[{"available":true,"c_guid":"99367ba6-76b2-4dd9-9352-3595c37c10ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt elnök bejegyzéseket, képeket és videókat posztolhat az új oldalán, amelyeket a követők megoszthatnak a Twitteren és a Facebookon, ahol letiltották Trump fiókjait.","shortLead":"A volt elnök bejegyzéseket, képeket és videókat posztolhat az új oldalán, amelyeket a követők megoszthatnak a Twitteren...","id":"20210505_Donald_Trump_uj_oldala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99367ba6-76b2-4dd9-9352-3595c37c10ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c12c0b-fcde-487b-8e57-40bbb2c8e1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_Donald_Trump_uj_oldala","timestamp":"2021. május. 05. 05:17","title":"Egy nappal a Facebook döntése előtt saját oldalt indított Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó, ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, de a május 4-ének is több köze van Margaret Thatcherhöz, mint Obi Wan Kenobihoz.



","shortLead":"Jó, ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, de a május 4-ének is több köze van Margaret Thatcherhöz, mint Obi Wan...","id":"20210504_Nem_lehetett_baj_a_matek_erettsegivel_hiszen_ma_van_a_nemzetkozi_Star_Warsnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c6da04-adf4-4427-9a24-3b4728e3ce6a","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Nem_lehetett_baj_a_matek_erettsegivel_hiszen_ma_van_a_nemzetkozi_Star_Warsnap","timestamp":"2021. május. 04. 16:06","title":"Nem lehetett baj a matekérettségivel, hiszen ma van a nemzetközi Star Wars-nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt még vizsgálják, hogy az új vírusvariánsokhoz igazított vakcinával oltsanak, vagy a már eddig használt oltóanyagokkal.","shortLead":"Azt még vizsgálják, hogy az új vírusvariánsokhoz igazított vakcinával oltsanak, vagy a már eddig használt...","id":"20210505__harmadik_oltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf4b9cd-c411-4400-8659-e361a4c23e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505__harmadik_oltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. május. 05. 13:53","title":"Kaphatnak egy harmadik oltást is az 50 felettiek ősszel az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5410c522-4862-42b1-9968-271268ebc058","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sarah Jessica Parker nem akarta csak fehér szereplőkkel elmesélni a barátnők történetét a sorozat új évadában.","shortLead":"Sarah Jessica Parker nem akarta csak fehér szereplőkkel elmesélni a barátnők történetét a sorozat új évadában.","id":"20210504_Harom_uj_fekete_karakter_is_lesz_a_Szex_es_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5410c522-4862-42b1-9968-271268ebc058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111467e2-005b-4844-871d-53bd7afccaf7","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Harom_uj_fekete_karakter_is_lesz_a_Szex_es_New_Yorkban","timestamp":"2021. május. 04. 10:39","title":"Három új fekete karakter is lesz a Szex és New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Akinek egyszer megadatott a lehetőség, hogy függetlenül vagy rugalmasan dolgozzon, annak nemigen akaródzik visszatérni a munkavégzés hagyományosabb formáihoz. Részlet Rebecca Seal Hogyan dolgozzunk otthonról (és maradjunk mégis normálisak)? című könyvéből.","shortLead":"Akinek egyszer megadatott a lehetőség, hogy függetlenül vagy rugalmasan dolgozzon, annak nemigen akaródzik visszatérni...","id":"20210505_Miert_jo_otthonrol_dolgozni__Avagy_a_home_office_pozitiv_oldala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72454f9-ca1f-49f1-89cb-dafee655b1f9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210505_Miert_jo_otthonrol_dolgozni__Avagy_a_home_office_pozitiv_oldala","timestamp":"2021. május. 05. 19:15","title":"Miért jó otthonról dolgozni? - Avagy a home office pozitív oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4754f34f-4c32-494d-b9b2-45de76e3b40f","c_author":"Allianz","category":"brandchannel","description":"Időről időre megtörténik a baj, és koccanunk, ütközünk autónkkal. Mit teszünk, vagy mit tettünk mi ezekben a helyzetekben? A nagy ijedtség után hogyan álltunk neki, hogy megpróbáljuk megoldani azt, amit egy ilyen helyzetben fontos és mindenképpen érdemes? ","shortLead":"Időről időre megtörténik a baj, és koccanunk, ütközünk autónkkal. Mit teszünk, vagy mit tettünk mi ezekben...","id":"allianz_20210429_Nekiment_meghuzta_betorte__Karosultak_meselnek_baleseteikrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4754f34f-4c32-494d-b9b2-45de76e3b40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de75748-161e-4967-84d6-a0c08edc856a","keywords":null,"link":"/brandchannel/allianz_20210429_Nekiment_meghuzta_betorte__Karosultak_meselnek_baleseteikrol","timestamp":"2021. május. 06. 07:30","title":"Nekiment, meghúzta, betörte? – Károsultak mesélnek baleseteikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Allianz Hungária Zrt.","c_partnerlogo":"a984d750-8274-4474-bcfb-aaccf4fd1409","c_partnertag":"Allianz"},{"available":true,"c_guid":"856a18fa-96a8-4633-ba62-22ae3584e0da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A déli félteke nyarára tervezi az esküvőjét az új-zélandi miniszterelnök.","shortLead":"A déli félteke nyarára tervezi az esküvőjét az új-zélandi miniszterelnök.","id":"20210505_Jacinda_Ardern_es_partnere_osszehazasodnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=856a18fa-96a8-4633-ba62-22ae3584e0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef838a7-9aef-421b-b81b-1ec34a9ee0d5","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Jacinda_Ardern_es_partnere_osszehazasodnak","timestamp":"2021. május. 05. 09:19","title":"A sok válságkezelés után végre esküvőre készül Jacinda Ardern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfrissebb Magyar Közlönyben már benne vannak az új kormányzati kommunikációs kampány részletei, és az is, mibe fog kerülni.","shortLead":"A legfrissebb Magyar Közlönyben már benne vannak az új kormányzati kommunikációs kampány részletei, és az is, mibe fog...","id":"20210506_tajekoztato_kampany_oltas_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603172b0-0bb1-4025-80d0-2d694532bf2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_tajekoztato_kampany_oltas_magyar_kormany","timestamp":"2021. május. 06. 08:10","title":"16 milliárdból fog tájékoztatni a kormány arról, hogy az oltás fontos, és hogy regisztráljunk rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]