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Lászlótól korábban Áder János és Gulyás Gergely is elhatárolódott.","shortLead":"Gulyás Lászlótól korábban Áder János és Gulyás Gergely is elhatárolódott.","id":"20210505_magyarsagkutato_intezet_gulyas_laszlo_szegedi_tudomanyegyetem_oktato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ed89439-48f2-409f-ae32-0f603bd984a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc897593-e585-46ec-87d7-23c806f8d48c","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_magyarsagkutato_intezet_gulyas_laszlo_szegedi_tudomanyegyetem_oktato","timestamp":"2021. május. 05. 20:10","title":"A Magyarságkutató Intézet is megválik a bepanaszolt szegedi professzortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85952868-916d-496d-9beb-7d0d69b937c9","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Nehéz helyzetbe hozta a kormányt a WHO szakértői állásfoglalása, mely szerint nincs rá tudományos bizonyíték, hogy a Sinopharm oltóanyaga hatásos a 60 év feletti korosztályban. A szakemberek szerint ugyan minden vakcina hatásos, de mivel a kínai oltóanyagot Magyarországon kifejezetten az idősebb korosztály kapta, a magyar hatóságok akár lépéskényszerbe is kerülhetnek, ha meg akarják nyugtatni az érintetteket. Az országos hatásossági vizsgálatok már elkezdődtek, reális lehetőségként egy harmadik oltás, vagy egy másik típusú oltóanyag beadása is felmerülhet. ","shortLead":"Nehéz helyzetbe hozta a kormányt a WHO szakértői állásfoglalása, mely szerint nincs rá tudományos bizonyíték...","id":"20210505_sinopharm_hatasossag_WHO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85952868-916d-496d-9beb-7d0d69b937c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f720fd9b-4353-4f92-9706-05875acba781","keywords":null,"link":"/360/20210505_sinopharm_hatasossag_WHO","timestamp":"2021. május. 05. 06:30","title":"Teljes joggal várhat választ a kormánytól félmillió ember, ha nincs bizonyíték a Sinopharm hatásosságára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c7fc34-40f0-499a-acc1-f1aba7ebae12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúnyán összetört mindkét autó.","shortLead":"Csúnyán összetört mindkét autó.","id":"20210506_vezetestol_eltiltott_karambol_ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1c7fc34-40f0-499a-acc1-f1aba7ebae12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621ba2d8-f7fc-4362-9c1f-9b99c5b57262","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_vezetestol_eltiltott_karambol_ferencvaros","timestamp":"2021. május. 06. 15:25","title":"Vezetéstől eltiltott férfi karambolozott Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02e578f-e4fb-464c-98c0-fc1bd93ea09d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövetőt a környékbeli lakók elfogták.","shortLead":"Az elkövetőt a környékbeli lakók elfogták.","id":"20210505_keseles_brazilia_ovoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e02e578f-e4fb-464c-98c0-fc1bd93ea09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba964de3-1f2b-4404-a79d-3ebb00085b23","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_keseles_brazilia_ovoda","timestamp":"2021. május. 05. 06:42","title":"Halálra késelt egy támadó három gyereket és két alkalmazottat egy brazil óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Minden turista beléphet az országba, ha rendelkezik az EU által jóváhagyott oltással, vagy átesett a koronavírus-megbetegedésen, vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt bizonyítja, hogy nem fertőző.","shortLead":"Minden turista beléphet az országba, ha rendelkezik az EU által jóváhagyott oltással, vagy átesett...","id":"20210506_Majus_kozepen_mar_megnyilhat_Olaszorszag_a_kulfoldi_turistak_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74dc76a7-2259-441f-95d0-ee940f5a4f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_Majus_kozepen_mar_megnyilhat_Olaszorszag_a_kulfoldi_turistak_elott","timestamp":"2021. május. 06. 10:56","title":"Május közepén már megnyílhat Olaszország a külföldi turisták előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23543ab1-2c26-456e-a7c1-5bf2da9dfeb6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csökkenésben az újabb járványügyi korlátozások is szerepet játszhattak.","shortLead":"A csökkenésben az újabb járványügyi korlátozások is szerepet játszhattak.","id":"20210506_ksh_kiskereskedelmi_forgalom_marcius","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23543ab1-2c26-456e-a7c1-5bf2da9dfeb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1348b1f-406b-4c47-8603-10254f844176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_ksh_kiskereskedelmi_forgalom_marcius","timestamp":"2021. május. 06. 11:13","title":"Visszaesett márciusban a boltok forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0c9cad-b02b-4d26-9deb-8078216b136e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Fedett városi térként gondolta újra két fiatal építész az elhagyatott Nagyvásártelepet. Lesznek lebegő irodák, süllyesztett színház, a rakodórámpán vendéglők és a tetőre függesztett futókör is. Imádni fogják a kínaiak.","shortLead":"Fedett városi térként gondolta újra két fiatal építész az elhagyatott Nagyvásártelepet. Lesznek lebegő irodák...","id":"202118__megujulo_nagyvasartelep__kinai_nyomulas__fuggesztett_futopalya__legiesen_konnyed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f0c9cad-b02b-4d26-9deb-8078216b136e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d22657-0cbd-4585-b9b1-090917f4b1cf","keywords":null,"link":"/360/202118__megujulo_nagyvasartelep__kinai_nyomulas__fuggesztett_futopalya__legiesen_konnyed","timestamp":"2021. május. 06. 15:00","title":"Száz éve is grandiózus beruházás helyszíne volt a leendő Fudan Egyetem és a Diákváros területe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5522d93-28a9-45dd-956a-33c9bc38763c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor már jó ideje flörtöl Pekinggel, ám a viszony egyre inkább kockázatot jelent az unió és a NATO számára – írja a konzervatív német Die Welt. Merthogy Kína mind gyakrabban Magyarországon keresztül találja meg az utat az EU-ba, de a Fidesz nem fél attól, hogy itt bármiféle veszély leselkedne.","shortLead":"Orbán Viktor már jó ideje flörtöl Pekinggel, ám a viszony egyre inkább kockázatot jelent az unió és a NATO számára –...","id":"20210505_Die_Welt_Magyarorszag_Kina_europai_kapuja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5522d93-28a9-45dd-956a-33c9bc38763c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dda706-a001-41ae-a27c-91f374e2ae47","keywords":null,"link":"/360/20210505_Die_Welt_Magyarorszag_Kina_europai_kapuja","timestamp":"2021. május. 05. 07:42","title":"Die Welt: Magyarország Kína európai kapuja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]